Що подивитися у вихідні. Новий горор за романом Стівена Кінга, продюсерський проєкт Роберта Дауні — молодшого та другий сезон серіалу «Чому жінки вбивають»

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Lisey's Story

На початку червня на Netflix, HBO, Apple Tv+ і Paramount+ з’явилися пʼять цікавих новинок. Серед них — фентезійний серіал «Ласун: Хлопчик з оленячими рогами» про світ, у якому почали народжуватися гібриди, другий сезон драмеді «Чому жінки вбивають», продовження серії горорів «Закляття» та мінісеріал «Історія Лізі», знятий за однойменним романом Стівена Кінга з Дейном ДеГааном і Джуліанною Мур. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і радить, що подивитися у вихідні.

Постапокаліптичне фентезі «Ласун: Хлопчик з оленячими рогами»

Про що серіал. Десять років тому світ охопила пандемія небезпечного вірусу. Після цього почали народжуватися гібриди — наполовину люди, наполовину тварини. У чому причина аномалій — невідомо. Деякі люди вважають, що гібриди є носіями вірусу, і полюють на них. Гас — один з таких гібридів. Він має оленячі роги й усе своє життя провів у лісі. Усе змінюється, коли Гас зустрічає мандрівника Джепперда. Вони стають друзями та вирушають у грандіозну подорож Америкою, намагаючись розпочати нове життя. В основі серіалу — однойменна серія коміксів канадського художника Джеффа Леміра. Продюсувала серіал Team Downey, компанія Роберта Дауні — молодшого та його дружини Сюзан.

Sweet Tooth / Netflix / режисер — Джим Мікл / у головних ролях — Крістіан Конвері, Нонсо Анозі, Вілл Форте / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. AV Club каже, що серіалу вдається знайти вдалий баланс між світлими та похмурими елементами. RogerEbert.com хвалить серіал за сильну акторську гру, проте особливо відзначає хороший сценарій та режисуру.

Драмеді «Почуваюся добре» — другий сезон

Про що серіал. Мей — стендап-комік, проте її жарти розуміють не всі. Під час виступу в одному з лондонських барів сміється тільки одна дівчина — Джорджина. Мей вирішує з нею познайомитися. Жінки швидко знаходять спільну мову, а згодом починають зустрічатися. Однак їм обом непросто: Джорджина раніше ніколи не мала стосунків з жінкою і переймається через свою сексуальну орієнтацію, а Мей не поспішає розповідати їй про свою наркозалежність.

Feel Good / Netflix / шоуранери — Мей Мартін, Джо Гемпсон / у головних ролях — Мей Мартін, Шарлотта Річі, Ліза Кудров / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. The Rolling Stone вважає, що другий сезон смішніший і краще розкриває головних героїв. The Guardian каже, що серіалом Feel Good можна замінити експрес-курс з доброти й емпатії.

Горор «Історія Лізі»

Про що серіал. Відтоді як Лізі втратила чоловіка — відомого письменника Скотта Лендона, минуло два роки. Однак вона й досі не може змиритися з його смертю. Лізі часто перечитує рукописи Скотта та відмовляє всім, хто хоче отримати доступ до його незавершених романів. Після відмови одному з претендентів на твори Лізі починає переслідувати дивний чоловік. Жінка не розуміє, що відбувається, але з часом усвідомлює, що Скотта мав чимало моторошних секретів.

Lisey’s Story / Apple Tv+ / режисер — Пабло Ларраін / у головних ролях — Джуліанна Мур, Клайв Овен, Дейн ДеГаан / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 44%.

Що кажуть критики. На думку Pop Culture Maniacs, у серіалу хороші актори та режисура, але поганий сценарій. CNN називає «Історію Лізі» поверхневою екранізацією роману Кінга.

Горор «Закляття 3: За велінням диявола»

Про що фільм. У 1981 році в Коннектикуті відбувся суд над Арне Шаєнном Джонсоном. Його звинуватили в убивстві орендодавця Алана Боно. Захист стверджував, що насправді Арне невинуватий і під час убивства був одержимий демоном. На цій версії наполягали американські медіуми Ед і Лоррейн Воррени. Третя частина «Закляття» заснована на цих подіях і розповідає, як Воррени розслідували вбивство. У ролях Еда і Лоррейн — Віра Фарміґа та Патрік Вілсон.

Conjuring: The Devil Made Me Do It / HBO / режисер — Майкл Чавес / у головних ролях — Віра Фарміґа, Патрік Вілсон, Стерлінг Джерінс / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 62%.

Що кажуть критики. The Playlist вважає, що «Закляття 3» — це інертний та нудний фільм. The Los Angeles Times каже, що у стрічці є кілька вдалих моментів, однак у ній менше несподіваних сюжетних поворотів, ніж у попередніх частинах.

Драмеді «Чому жінки вбивають» — другий сезон

Про що серіал. Події першого сезону «Чому жінки вбивають» відбувалися у 1950 та 1980 роках, а також у наш час. Другий сезон змальовує Лос-Анджелес 1949 року і фокусується на історії Альми Філкот. Альма — домогосподарка, вона захоплюється садівництвом і мріє потрапити до елітного клубу садівників Elysian Park Garden Club. Зробити це непросто, адже чоловік Альми Бертрам працює ветеринаром і заробляє небагато, а до клубу входять лише заможні родини. Одного дня Альмі все ж вдається отримати запрошення на благодійний вечір Elysian Park Garden Club. Вона готується до заходу, проте випадково стає свідком інциденту, який доводить, що Бертрам — зовсім не той, за кого себе видає. Шоуранер серіалу «Чому жінки вбивають» — творець «Відчайдушних домогосподарок» Марк Черрі.

Why Women Kill / Paramount+ / шоуранер — Марк Черрі / у головних ролях — Еллісон Толман, Лана Паррія / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. AV Club пише, що у другому сезоні «Чому жінки вбивають» хороші головні герої, проте менше інтриги.