132 роки тому народився авіаконструктор Ігор Сікорський. Згадуємо життя київського інженера, на чиїх гелікоптерах літали американські президенти від Ейзенхауера до Байдена, — у публікаціях ЗМІ та спогадах сучасників

Тексти

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Шостого червня 1889 року в Києві народився авіаконструктор Ігор Сікорський. Він почав створювати свої перші літаки просто у дворі свого будинку, а після Жовтневого перевороту 1917 року втік до США. Сікорський винайшов понад тридцять літальних апаратів. Серед них — перші чотиридвигунні біплани та гелікоптери. Його винаходи брали участь у Першій та Другій світових війнах. На гелікоптерах Сікорського літали американські президенти, починаючи від Дуайта Ейзенхауера. «Бабель» згадує інженера і розповідає, що про нього писали ЗМІ та сучасники. Бонус — фото його найкращих винаходів.

Що відомо про Ігоря Сікорського Ігор Сікорський народився 6 червня 1889 року в Києві. Його батько був відомим психіатром і викладав у Київському університеті, мати працювала лікаркою-терапевтом. Родина була наближеною до російської імператорської верхівки. Хрещеними батьками Ігоря Сікорського були двоюрідний брат імператора Олександра ІІІ Петро Романов та його мати Олександра Петрівна.

Ігор Сікорський мріяв створювати власні літальні апарати. Закінчивши у 1906 році Морський кадетський корпус, вступив до Паризької технічної школи. Провчився там рік, потім повернувся до Києва і вступив до Київського політехнічного інституту.

Під час навчання у КПІ Сікорський почав будувати свої перші гелікоптери. Він збирав їх просто на подвір’ї будинку, де мешкала його родина.

У 1910 році Сікорський закінчив перші дві моделі. Вони були невдалими. Авіаконструктор отримав ліцензію пілота та влаштувався на Російсько-Балтійський вагонний завод. Там розробляв біплани з кількома двигунами. Перший такий літак — «Руський витязь» — був створений у 1913 році. Згодом з’явився його наступник — «Ілля Муромець».

Під час Першої світової літаки Сікорського вели розвідку та бомбардування наземних цілей. Досягнення Сікорського були гордістю царської Росії. Проте після Жовтневого перевороту 1917 року й приходу до влади більшовиків авіаконструктор втік за кордон.

У 1923 році він за допомогою інших емігрантів з Російської імперії заснував власну авіакомпанію Sikorsky Aero Engineering Corporation. Пізніше її перейменували на Sikorsky Aircraft Corporation. Вже до 1939 року компанія побудувала 15 типів літаків. А в 1942 році створила перший двомісний гелікоптер S-47.

У СРСР Сікорського практично не згадували. Проте після розпаду Радянського Союзу почалися суперечки через етнічну належність авіаконструктора. Сам Сікорський у 1933 році писав: «У мого роду, який виник в селі на Київщині, де мої дід та прадід були священниками, чисто українське походження». Називаючи себе росіянином, він обґрунтовував це тим, що на той час Україна входила до складу Російської імперії.

«Рада»: «Літання. Перша авіаційна виставка у Київі», 1909 рік

Автор: не вказаний

«Вчора о 2 годині дня закрилася перша у Київі та навіть і в Росії виставка всяких предметів, що стосуються чи так, чи инакше до літальної справи. [....] експонат —гелікоптер студента політехники Сікорського [...] притягав чималу увагу глядачів, імпонуючи їм тою легкостю з якою двохсажінні гвинти його вертілися під стелею помешкання від слабого дотику рукою до одного колеса».

Одна з найперших розробок Ігоря Сікорського — чотиримотороний біплан «Ілля Муромець». Під час Першої світової Російська імперія використовувала його для бомбардування наземних цілей. Wikimedia

«Утро»: «Такъ идуть къ звѣздамъ. Объ авіаторѣ И. И. Сикорскомъ вь Кіевѣ», 1911 рік

Автор: не вказаний

«Чрезвычайно скромный, съ открытымъ лицомъ, глубокими глазами, совсѣмъ юноша еще, И. И. Сикорскій работаетъ въ области авіаціи уже болѣе трехъ лѣтъ. Съ дѣтства интересующійся механикой движенія, И. И. Сикорскій въ послѣдніе года работаетъ исключительно въ области изученія аэродинамики. Его мастерскія пріютились подъ сѣнью стараго раскидистаго сада въ Кіевѣ. Тамъ, уединенный, онъ лично, при помощи обученныхъ имъ мастеровъ, строитъ машины... Работы И. И. Сикорскаго въ дѣлѣ авіаціи заслуживаютъ несомнѣннаго вниманія [...]».

Ігор Сікорський у гелікоптері HNS-1 № 39040, 1944 рік. Ця модель була модифікацією гелікоптера Sikorsky R-4, який використовували у Збройних силах США. А саме — під час операцій у Бірмі, Китаї та на островах Тихого океану. Wikimedia

«Пролетарская правда»: «О Царском крестнике», 1924 рік

Автор: А. Таубін

«В такой «золотой» стране, как Америка, где техника, особенно авиация, сильно развита, Сикорский в течение семи лет не только не выдвигается, но ему даже не удалось устроиться на каком-нибудь авиационном заводе, которых в Америке имеется достаточное количество, хотя в этом году он пытался сконструировать самолет, который он строил кустарным образом при помощи белогвардейских офицеров. Но могу уведомить [...] что эта машина оказалась совершенно негодной и разбилась при первом полете. Красный воздушный флот возродится с помощью красных летчиков и обойдется без царского крестника «гениальность» которого доказана ломающимися самолетами «Илья Муромец».

Ігор Сікорський дає інструкції пілоту Лесу Моррісу під час випробувань прототипа гелікоптера VS-300 на початку 1940-х. VS-300 був першим успішним гелікоптером Сікорського — після двох невдалих проєктів, над якими він працював у Києві. Museum of Flight Foundation / Contributor

«Одесская газета»: «За рубежом», 1942 рік

Автор: не вказаний

«Как жила эмиграция? На этот вопрос можно ответить кратко: горек хлеб изгнания, но многие преуспели и даже весьма, [...] например, Сикорский, который, будучи студентом киевского политехникума, создал первый в мире многомоторный аэроплан «Илья Муромец», стоит сейчас во главе крупнейшей фабрики аэропланов и даже по американскому масштабу стал богатым человеком».

Кабіна літака Sikorsky S-43 Baby Clipper, 1936 рік. Цим літаком американська компанія Pan American World Airways транспортувала пасажирів на Кубу, у країни Латинської Америки та на Гаваї. Wikimedia

Readers Digest Magazine: «Найбільш незабутня людина, яку я зустрічав» / The Most Unforgettable Character I’ve Ever Met, 1956 рік

Автор: Юджин Вілсон, президент американської Об’єднаної авіабудівної корпорації

«Напередодні Великої депресії Об’єднана авіабудівна корпорація придбала фабрику Сікорського у Стратфорді, Коннектикут, і в 1930 році я її очолив. Я швидко усвідомив, що це була найдивніша фабрика на планеті. [...] Сікорський був королем. У його офісі висіло велике фото, на якому він був зображений з царем Миколою [...]. У кутку стояла ікона, яка свідчила про його завзяту релігійну віру. [...] Сікорський ніколи не наказував співвітчизникам. Він додавав «якщо ти не проти» або «якщо ця пропозиція не суперечить твоїм власним інженерним принципам». Проте його престиж був настільки високим, що це ставало наказом. Якщо працівник звертався з пропозицією до нього [Сікорського], він казав: «Чудово! Давай зробимо так», — і починав натхненно креслити [...]. Коли деталь надходила у виробництво, вона часто була створена за дизайном Сікорського — проте працівник вірив, що це його винахід».

Гелікоптери Sikorsky S-55 під час війни у Вʼєтнамі. За допомогою них США транспортували свої війська, 25 березня 1966 року. Keystone / Staff / Getty Images / «Бабель»

Time: «Дядько Ігор та китайська верхівка» / Uncle Igor & the Chinese Top, передова стаття 1957 року

Автор: не вказаний

«Це чоловік із прямою поставою, лисиною, пучком сивого волосся, м’яким обличчям, підстриженими вусами та ввічливим голосом зі слабким акцентом. Його становище на великому вертолітному заводі у Бриджпорті, що входить до відділу корпорації Sikorsky, описати важко: він — місцевий геній і оратор, і керує не завдяки формальній владі, а чистій логіці та тверезості своєї інженерної думки. [...] Він розмовляє у професійній манері, вітається з усіма від простого робочого до генерала морської піхоти з легким, притаманним Старому Світу укліном, ніколи не дратується та навіть не підвищує голос. Він носить темні ділові костюми, часто з синіми топсайдерами на гумовій підошві, та різноманітні головні убори — пілотку кольору хакі, фетровий капелюх із вузькими полями або черно-білу кепку на кшталт тих, що носили відпочивальники на «Титаніку» перед тим, як він затонув. [...] Позаземна аура, якою він оповитий, — це переважно ілюзія. Сікорський має дуже багату уяву, проте він — практичний, стійкий та навіть упертий чоловік. Хоча його колеги називають його поза очі «дядьком Ігорем», при спілкуванні з ним майже всі чиновники Об’єднаної авіабудівної корпорації звертаються до нього як до «пана Сікорського».

Sikorsky VH-3D Sea King на посадковому майданчику біля Білого дому, 17 липня 2017 року. Гелікоптери Сікорського транспортували очільників США, починаючи від Дуайта Ейзенхауера. На Sikorsky VH-3D Sea King літали Барак Обама та Дональд Трамп. Chip Somodevilla / Staff

Sikorsky Archive: «Ланч» / Lunch, 2012 рік

Автор: Гарольд Малл, консультант з питань акустики та регуляції шуму

«Я понад двадцять років працював консультантом з питань акустики та регуляції шуму у Sikorsky Aircraft. [...] Одного дня, у 1963 році, люди, з якими я зазвичай обідав, не змогли відірватися від роботи. Я сидів у їдальні на самоті, коли Сікорський зупинився біля мого столика і запитав, чи може до мене приєднатися. Я, звісно, згодився і сказав, що буду радий із ним пообідати. [...] Він спитав, як мене звуть і чим я займаюся в Sikorsky. Коли я відповів, що консультую щодо шуму в гелікоптерах, він моментально зацікавився. [...] Він запитав, чи знаю я, чому сови та інші великі хижі птахи літають безшумно. Я припустив, що тому, що пір’їни на кінчиках крил розбивають супутні струмені. [...] Ми провели решту обідньої перерви, рисуючи дизайни кінчиків ротора на серветках та зворотному боці меню».

Гелікоптер Midwest Sikorsky S-58E (N129NH) над мікрорайоном Чикаго, 19 січня 2013 року. Raymond Boyd / Contributor / Getty Images

The New York Times: «Помер винахідник гелікоптерів Ігор Сікорський» / Igor Sikorsky, Helicopter Pioneer, Dies», 1972 рік

Автор: Олден Вітмен

«Він [Сікорський] здавався поступливим, проте насправді його було складно переконати у чомусь, особливо коли його захоплювала певна ідея або проєкт. Навіть коли він наприкінці п’ятдесятих пішов на пенсію [...], то залишився інженером-консультантом і наполягав на тому, що має дотримуватися звичного режиму роботи. Він мав стільки ж впливу як консультант, скільки й на посаді керівника компанії».

Гелікоптер MH-60S Knighthawk поруч з американським есмінцем, 2 січня 2012 року. Різні модифікації цієї моделі використовують ВМС США, Канади, Таїланду та Японії. Wikimedia

