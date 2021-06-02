68 років тому відбулася коронація Єлизавети II. Ось 15 яскравих фото церемонії — багатотисячна хода, перша телетрансляція, важка корона і бешкетник принц Чарльз

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Другого червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація Єлизавети II. На престол вона офіційно вступила 6 лютого 1952 року у віці двадцяти пʼяти років, після смерті свого батька короля Георга VI. Її правління триває 69 років і 116 днів — рекордний термін в історії Великої Британії. Коронація Єлизавети стала останньою у британській історії ХХ століття і першою, яку повністю наживо транслювали по телебаченню. Подію висвітлювали тисячі журналістів із майже ста країн світу. Глядачі ще за добу займали зручні місця на шляху церемоніальної ходи нової королеви та її почту. Єлизавета скаржилася на жорстку карету, незручне плаття і важку корону. А її старший син, на той момент чотирирічний принц Чарльз мало не впустив корону і тим самим ледь не зірвав церемонію. «Бабель» згадує, як відбувалась коронація Єлизавети II в яскравих архівних фото.

Маршрут ходи Лондоном проклали таким чином, щоб нову королеву змогли побачити якомога більше людей. Відстань у 7,2 кілометра близько 30 тисяч учасників процесії подолали за дві години. На фото: хода на честь коронації Єлизавети II в Лондоні 2 червня 1953 року. Rolls Press/Popperfoto / Contributor / Getty Images

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Люди займали найкращі місця на маршруті процесії за добу до початку церемонії коронації Єлизавети II. На фото: місіс Берч і її восьмирічний син Джон, які ночували неподалік Букінгемського палацу, 2 червня 1953 року. Reg Burkett / Stringer / Getty Images

Місць на шляху церемонії вистачило не всім охочим, тому люди влаштовували свої святкування на честь коронації в різних районах Лондону. На фото: дівчинка на масових урочистостях під час святкування коронації Єлизавети II в лондонському промисловому районі Іст-Енд, 2 червня 1953 року. John Chillingworth / Stringer / Getty Images

Під час ходи за порядком стежили близько семи тисяч поліцейських. На фото: поліцейський кордон під час церемонії коронації Єлизавети II, 2 червня 1953 року. Arthur Tanner / Stringer / Getty Images

Це перша і досі єдина в історії Британії церемонія коронації, яку повністю транслювали по телебаченню. До цього знімати всередині Вестмінстерського абатства не дозволяли. Тільки у Великій Британії її подивилися 27 мільйонів людей. Усього ж подію висвітлювали понад дві тисячі журналістів із майже ста країн. На фото: пілоти знімають кінохроніку коро… NBC / Contributor / Getty Images

Коронації монархів відбуваються у Вестмінстерському абатстві з 1066 року. На голові Єлизавети — корона Святого Едуарда, виготовлена в 1661 році. Вона зроблена з чистого золота і важить понад два кілограми. Королева приміряла її перед церемонією, щоб звикнути до масивної прикраси. Вона не могла спокійно опустити голову вниз і прочитати промову — боя… Hulton Archive / Staff / Getty Images

Після примірки Єлизавета відклала корону і відволіклася на приготування до церемонії. У цей час чотирирічний принц Чарльз схопив її. Він міг упустити важку корону, яка напевно б пошкодилася при падінні, а через це могла зірватися церемонія. Але одна з фрейлін це помітила і забрала корону. На фото: принц Чарльз зі своєю тіткою принцесою Маргарет (пр… Hulton Deutsch / Contributor

Після коронації Єлизавета II зʼявилася на балконі Букінгемського палацу вже в Короні Британської імперії, яка була трохи легшою. На фото: королева Єлизавета II з принцом Філіпом на балконі Букінгемського палацу, 2 липня 1953 року. Keystone Features / Stringer / Getty Images

Бабуся Єлизавети, королева Марія, не дожила кілька місяців до коронації. У своєму заповіті вона попросила, щоб її смерть не вплинула на планування церемонії і захід провели відповідно до графіка. На фото: королева Єлизавета II з іншими членами британської королівської сімʼї та іноземних королівських домів у Тронній залі Букінгемського палацу, 2 чер… Popperfoto / Contributor / Getty Images

Сукню для церемонії створив придворний модельєр Норман Гартнелл. Вона було зроблена з білого атласу і прикрашена гербами Великої Британії та Співдружності Націй, вишитими золотими та срібними нитками. За словами королеви, сукня була дуже незручною. Вона згадує, що «якоїсь миті просто не могла рухатися». На фото: Єлизавета II в коронаційному вбранні… Print Collector / Contributor / Getty Images

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