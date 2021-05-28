США знову заявляють, що коронавірус міг зʼявитись у лабораторії, та починають нове розслідування. Є якісь свіжі факти? Це не конспірологія? Розбір — максимально коротко

Тексти

Barcroft Media / Contributor / Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що розвідка країни має нові свідчення ймовірного лабораторного походження коронавірусу SARS-CoV-2. Він закликав оприлюднити ці факти й провести нове розслідування появи вірусу, який спричинив пандемію. Китайська сторона відкидає звинувачення й посилається на висновок Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), де лабораторне походження вірусу назвали «украй малоймовірним». Утім, до цього висновку чимало запитань. «Бабель» розібрався, чому про лабораторну версію походження ковіду знову згадали.

Стало відомо щось нове?

Так. За даними американських спецслужб, у листопаді 2019 року троє працівників Уханського інституту вірусології потрапили до лікарні. Вони мали симптоми, аналогічні з тими, які викликає ковід. Це при тому, що офіційний Китай запевняє: перші випадки коронавірусної хвороби в Ухані зафіксовано 8 грудня 2019-го. Немає гарантії, що в працівників установи був саме ковід: імовірний і складний перебіг грипу. Однак визначити це наразі неможливо.

Уханський інститут вірусології — єдина установа в Китаї, до якої застосовуються норми найвищого, четвертого рівня біологічної безпеки. Там досліджують різні віруси, зокрема й коронавіруси, на прикладі організмів кажанів. За панівною наразі версією, ковід перейшов до людини саме від кажана.

Імовірно, це не вся наявна в американського уряду інформація. Президент країни Джо Байден закликав ЦРУ та інші агенції розсекретити більше даних.

Про хворобу вчених інституту говорили ще за Трампа. Чому все активізувалось тепер?

По-перше, оприлюднена на початку січня інформація була не такою конкретною: мовляв, восени в інституті погано почувалися кілька людей. Про конкретні дати й госпіталізацію не йшлося.

По-друге, наприкінці березня Всесвітня організація охорони здоровʼя опублікувала попередні результати свого дослідження походження нового коронавірусу. Витік із лабораторії там називають «надзвичайно малоймовірним варіантом». Однак до цього дослідження є кілька запитань. Експерти ВООЗ писали його спільно з китайськими науковцями та чиновниками, щодо неупередженості яких є сумніви. Також специфічним був візит представників ВООЗ до Уханя. Вони пробули там сім днів, і в Інституті вірусології провели лише один день — передостанній. Натомість до цього вони відвідали місцеві шпиталі, ринки та музей боротьби з ковідом. У підсумку з 320 сторінок звіту ймовірному лабораторному походженню вірусу присвячено лише чотири.

14 травня міжнародний колектив учених опублікував у авторитетному науковому журналі Science статтю із закликом не відкидати ймовірність того, що вірус виник у лабораторії. Вчені висловлюють занепокоєння тим, що первинні дані для аналізу збирали представники китайської сторони, а керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав: даних, щоб зробити висновки щодо ймовірного лабораторного походження вірусу, просто замало.

Науковці запевняють: високі шанси, що версія про лабораторне походження вірусу в підсумку не підтвердиться. Однак для якісного дослідження важливо мати безперешкодний доступ до даних, якого Китай не надає.

Bloomberg / Contributor / Getty images

Що відповідають у Китаї?

Там нові заяви керівництва США передбачувано спростовують.

«Я читав їх, це абсолютна брехня, — заявив державному китайському виданню Global Times Юань Жимінь, директор Уханьської лабораторії біологічної безпеки, яка входить до складу Інституту вірусології. — Ми в лабораторії не знали, що тут хворіли люди, і я навіть не в курсі, звідки могла вийти ця інформація».

Спікер китайського МЗС Чжао Ліцзян заявив, що «дехто у США повністю ігнорує факти й науку», і ще раз послався на спільний звіт Китаю та ВООЗ. При цьому Ліцзян ухилився від відповіді, чи дозволить Китай експертам ВООЗ іще раз відвідати країну для збору даних. За його словами, організація вже склала «переконливий звіт» із «численними висновками». І додав, що не виключено, що вірус могли створити й у Сполучених Штатах — то чому б експертам ВООЗ не поїхати туди?

І що тепер?

Протягом місяця комісія ВООЗ має зібратись на засідання, де вирішити майбутнє свого дослідження щодо початку пандемії. У США ж проведуть своє розслідування, вже базуючись на нових отриманих даних. Байден попросив ЦРУ представити результати цього розслідування протягом 90 днів.

Допоможемо розібратись у найзаплутаніших історіях — а ви допоможіть нам. Підтримати «Бабель» щомісячним донатом можна тут.