Завтра відбудеться фінал «Євробачення». Хто переможе? Україна має шанси? Так! І доволі непогані

У суботу, 22 травня, у Роттердамі відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення». За перемогу змагатимуться 26 учасників. З них 21 пройшов до фіналу за результатами напівфіналів. Конкурсанти п’ятірки країн — Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції — потрапили туди автоматично. «Бабель» подивився виступи учасників і прогнози букмекерів та розповідає, хто має найбільше шансів на перемогу, і чи є вони в України. Спойлер: шанси потрапити у топ-5 у нас непогані.

Італія: Måneskin — Zitti e buoni

Ймовірність перемоги: понад 20%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 77%

Коротко про виконавця: Один з небагатьох рок-гуртів на цьогорічному «Євробаченні», Måneskin виник у 2016 році. Він складається з чотирьох учасників — Даміано Давида, Вікторії Де Анджеліс, Томаса Раджі та Ітана Торкіо. Вони познайомилися одне з одним ще в школі. Måneskin — молодий, однак доволі відомий в Італії гурт. У 2017 році команда взяла участь у 11-му сезоні італійського X-Factor і посіла друге місце. Дебютний сингл гурту, Chosen, посів другу сходинку у чарті синглів Італійської федерації індустрії звукозапису.

Як ми це розрахували Розрахувати ймовірність перемоги за версією букмекерів можна за допомогою формули B / (A+B), де A і B — коефіцієнти ставки. Наприклад, якщо ставки на перемогу Мальти 37/5, то ймовірність, що вона виграє «Євробачення» — 12 відсотків. 5 / (37+5) = 0,119

Франція: Barbara Pravi — Voilà

Ймовірність перемоги: 16%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 72%

Коротко про виконавця: Барбара Праві — французько-сербська співачка та сонграйтерка. Саме вона написала дві останні пісні, з якими Франція змагалася на дитячому «Євробаченні». Зокрема, пісню J’imagine, з якою Валентина Тронель виграла конкурс у листопаді 2020 року. Попри те що Праві починала свою сольну кар’єру з поп-музики, у 2018 році виконавиця перейшла на шансон. Саме до цього жанру належить її хіт Voilà.

Мальта: Destiny — Je me casse

Ймовірність перемоги: 12%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 57%

Коротко про виконавця: Мальтійська поп-співачка Дестіні Чукуньєре з дитинства бере участь у пісенних конкурсах. У 2015-му стала переможцем дитячого «Євробачення». У 2017-му — брала участь у британському Got Talent, де посіла шосте місце. Пізніше виграла мальтійський X-Factor. Цьогорічний виступ на «Євробаченні» для Дестіні вже не перший. У 2019 році вона була бек-вокалісткою кандидатки від Мальти Мікели Пач.

Швейцарія: Gjonʼs Tears — Tout lʼUnivers

Ймовірність перемоги: 11%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 60%

Коротко про виконавця: Gjonʼs Tears — сценічний псевдонім швейцарського співака Джона Мухарремая, який має албанське походження. Джон уперше виступає на «Євробаченні», проте був учасником багатьох талант-шоу. Серед них — албанське та швейцарське Got Talent та французьке шоу The Voice.

Україна: Go_A — SHUM

Ймовірність перемоги: 9%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 60%

Коротко про виконавця: Go_A — електрофольк-гурт, заснований 2011 року. У гурті чотири учасники — вокалістка Катерина Павленко, мультиінструменталіст Тарас Шевченко, на гітарі грає Іван Григоряк, на сопілці — Ігор Діденчук. Гурт був не надто популярний, проте на початку 2020 року все змінилося — Go_A обрали представляти Україну на «Євробаченні». Якщо хочете дізнатися більше — ось текст «Бабеля».

Ісландія: Daði og Gagnamagnið — 10 Years

Ймовірність перемоги: 5%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 40%

Коротко про виконавця: Проєкт Daði og Gagnamagnið виник у 2017 році. Складається з поп-виконавця Даді Фрейра та гурту Gagnamagnið, до якого входять його сестра Сигрун Бірна Петурсдоттір, дружина Арні Фьола Асмундсдоттір та друзі Хульда Крістін Колбунардоттір, Стефан Ханнесон і Йоган Сігурдур Йохансон. Колектив брав участь у нацвідборі на «Євробачення» у 2017 році, однак не переміг, посів друге місце.

Фінляндія: Blind Channel — Dark Side

Ймовірність перемоги: 3%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 26%

Коротко про виконавця: Один із найбільших за кількістю учасників гуртів на цьогорічному «Євробаченні» (поряд з Ісландією). У його складі — Джоел Хокка (вокал та гітара), Ніко Вільхельм (вокал), Йоонас Порко (гітара), Оллі Матела (бас), Томмі Лаллі (ударні) та Алексі Каунісвесі (клавішні). Раніше гурт був більше відомий на андеграундній сцені, але після перемоги на фінському відборі на «Євробачення» підписав контракт з лейблом Century Media Records, який належить Sony.

Литва: The Roop — Discoteque

Ймовірність перемоги: близько 1%

Ймовірність потрапляння в топ-5: 22%

Коротко про виконавця: The Roop — гурт із Вільнюсу, що грає в стилі поп-рок. До нього входять троє учасників — вокаліст Вайдотас Валюкявичус, гітарист Мантас Банишаускас та барабанщик Робертас Баранаускас. Гурт був заснований у 2014 році. За результатами національного відбору 2020 року мав представляти Литву на минулорічному «Євробаченні» з піснею On Fire. Конкурс скасували, однак пісня і без того принесла The Roop багато нагород. У грудні минулого року The Roop отримав п’ять номінацій на литовську премію M.A.M.A. У чотирьох — виграв.

