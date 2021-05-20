Шість ключових заяв Володимира Зеленського на великій пресконференції. Згадуються: президент Володимир Путін, бізнесмен Рінат Ахметов, очільник МВС Арсен Аваков, мер столиці Віталій Кличко

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«Бабель»

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію — за підсумками двох років роботи. Він прокоментував хід переговорів з Росією про долю окупованих територій, закон про деолігархізацію, конфлікт з мером столиці Віталієм Кличком, справу про вбивство Павла Шеремета, зміну керівників НАК «Нафтогаз» і НАЕК «Енергоатом». Окремий емоційний монолог він присвятив взаємовідносинам великих енергетичних і видобувних компаній (читай — ДТЕК і «Метінвест» Ріната Ахметова) з державним бюджетом: президент вважає, що компанії мають платити більше. Ось шість головних тез Володимира Зеленського — максимально коротко.

Буде дуже легко «заморозити» конфлікт на Донбасі: по суті — обірвати переговори з Росією в Мінську і відрізати окуповані нею території прикордонною лінією. «Ніякої зради в цьому немає». Але це хід, на який Володимир Зеленський іти не хоче. Українські переговорники передали «нормандській четвірці» новий проєкт так званих кластерів: це згруповані за темами пропозиції про те, як слід трактувати Мінські угоди. Якщо ж Україні не вдасться домовитися з Росією про те, щоб виконати Мінські угоди на своїх умовах, то питання про те, «як завершити війну на Донбасі», Володимир Зеленський винесе на загальнонаціональний референдум.

Глава МВС Арсен Аваков не може залишитися на своїй посаді, якщо суд присяжних виправдає підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета: музиканта і працівника ССО Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь. «Доказів стовідсоткових ще немає, винні вони чи ні». При цьому сам Володимир Зеленський впевнений у невинуватості Яни Дугарь — і навіть листується з нею. Він не виключає того, що до вбивства Павла Шеремета причетні працівники СБУ.

На Україну чекає закон про «деолігархізацію»: великі бізнесмени мають демонтувати важелі впливу на медіа, чиновників і політичні групи. На це їм дадуть час, держава «підкаже» їм, як це зробити. Якщо вони цього не зроблять, то потраплять до спеціального реєстру «олігархів» — на будь-кого, хто отримає статус «олігарха», чекають санкції. В результаті санкцій вони можуть втратити активи, а будь-яка зустріч «олігарха» з чиновником або політиком має відбуватися публічно.

Голова КМДА Віталій Кличко — частина президентської вертикалі, незалежно від того, подобається йому це чи ні. Від Віталія Кличка він чекає результатів роботи і того, що в його оточенні не буде людей, які крадуть з бюджету. «Оновлення оточення я не побачив. Тому ми бачимо такий результат». [З 11 травня Київська міська прокуратура обшукує офіси пʼяти комунальних підприємств, а також будинок Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР: його підозрюють у тому, що він займається поборами з міської торгівлі].

Уряд змінив міністра енергетики, голів НАК «Нафтогаз» і НАЕК «Енергоатом» для того, щоб компанії краще наповнювали бюджет. «Не дивлячись на корпоративну реформу, «Нафтогаз» обіцяв 11 мільярдів гривень збитків для бюджету. Їх не буде». Колишнє керівництво Міністерства енергетики [мабуть, мається на увазі Ольга Буславець] виводило в ремонт блоки АЕС під час опалювального сезону. Через це комунальні служби купувати не дешеву електроенергію у «атомної» генерації, а дорогу — у теплової генерації. Основними бенефіціарами цього були великі фінансово-промислові групи — в першу чергу, холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, який контролює 90 відсотків видобутку вугілля і 80 відсотків теплової генерації. Ще одна претензія до Ріната Ахметова полягає в тому, що його видобувні компанії платять низьку ренту за користування надрами — хоча ринкова ціна на залізну руду за останній рік зросла вдвічі.

Володимиру Зеленському ще рано говорити про те, чи буде він висуватися на другий термін. Це буде залежати від того, чи встигне він виконати свої обіцянки, а ще від того, що йому скаже сімʼя. «Залежить від сімʼї. Вона стоїть для мене поряд з Україною».