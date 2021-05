Дивлюся новини з Палестини і не розумію, що відбувається. Чому там завжди війна? Пʼять книг та фільмів, які допоможуть дізнатися більше про арабо-ізраїльський конфлікт

Тексти

The Spy

На Близькому Сході знову війна. Вже другий тиждень поспіль бойовики ХАМАС випускають ракети по Ізраїлю, а той обстрілює сектор Гази у відповідь. Від обстрілів у регіоні загинуло понад двісті людей. В Ізраїлі — дванадцять. Що відбувається? Чому Ізраїль та Палестина завжди воюють? «Бабель» рекомендує п’ять книжок та п’ять фільмів, які допоможуть краще розібратися в конфліктах на Близькому Сході.

КІНО



«Шпигун»

Про що серіал. 1960-ті роки. Агент «Моссаду» Елі Коен приїжджає до Сирії, видаючи себе за сирійського бізнесмена Каміля Аміна Таабета. Він живе у Дамаску, де влаштовує вечірки для місцевої еліти та поступово входить у довіру до багатьох впливових сирійців, зокрема майбутнього президента країни — Аміна аль-Хафеза. Коен отримує доступ до сирійських державних таємниць, які передає ізраїльтянам, ризикуючи життям. В основі «Шпигуна» — реальна історія про легендарного агента «Моссаду» Елі Коена. У головній ролі — зірка «Бората» Саша Барон Коен.

The Spy / 2019 / шоуранер — Гідеон Рафф / у головних ролях — Саша Барон Коен, Ноа Еммеріх, Хадар Ратсон Ротем / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86%.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter каже, що «Шпигун» — захоплива історія, яка особливо вражає, якщо врахувати, що більшість зображених подій — реальні. London Evening Standard зазначає, що «Шпигун» — це яскрава демонстрація акторського таланту Саші Барона Коена.

«Хаос»

Про що серіал. У минулому Дорон служив у «Шабаку» під прикриттям. Тепер — веде мирне життя і виховує двох дітей. Усе змінюється, коли Дорон дізнається, що палестинський терорист Абу Ахмад, якого він нібито вбив півтора року тому, насправді живий і збирається відвідати весілля свого брата Башира. Дорон повертається на службу, щоб допомогти спіймати Абу Ахмада. У фокусі серіалу кілька сюжетних ліній — Дорона та його підрозділу, а також Абу Ахмада та його родини.

Fauda /2015 — 2020/ шоуранери — Ліор Раз, Аві Ісахаров / у головних ролях — Ліор Раз, Рона-Лі Шимон, Летиція Ейдо, Іцик Коен / тривалість — 30 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики.The Guardian каже, що серіал подає події з ізраїльської точки зору і не показує повної картини палестино-ізраїльського конфлікту. Decider натомість зазначає, що «Хаос» демонструє емпатію до персонажів з обох боків конфлікту.

«Мюнхен»

Про що фільм. 1972 рік. Палестинська організація «Чорний вересень» бере в заручники та вбиває одинадцятьох ізраїльських спортсменів під час Олімпіади у Мюнхені. Щоб помститися терористам, уряд Голди Меїр організовує операцію у відповідь. Керувати нею доручають агенту Авнеру Кауфману. Разом із командою він має знайти та знищити одинадцять ворожих цілей. Проте в міру того, як кількість вбивств зростає, перед Авнером постає моральна дилема. В основі «Мюнхена» — книжка «Помста» канадського письменника Джорджа Джонаса. Вона ґрунтується на спогадах учасника операції «Гнів Божий», колишнього агента «Моссаду» Юваля Авіва.

Munich / 2005 / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Ерік Бана, Деніел Крейґ, Айелет Зурер / тривалість — 2 години 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 78%.

Що кажуть критики. Журнал Empire називає «Мюнхен» найскладнішим фільмом Стівена Спілберга. CNN каже, що це прониклива, емоційно виснажлива робота, яка наважується ставити питання, які не мають простих відповідей.

«Рай сьогодні»

Про що фільм. Палестинці Саїд та Халед — найкращі друзі. Вони живуть у Наблусі й працюють механіками. Одного дня їхній товариш Джамал звертається до них із пропозицією організувати теракт у Тель-Авіві. Саїд та Халед погоджуються. Та коли озброєні поясами з вибухівкою чоловіки намагаються перетнути кордон, їх помічає ізраїльський патруль. Друзі розділяються. Саїду вдається потрапити в Ізраїль. Халед повертається на базу терористів. На відміну від друга, який готовий померти за визволення своєї країни, він починає усе більше вагатися у своєму рішенні. «Рай сьогодні» — перший палестинський фільм, який номінували на «Оскар».

Paradise Now / 2005 / режисер — Гані Абу-Ассад / у головних ролях — Алі Суліман, Любна Азабаль, Каїс Нашиф / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 89%.

Що кажуть критики. Orlando Sentinel зазначає, що стрічка розповідає про палестинський бік конфлікту більше за будь-яку іншу. Los Angeles Times називає фільм потужною, гострою та провокативною драмою.

Документальний фільм «Зелений принц»

Про що фільм. 1996 рік. Мосаба Хассана Юсефа, сина одного із засновників організації ХАМАС Хассана Юсефа, заарештовують за контрабанду зброї. Під час тривалого допиту ізраїльські розвідники пропонують Мосабу співпрацювати з ними й шпигувати на їхню користь. Той погоджується, не маючи жодного наміру виконувати обіцянку, однак згодом дізнається більше про терористичні акти ХАМАС. Мосаб стає одним із найкращих інформаторів Ізраїлю під кодовим ім’ям «Зелений принц». В основі документальної стрічки автобіографія Мосаба Хассана Юсефа. Він працював на ізраїльські спецслужби понад десять років.

Green Prince / 2014 / режисер — Надав Ширман / у головних ролях — Мосаб Хассан Юсеф, Хассан Юсеф / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 77%.

Що кажуть критики. Independent зазначає, що залежно від точки зору стрічка Надава Ширмана — це або історія про героїзм та дружбу, або історія жахливої зради. The Guardian вважає стрічку захопливою шпигунською документалкою.



КНИГИ



«Ізраїльсько-палестинський конфлікт: спірні історії»

The Israel-Palestine Conflict: Contested Histories / 2011 / автор — Ніл Каплан

Про що книга. Науково-популярна робота політолога та історика, доктора Ніла Каплана з університетів Макгілла та Конкордія в Канаді. Каплан розповідає історію Палестини останніх 130 років та арабо-ізраїльського конфлікту, не стаючи на чийсь бік, а просто підсумовуючи факти та аналізуючи основні проблеми, які не дають конфлікту закінчитися миром. Попри певні суб’єктивні висновки автора книга залишається науковою — до неї додаються 28 сторінок бібліографії, де можна перевірити усі факти, про які пише Каплан.

Що кажуть критики. Професор Пол Шам з Університету Меріленду зазначив, що цю книгу можна рекомендувати студентам, як вступ до сучасної історії Палестини — Каплан не перевантажує текст датами та іменами, а просто дає розуміння джерел та етапів конфлікту.

«Повстань і убий першим. Таємна історія ізраїльських точкових ліквідацій»

Rise and Kill First: The Secret History of Israelʼs Targeted Assassinations / 2018 /автор — Ронен Бергман

Про що книга. Історія ізраїльських спецпризначенців та їхніх секретних операцій від журналіста-розслідувача та військового аналітика Ронена Бергмана. Автор починає з історії перших єврейських бойових груп у Палестині початку двадцятого століття, розповідає про точкові ліквідації в Ірані, Сирії, Єгипті, Німеччині. Окремо описує тактику таких ліквідацій: «Отруєна зубна паста, яка за місяць вбиває ціль, озброєні дрони, вибухові мобільні телефони, запасні шини з дистанційно керованими бомбами, вбивства ворожих вчених і виявлення таємних коханців мусульманських священнослужителів». Бергман брав інформацію напряму зі слів ізраїльських розвідників, провівши десятки інтерв’ю, та з документів.

Що кажуть критики. Книга отримала нагороду National Jewish Book Awards у 2018 році та потрапила до списку бестселерів New York Times. Колишній аналітик ЦРУ Кеннет Поллак назвав книгу досить правдивою, виходячи з практики спецслужб, та зазначив, що автор правильно сформулював висновок — точкові ліквідації ворогів інколи потрібні, але вони «знімають симптоми, не лікуючи хворобу» та не розвʼязують проблеми глобально.

«Шість днів війни: червень 1967 року та створення сучасного Близького Сходу»

Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East / 2002 / автор — Міхаель Орен

Про що книга. Шестиденна війна 1967 року стала причиною багатьох територіальних претензій та конфліктів на Близькому Сході. Тоді Ізраїль, розгромивши на трьох різних фронтах Єгипет, Сирію, Йорданію та Ірак, зайняв Голанські висоти, Синайський півострів, сектор Гази, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим. Книгу Міхаеля Орена про ці події досі називають однією з найкращих. Орен — історик й політик, народився в Нью-Йорку, а потім був депутатом кнесету та послом Ізраїлю в США.

Що кажуть критики. «Шість днів війни» отримала книжкову премію Los Angeles Times та увійшла до списку бестселерів New York Times. Книга отримала нагороду National Jewish Book Awards у 2003 році. The New York Times Book Review зазначає, що Орен попрацював і з арабськими джерелами, що додало книзі збалансованості.

«Будинок мого батька»

My Fatherʼs House / 1975 / автор — Ігаль Алон

Про що книга. Мемуари Ігаля Алона — одного із засновників та перших військових командирів Ізраїлю. Алон народився в 1918 році, але описує не лише ті події, які бачив сам, але й історію свого батька, який приїхав у Палестину в 1882 році серед перших єврейських переселенців. Пізніше Алон буде командиром підпільної бойової організації «Хагана», яка в 1948 році стане основою нової Армії оборони Ізраїлю. Потім він працюватиме в уряді — міністром праці та головою МЗС.

Ігаль Алон написав декілька книг мемуарів — про заснування Ізраїлю та арабо-ізраїльські війни. А от «Будинок мого батька» — це історія перших хвиль репатріації євреїв у Палестину та закладення фундаменту майбутньої держави.

«Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива»

Start-up Nation: The Story of Israelʼs Economic Miracle / 2009 / автори — Ден Сенор, Сол Синґер

Про що книга. Погляд на сучасний Ізраїль з точки зору економіки. Журналіст Сол Синґер та політичний оглядач Ден Сенор дослідили основні компоненти, з яких складається економіка країни, яка на початку існування майже не мала ресурсів і промисловості. Вони дійшли висновку, що основний компонент — інновації, винаходи та оригінальні технічні й бізнес-рішення. Сенор зазначав, що не хотів писати книгу, яка стояла б у книгарнях у розділі «Юдаїка» або «Близький Схід», тому торкнувся суто бізнесових та економічних питань, без занурення в політичну проблематику регіону.

Що кажуть критики. Автор «Шести днів війни» Міхаель Орен, про якого ми вже згадували, радить цю книгу всім, хто цікавиться темою Близького Сходу.