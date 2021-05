Що подивитися у вихідні. «Любов, смерть і роботи», новий серіал із Юеном Мак-Грегором та історичний мінісеріал «Підпільна залізниця» від лауреата премії «Оскар»

Тексти

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime та HBO Max п’ять цікавих релізів. Серед них — другий сезон культової антології «Любов, смерть і роботи», документальний фільм «Злочин століття» про опіоїдну кризу у США, біографічна драма «Голстон» з Юеном Мак-Грегором та історичний мінісеріал «Підпільна залізниця» від лауреата премії «Оскар» Баррі Дженкінса. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Історичний мінісеріал «Підпільна залізниця»

Про що серіал. Кора працює на бавовняній плантації у Джорджії. Вона звикла до важкої роботи та постійних знущань власника. Одного дня інший раб, Цезар, підбурює дівчину втекти з Джорджії за допомогою підземної залізниці, яка вивозить темношкірих з Півдня. Кора та Цезар опиняються в іншому штаті, але власник плантації організовує за ними погоню. В основі The Underground Railroad — однойменний роман американського письменника Колсона Вайтхеда. У 2016 році він отримав Букерівську премію. Автор серіалу — лауреат премії «Оскар» Баррі Дженкінс.

The Underground Railroad / Amazon Prime / шоуранер — Баррі Дженкінс/ у головних ролях — Тусо Мбеду, Джоел Еджертон, Чейз В. Діллон, Аарон П'єр / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95%.

Що кажуть критики. Rolling Stone пише, що The Underground Railroad — це недосконалий погляд на болючу та широку тему, однак зазначає, що в емоційному плані серіал «сильніший за все, що цього року можна знайти на телебаченні». BBC називає серіал красивою гострою адаптацією роману Вайтхеда.

Анімаційний серіал «Любов, смерть і роботи» — другий сезон

Про що серіал. «Любов, смерть і роботи» складається з непов’язаних між собою епізодів. Кожен з них висвітлює історію, що стосується однієї або кількох згаданих у назві тем — любові, смерті або роботів. В основі серіалу короткі оповідання американських письменників-фантастів на кшталт Гарлана Еллісона, Джона Скальці та Паоло Бачигалупі. Автор серіалу — Тім Міллер, відомий за стрічкою «Дедпул». Виконавчий продюсер — Девід Фінчер. У першому сезоні було 18 епізодів, у другому — лише 8.

Love, Death & Robots / Netflix / шоуранер — Тім Міллер / у головних ролях — Тофер Грейс, Мері Елізабет Вінстед, Гері Коул, Саміра Вайлі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — поки що немає.

Що кажуть критики. Indiewire пише, що зі зменшенням кількості епізодів серіал став більш концептуальним. Polygon зазначає, що у другого сезону прекрасне меланхолійне закінчення.

Анімаційний серіал «Кастлванія» — четвертий сезон

Про що серіал. Князівство Валахія, XV століття. Жителі Тирговіште спалюють на вогнищі цілительку Лізу, дружину графа Дракули. Дізнавшись про смерть коханої, вампір вирішує помститися людству і збирає армію «нічних створінь». Єдиний, хто може її зупинити — останній спадкоємець давнього роду мисливців за нечистю Тревор Бельмонт. «Кастлванія» — екранізація культової комп’ютерної гри Castlevania III: Dracula’s Curse, яка вийшла 1989 року.

Castlevania / Netflix / шоуранер — Воррен Елліс / у головних ролях — Річард Армітедж, Алехандра Рейносо, Джеймс Келліс, Грем Мактавіш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. Den of Geek називає четвертий сезон гідним завершенням блискучої адаптації. Inverse пише, що «Кастлванія» — найкраща в історії адаптація відеоігор.

Драматичний мінісеріал «Голстон»

Про що серіал. Рой Голстон Фровік — один із найвідоміших американських дизайнерів одягу 1980-х років. Він працював із Жаклін Кеннеді, Лайзою Міннелі та Елізабет Тейлор і в тридцять років уже побудував грандіозну фешн-імперію. «Голстон» розповідає, як Рою вдалося стати одним із найвпливовіших модельєрів Америки. Головна роль у серіалі дісталася Юену Мак-Грегору. Продюсер серіалу — шоуранер «Американської історії жахів» та «Вбивства Джанні Версаче» Раян Мерфі.

Halston / Netflix / шоуранер — Шарр Вайт / у головних ролях — Юен Мак-Грегор, Ребекка Даян, Кріста Родрігес / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 65%.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що серіалу бракує перспективи та чіткої структури. Vulture пише, що серіал намагається бути складним для інтерпретації, але вийшов просто заплутаним.

Документальний фільм «Злочин століття»

Про що фільм. У 1990-х роках фармацевтичні компанії США почали рекламувати опіоїдні препарати. Вони наполягали, що такі «ліки» не викликають жодної залежності. Лікарі рекомендували опіоїди пацієнтам. У багатьох з них пізніше розвинулася наркозалежність. З кінця 90-х від передозування опіоїдами у США померли близько пів мільйона людей. У «Злочині століття» документаліст Алекс Гібні спільно з журналістами The Washington Post розбирається, хто і як призвів до «опіоїдної епідемії» у США.

The Crime of the Century / HBO Max / режисер — Алекс Гібні / у головних ролях — Патрік Радден Кіф, Ленні Бернштейн / тривалість — 3 години 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 92%.

Що кажуть критики. The Spool зазначає, що це — часто похмурий, але цікавий фільм. RogerEbert.com пише, що The Crime of the Century — одна з найбільш «вибухових» документальних стрічок Алекса Гібні.

