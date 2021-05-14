Голлівуд бойкотує премію «Золотий глобус» через расизм, сексизм та корупцію. Том Круз вже повернув три премії, а Netflix і Amazon відмовляються співпрацювати з організаторами. Що відбувається?

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Антон Пчолкін / «Бабель»

«Золотий глобус» переживає кризу. В лютому 2021 року Голлівудську асоціацію іноземної преси, яка організовує премію, звинуватили у расизмі та корупції. Серед її членів лише білі американці, які періодично отримують винагороди від кінематографістів. Щоб виправити ситуацію, асоціація до травня підготувала план реформ, однак представників кіноіндустрії він не задовольнив. Тепер Netflix, Amazon та WarnerMedia відмовляються співпрацювати з «Золотим глобусом», телеканал NBC вирішив не транслювати церемонію у 2022 році, Скарлетт Йоганссон та Марк Руффало закликають бойкотувати премію, а Том Круз уже повернув три свої нагороди. «Бабель» розповідає, як і чому кінопремія втрачає репутацію та авторитет.

У лютому 2021 року Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) та її премія «Золотий глобус» потрапили у скандал. Незадовго до 78-ї церемонії вручення нагород організацію звинуватили в «дискримінації, непрофесіоналізмі, порушенні етики та фінансовій корупції».

На той момент асоціація вже оприлюднила список цьогорічних номінантів. Багато рейтингових фільмів з темношкірими акторами, серед яких «Ма Рейні: Матір Блюзу», «Юда і чорний месія» та «Одна ніч у Маямі», не потрапили у шортліст категорії «Найкращий фільм».

Виявилося, що за останні 20 років з-поміж 87 членів асоціації не було жодної темношкірої людини. HFPA звинуватили у расизмі, а сама премія опинилася під загрозою бойкоту.

Що таке «Золотий глобус»? Кінопремію «Золотий глобус» заснувала у 1944 році асоціація іноземних кореспондентів, які мешкали у Лос-Анджелесі та висвітлювали культурні події для іноземних видань. Зараз — Голлівудська асоціація іноземної преси. У 1960-х американський телеканал NBC втратив права на трансляцію «Оскара» і замість цього почав транслювати «Золотий глобус». Поступово ця премія стала другою за престижністю кінематографічною нагородою в США.

Понад 100 PR-компаній пригрозили організаторам «Золотого глобуса» обмеженням доступу до своїх зірок, якщо вони не реформуються. HFPA пообіцяла виправити ситуацію і до 6 травня розробити спеціальний план дій. Для цього винайняли радників з питань інклюзивності та расового різноманіття, а ще — агентство Smith & Company, яке займається кризовим менеджментом. Проте вийти з кризи виявилося складніше, ніж здавалося.

HFPA потрапила у новий скандал. 18 квітня колишній президент організації Філіп Берк, який входив до неї 44 роки, розіслав електронною поштою лист із посиланням на статтю, у якій рух Black Lives Matter описувався як «рух ненависті та расизму». Його отримали усі члени асоціації.

Колеги назвали Берка «ганьбою компанії». HFPA випустила реліз, де засудила расизм і дискримінацію та запевнила, що все це — лише особисті погляди пана Берка. Експрезидента звільнили.

Радник з питань інклюзивності та расового різноманіття, професор Університету Південної Каліфорнії Шон Харпер пропрацював з HFPA лише місяць. Потім звільнився, визнавши, що масштаб проблем всередині компанії виявився значно більшим, ніж він сподівався. Після цього співпрацю з організацією припинила й фірма Smith & Company. Голлівудська асоціація іноземної преси залишилася з проблемою наодинці.

Сем Мендес, Стівен Спілберг та Том Круз на вечірці, присвяченій церемонії «Золотий глобус». Лос-Анджелес, 2000 рік.

Окрім етичних питань, серед звинувачень були й корупційні. HFPA — некомерційна організація, звільнена від сплати податків. Але все одно регулярно виплачує солідні винагороди членам асоціації — загалом близько 3—4 мільйонів доларів на рік. Найбільше отримують члени ради директорів — до 135 тисяч доларів на рік. Операційний директор та головний юрисконсульт організації Грегорі Гекнер заробляє 250 тисяч доларів. Кіно- та телеакадемії у США зазвичай не платять своїм членам регулярної зарплатні чи винагород.

У 2019 році 30 членів HFPA поїхали до Франції на зйомки серіалу «Емілі в Парижі» і два дні жили в елітному готелі The Peninsula Paris за кошти продюсерів. Після цього серіал потрапив у дві номінації «Золотого глобуса — 2021». Одна зі сценаристів «Емілі в Парижі» Дебора Копакен була здивована цим. Деякі критики також назвали серіал відверто слабким для номінації. Про цю невідповідність навіть жартували ведучі церемонії прямо зі сцени.

На початку травня HFPA оприлюднила обіцяний план реформ. Вона зобовʼязалася за 18 місяців найняти більше темношкірих людей та радників з питань расової різноманітності, включити до своїх лав іноземних журналістів не лише з Каліфорнії, а й з усієї країни.

А ще — стати відкритішою, оприлюднити список членів та організувати тренінги з питань рівності, інклюзії та боротьби з сексуальними домаганнями. Для боротьби з хабарями членам асоціації заборонили отримувати будь-які подарунки, послуги та «знаки уваги» від продюсерів і організаторів прокату.

Однак представники кіноіндустрії вирішили, що усього цього недостатньо. У Time’s Up реформи організації назвали косметичними. На думку генеральної директорки організації Тіни Чен, потрібно змінювати увесь процес номінування на премію.

Розкритикувала реформи й компанія Netflix. Директор корпорації з контенту Тед Сарандос зазначив, що стрімінговий сервіс очікував, що Голлівудська асоціація визнає всю глибину проблеми та почне глобальні реформи. А поки їх немає, Netflix припинив співпрацю з HFPA. Пізніше до бойкоту долучилися Amazon і WarnerMedia. У WarnerMedia шкодують, що так довго «толерували поведінку членів асоціації».

Десятого травня NBC відмовилася транслювати церемонію вручення «Золотого глобуса» у 2022 році. Телекомпанія пояснила, що наразі журі конкурсу не відображає різноманіття американського суспільства.

Леслі Одом-молодший напередодні церемонії вручення премії «Золотий глобус». Лос-Анджелес, 28 лютого 2021 року.

«Золотий глобус» почали бойкотувати голлівудські актори. Том Круз повернув три нагороди. Скарлетт Йоганссон, яку п’ять разів номінували на «Золотий глобус», розповіла, що часто стикалася з сексизмом від членів HFPA, та закликала бойкотувати церемонію. Трохи пізніше її підтримав колега за серією фільмів «Месники» Марк Руффало. Актор назвав реформи асоціації розчаруванням.

Це вже далеко не перший скандал в історії «Золотого глобуса». У 1958 році експрезидент Голлівудської асоціації Генрі Ґріс пішов з ради правління через те, що вона нібито роздавала нагороди за послуги та хабарі. У 1968-му Федеральна комісія зі звʼязку США змусила NBC припинити транслювати шоу через те, що організатори «Золотого глобуса» вручають премії в обмін на участь у церемонії й шантажують ними номінантів. А у 1972-му журі вручило премію у номінації «Зірка року» Пії Задорі — нікому не відомій акторці, яка була дружиною ізраїльського бізнесмена. Це посилило чутки про корупцію.

Попри усе це, у 1974 році «Золотому глобусу» вдалося повернутися на NBC і роками утримувати звання однієї з найпрестижніших кінопремій. Однак з кожним роком рейтинги «Золотого глобуса» падають. У 2021 році церемонію вручення нагород дивилося на 62% менше глядачів, ніж у 2020-му. Тож навіть якщо Голлівудській асоціації вдасться запровадити усі потрібні реформи, важко сказати, чи зможе вона повернути собі аудиторію.

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