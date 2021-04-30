Виробник трав’яної настоянки вимагав від лікаря мільйон гривень, бо той назвав її «фуфломіцином». Щоб вирішити суперечку, знадобилися Верховний суд і три експертизи слова «фуфло»

Тексти

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Харківський лікар Анатолій Власенко три роки судився з виробником противірусного засобу «Протефлазід», у складі якого лише спирт і трав’яний екстракт. У Facebook-пості 2017 року Власенко позначив цей препарат у переліку «фуфломіцинів», тобто ліків, які він вважає неефективними. Компанія «Екофарм», яка виробляє «Протефлазід», вимагала, щоб Власенко сплатив один мільйон гривень моральної шкоди та публічно вибачився. За час судів, апеляції та касації сторони конфлікту замовили багато експертиз. Наприклад, три різних лінгвістичних дослідження слова «фуфломіцин». В усіх трьох інстанціях переміг лікар. «Бабель» почитав судові рішення, поспілкувався з Анатолієм Власенком і розповідає, скільки він витратив на суди та чи можна в Україні називати спиртові настоянки «фуфлом».

Двадцять сьомого листопада 2017 року харківський лікар-отоларинголог Анатолій Власенко опублікував у Facebook допис про деякі противірусні, антисептичні та гомеопатичні препарати для лікування хвороб дихальних шляхів — і поставив під сумнів їхню ефективність.

Зокрема, в тексті є такий фрагмент: «При ГРВІ немає ефективних ліків, які достовірно скорочують симптоми бодай на один день чи попереджають ускладнення. Отже сміливо відмітаємо всі засоби з міткою «противірусні». Йдеться про інтерферони, індуктори інтерферонів (Ізопринозин, Циклоферон, Протефлазід і ще мільйон)… Бачите напис «противірусний» — тікайте».

20 квітня 2018 року Власенко отримав листа з суду. Проти нього позивалася компанія «Екофарм» — виробник «Протефлазіду». Вважаючи, що пост лікаря завдав шкоди діловій репутації компанії, «Екофарм» вимагала стягнути з Власенка один мільйон гривень моральної шкоди. У червні 2018-го суд наклав арешт на його квартиру.

«Протефлазід» має лише три складники: 96% — спирт, решта — екстракти щучника дернистого та куничника наземного. Це — дикорослі трави, поширені по всій північній півкулі.

Щучник дернистий (Deschampsia cespitosa)

Куничник наземний (Calamagrostis epigejos)

В «Екофармі» запевняють, що їхня настоянка лікує від багатьох вірусів — герпесу, гепатитів, ВІЛ-інфекції, грипу та гострих респіраторних інфекцій. На початку пандемії коронавірусу в компанії запевняли, що «Протефлазід» ефективний і проти нього. І відправили кілька коробок із препаратом у Нові Санжари, де в лютому 2020-го проходили обсервацію евакуйовані з Китаю українці. Але обʼєктивних даних про те, що препарат лікує ковід, немає.

Попри відсутність публікацій про ефективність «Протефлазіду» у провідних медичних виданнях, люди, які вірять у препарат, навіть виготовляють його в домашніх умовах. В аптеках 30 мл розчину коштують не менше 300 гривень. У судовому реєстрі є кримінальна справа, в якій ідеться, що лікарі, отримуючи від «Екофарму» грошові подарунки, виписували пацієнтам рецепти на «Протефлазід».

Влітку 2018 року «Екофарм» провів для суду проти Власенка дві експертизи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП). Перша експертиза встановила, що через допис лікаря на кінець 2018 року — тобто протягом 34 днів — компанія «Екофарм» зазнала збитків на 1 732 907 грн. А також втратила додаткові можливості на $31,5 тисячі, оскільки зірвався договір про постачання «Протефлазіду» в іншу країну.

Друга експертиза була лінгвістичною. Доцент кафедри журналістики НУБіП проаналізував пост Власенка і визначив, що в ньому за допомогою логічних конструкцій та розділових знаків проведено чіткий звʼязок між словами «Протефлазід» та «фуфломіцин». А це слово, на думку експерта, «має виразне негативне забарвлення, кваліфікує окремі препарати як такі, що не лікують».

Власенко паралельно замовив іншу лінгвістичну експертизу в «Київській незалежній судово-експертній установі». Її спеціаліст кваліфікував допис лікаря як оціночні судження, які за українським законодавством нічим не обмежуються, оскільки є ознакою свободи слова.

На засіданні в жовтні суд вирішив передати пост Власенка на незалежну лінгвістичну експертизу — в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Третє дослідження слова «фуфло» тривало пів року.

Проаналізувавши кілька джерел, зокрема виданий у 2012 році «Большой словарь русского языка», в інституті вирішили, що «фуфло» — слово грубе, але не є нецензурним. Більшість тез у дописі Власенка — оціночні судження. А ті, що можна вважати фактами, не є брехнею. Зокрема, в інституті звертають увагу, що «Протефлазіду» немає серед препаратів, рекомендованих державою для лікування грипу.

Суд ухвалив рішення на користь Власенка.

Компанія «Екофарм» подала апеляцію, але її теж програла. Суперечка продовжилась у Верховному суді. Виробник «Протефлазіду» розширив свої вимоги. Зокрема, компанія вимагала, щоб Власенко за рішенням суду видалив свій пост і написав інший — з вибаченнями перед «Екофармом» та довгим переліком «переваг» «Протефлазіду».

Верховний суд став на бік лікаря, відкинувши всі вимоги «Екофарму». Текст постанови зайняв вісім сторінок. У ньому судді аналізують поняття свободи слова, посилаються на кілька рішень Європейського суду з прав людини, беруть до уваги всі проведені експертизи та десять разів згадують слово «фуфломіцин».

Наступним кроком «Екофарму» може бути позов до Європейського суду з прав людини. Чи збирається компанія продовжувати боротьбу, невідомо: нам не вдалося зв’язатися з її представниками. Втім, тепер «Екофарм» має й інші турботи. У липні 2020 року Антимонопольний комітет України оштрафував виробника на 3,2 мільйона гривень за його заяви про те, що «Протефлазід» лікує коронавірус.

За три роки Власенко витратив 80 тисяч гривень на адвокатів та експертів, частину суми йому надіслали інші лікарі та прихильники доказової медицини. Лікар каже, що якби представники «Екофарму» іще до судів зателефонували йому із проханням видалити допис у Facebook, він би легко це зробив. «Спробуйте уявити себе на моєму місці, — розповів він «Бабелю». — Ви нічого не знаєте ні про юристів, ні про судові процеси. А тут від вас хочуть мільйон гривень, заарештовують ваше майно. І у вас ніякої впевненості, що рішення суддів буде незалежним».

Протягом всієї судової тяганини жодних особистих контактів між Власенком та представниками «Екофарму», за словами лікаря, не було.



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