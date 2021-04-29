Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких підозрює у шпигунстві. «Бабель» публікує імена тринадцятьох з них — і передає у профільний департамент Офісу генерального прокурора

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Gabriel Kuchta / Stringer / Getty Images

У середині квітня Чехія вислала 18 російських дипломатів, тринадцятьох з яких підозрюють у роботі на російські спецслужби — Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Службу зовнішньої розвідки (СЗР). Чехія вважає, що ГРУ і СЗР Росії причетні до підриву складу боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році (російське видання The Insider, британське Bellingcat, німецьке Der Spiegel і чеське Respekt дійшли висновку, що склад підірвали, щоб Україна не отримала боєприпаси під час гострої фази війни на Донбасі). У ніч з 20 на 21 квітня співробітники Центру з боротьби з оргзлочинністю Чехії затримали пʼятьох своїх громадян. Їх підозрюють у тероризмі та фінансуванні терактів — за версією слідства вони вербували чехів воювати на стороні «ДНР» і «ЛНР», а курирували їх співробітники російського посольства. Кореспондент «Бабеля» Оксана Коваленко зібрала прізвища російських дипломатів, які (ймовірно) курирували спеціальні операції в Чехії та можуть бути причетними до російської агресії в Україні. Ми передаємо їх до профільного департаменту Офісу генерального прокурора — департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту.

Офіційно прізвища висланих російських дипломатів не оприлюднювали. Але чеські ЗМІ змогли ідентифікувати більшість з них за бірками на багажі та проаналізувавши списки співробітників посольств. Точність списків «Бабелю» підтвердило джерело, добре знайоме з роботою дипломатичних структур у Чехії. Крім того, американська неурядова аналітична організація Robert Lansing Institute встановила, в якій спецслужбі працює кожен з висланих російських дипломатів.

Дипломатична війна Європи і США з Росією Весна 2021 року стала критичною для російської дипломатії. Із 22 березня до 26 квітня понад 40 осіб вислали з десяти країн. 22 березня 2021 Болгарія вислала двох російських дипломатів, яким місцеві військові передавали документи з грифом «НАТО — секретно». Військових затримали, російських дипломатів визнали співробітниками російської зовнішньої розвідки та видворили. Двадцять першого квітня стало відомо, що до вибухів на військових складах у Болгарії у 2015 році теж можуть бути причетні російські спецслужби. 31 березня 2021 Італія через підозри у шпигунстві вислала двох співробітників посольства Росії. Одного з них затримали, коли він отримував секретні документи від військового з ВМФ Італії. 15 квітня 2021 США вислали 10 російських дипломатів з формулюванням, що серед персоналу є представники російських спецслужб. Того ж дня Польща видворила трьох російських дипломатів з формулюванням, що вони порушили дипломатичний статус, а їхня діяльність шкодила Польщі. 17 квітня 2021 Україна видворила одного російського дипломата. Чехія заявила, що висилає 18 російських дипломатів. 22 квітня 2021 Словаччина заявила про висилку трьох російських дипломатів «як реакцію на останні події в геополітичній сфері та на знак солідарності з Чеською Республікою». Пізніше Глава МЗС Словаччини Іван Корчок пояснив, що три співробітники дипмісії РФ у Братиславі діяли не так, як належить діяти дипломатам. 23 квітня 2021 Латвія, Литва й Естонія на знак солідарності з Чехією вислали по одному російському дипломату. 26 квітня 2021 Румунія оголосила персоною нон ґрата помічника військового аташе Росії.

Віктор Вікторович Будяк — помічник військово-повітряного аташе. За даними Robert Lansing Institute і чеських ЗМІ, він є співробітником Головного розвідувального управління. Будяк народився в Омській області. Закінчив факультет агентурно-оперативної розвідки Військово-дипломатичної академії Міністерства оборони, повідомляє Центр «Досьє». За даними чеського видання Seznam Zpravy, він служив у в/ч 29155 Головного розвідувального управління РФ або співпрацював з нею (це та частина, де служать Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга).

Будяк приїхав до Чехії у середині минулого року, змінивши Євгенія Борисенка, якого чеські спецслужби спіймали «на гарячому» при покупці боєприпасів. Видання Respekt зазначало, що поліція розслідує версію, що ці боєприпаси призначалися для «використання у спеціальних розвідувальних операціях». Після затримання Борисенка видворили з Чехії.

Олександр Анатолійович Антонов — перший секретар посольства в політичних справах. Robert Lansing Institute стверджує, що він — співробітник Служби зовнішньої розвідки РФ. У девʼяностих роках він був помічником військового аташе в російському посольстві у США, у званні підполковника.

Олексій Володимирович Колмаков — перший секретар посольства, виконував обовʼязки прессекретаря. За інформацією Robert Lansing Institute, працює у ГРУ.

Закінчив Новосибірське вище військове командне училище (НВВКУ), повідомляє Центр «Досьє». В училищі готують курсантів за військовими спеціальностями: «Застосування підрозділів глибинної розвідки», «Застосування підрозділів військової розвідки», «Застосування мотострілкових підрозділів». Кілька десятків випускників НВВКУ служать у ГРУ і сидять під «дахами» російських посольств по всьому світу, стверджує Центр «Досьє». Колмаков працював у Чехії давно.

Він брав участь у пропагандистських заходах російського байкерського клубу «Нічні вовки» на Ольшанському цвинтарі. «Нічні вовки» понад 10 років ведуть пропагандистську діяльність на підтримку президента Володимира Путіна та його політики. Після того як Росія окупувала Крим, американська влада наклала на байкерський клуб санкції. За інформацією США, клуб був тісно повʼязаний з російськими спецслужбами, а його члени входили до складу «самооборони Криму» в лютому 2014 року. У березні 2014 року, зазначається в документі, вони залякували людей, які виступали проти відокремлення півострова, брали участь у штурмі газорозподільної станції та захопленні штабу Військово-морських сил України в Севастополі.

Архив Посольства России в Праге

Байкери, вважають США, допомогли «набрати бойовиків для Донецька і Луганська». У 2015 році «Нічні вовки» вирішили провести мотопробіг «Москва — Берлін» на честь чергової річниці перемоги у Другій світовій війні. Їхній маршрут пролягав через Чехію, вони планували провести акцію на Ольшанському кладовищі, де поховані солдати Червоної армії. Пробіг відбувся і, попри прохання російського МЗС про підтримку Чехії, пройшов як приватна ініціатива.

Максим Олександрович Краілін — перший секретар посольства. Згідно з даними Robert Lansing Institute, він є чинним співробітником СЗР. Народився 30 листопада 1976 року. Його батько був заступником директора СЗР і помер у квітні 2017 року. За даними чеських ЗМІ, Краілін працює в російських представництвах у Чехії з 2005 року.

Андрій Олексійович Макаренко — перший секретар посольства з політичних питань. За даними Robert Lansing Institute, він є співробітником Служби зовнішньої розвідки Росії. Про життя і роботу Макаренка відомо мало. Він зʼявився на конкурсі «Срібний лучник», організованому під егідою президента Чеської Республіки Мілоша Земана, у рамках якого нагороджуються проєкти, що покращують чесько-російські відносини.

Олексій Миколайович Трякін — перший секретар посольства. Robert Lansing Institute стверджує, що він є співробітником ГРУ, а також представником Міноборони. Був представником Генконсульства РФ у місті Брно, також виконував обовʼязки керівника представництва Міністерства оборони Російської Федерації щодо організації та ведення військово-меморіальної роботи.

Він — випускник Тамбовського військового авіаційного інженерного інституту (ТВАІІ). До розформування у 2009 році у ТВАІІ готували фахівців з авіаційного радіоелектронного обладнання.

Антон Анатолійович Бєлов — другий секретар, займався адміністративними та фінансовими питаннями в посольстві. За даними Robert Lansing Institute, є співробітником ГРУ. На початку 2000-х років він працював у банку «Російський стандарт», потім перейшов у засекречене науково-виробниче підприємство «Дельта-1», де розробляють зброю і боєприпаси, передає центр «Досьє». Як зазначено на сайті «Дельти-1», підприємство «спеціалізується на розробці та виробництві радіопідривників і неконтактних датчиків для обороноздатності Росії».

Олександр Сергійович Дудник — другий секретар. За інформацією Robert Lansing Institute, він теж співробітник Служби зовнішньої розвідки.

За даними чеської газети Evropsky Rozhled, 8 серпня 2018 року він був на зустрічі з учасниками делегації чеських політиків, бізнесменів і активістів, які регулярно їздили до окупованого Росією Криму та, зокрема, фотографувалися з «Нічними вовками». У делегацію входили вже покійний депутат Яромир Колічек і сенатор Ярослав Діброва. У посольстві обговорювали співпрацю чеських підприємців і громадських організацій з партнерами у Криму. Українське МЗС неодноразово протестувало проти таких поїздок, оскільки вони порушували українське законодавство.

Костянтин Олександрович Шевчук — другий секретар. За даними Robert Lansing Institute, співробітник ГРУ. Він закінчив Військовий університет Міноборони (ВУМО). Випускників ВУМО, особливо з факультету іноземних мов, із задоволенням беруть служити в ГРУ, СЗР і Пʼяту службу ФСБ, що займається міжнародною співпрацею, повідомляє сайт «Досьє».

Євген Миколайович Голіков — третій секретар. За даними Robert Lansing Institute, співробітник СЗР. Був присутній на Ольшанському цвинтарі під час приїзду «Нічних вовків», брав участь у різних заходах, присвячених Другій світовій війні.

Юрій Євгенович Єгоров — аташе з політичних питань. Robert Lansing Institute стверджує, що він є співробітником СЗР. За інформацією центру «Досьє», зареєстрований в Олімпійському селищі. Після московської Олімпіади-80, у будинок, де він прописаний, заселили співробітників Першого головуправління КДБ (за радянських часів відповідало за зовнішню розвідку), які особливо відзначилися, зокрема й батька Єгорова.

Дмитро Олексійович Московкін — заступник торгового представника РФ, у посольстві відповідав за звʼязки з чеськими бізнесменами. За даними Robert Lansing Institute, працює у СЗР. Сайт «Досьє» зазначає, що Московкін отримав від Росії житло в селищі Сосенське, поруч зі штаб-квартирою СЗР.

Олексій Олегович Тюлегенєв — «шифрувальник» посольства. Robert Lansing Institute стверджує, що він є співробітником СЗР. Випускник Новочеркаського вищого військового командного училища звʼязку, стверджує «Досьє». Тюлегенєв вказаний як автор патенту «Спосіб стиснення і відновлення мовних повідомлень».

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