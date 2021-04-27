Смертність від коронавірусу в Бразилії — одна з найвищих у світі. При цьому президент країни Жаїр Болсонару виступає проти локдауну та масок, а епідеміологи чекають на нові штами вірусу. Що пішло не так?

Тексти

Alessandra del Bene / Staff / Getty Images

За кількістю смертей від наслідків ковіду ― майже 391 тисяча ― Бразилія вже друга у світі, і щодоби помирає від 1 до 3 тисяч бразильців. Нові штами вірусу, зокрема місцевий P.1, стійкіші до вакцин і частіше вражають молодих. А вакцинація поки що охопила лише 12,6 відсотка населення. На цьому тлі президент країни Жаїр Болсонару применшує небезпечність хвороби, обіцяє вакцинуватись останнім у Бразилії та закликає громадян «не скиглити». У більшості штатів країни працюють транспорт, кафе та пляжі, через що вакциновані часто перетинаються з хворими на COVID-19 — а це плідний ґрунт для появи нових, стійкіших до вакцин штамів вірусу. «Бабель» розповідає, як поведінка влади зробила Бразилію тестовим майданчиком пандемії.

Що зараз відбувається у Бразилії

Від початку березня у країні почалася нова хвиля пандемії: щодоби в Бразилії реєструють від 30 до 80 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Лікарням через це часто бракує ресурсів ― зокрема, ліків. Так, у найбільшому місті країни Сан-Паулу, на яке припадає чверть активних випадків хвороби, у шпиталях змушені робити пацієнтам інтубацію без знеболювальних.

Утім, значно більше медиків ― зокрема, фахівців організації «Лікарі без кордонів», які вже назвали ситуацію в Бразилії гуманітарною кризою ― непокоїть рівень смертності. Щодоби в країні від наслідків COVID-19 помирають від 1 до 3 тисяч осіб. Як наслідок, у тому ж Сан-Паулу адміністрації кладовищ змушені розкопувати старі могили, щоб звільнити місце для нових.

Причину такої високої смертності ― близько 20 відсотків від загальносвітової в ці дні ― покладають, зокрема, на новий штам вірусу P.1. Уперше його виявили в місті Манаус на березі Амазонки. Він принаймні вдвічі заразніший за початкову версію вірусу й активніше вражає молодь та дітей. Станом на початок квітня 75 відсотків хворих на коронавірус у Манаусі були інфіковані саме цим штамом.

Однак іще небезпечніше, на думку місцевих та іноземних епідеміологів, те, що в Бразилії за такої ситуації може зʼявитись іще чимало нових штамів.

Усередині «ковідного» польового шпиталю, облаштованого у спорткомплексі бразильського міста Санту-Андре, 22 лютого 2021 року. Getty Images / Bloomberg / Contributor

Чому на нові штами чекають саме в Бразилії

Вакцинація у Бразилії проводиться мляво ― на 25 квітня першу дозу вакцини отримали лише 12,6 відсотка громадян. Причина, зокрема, в нестачі доз вакцини. Влада досі не змогла закупити достатню їх кількість.

У більшості бразильських поселень не запроваджено локдаун, заклади й транспорт працюють у звичайному режимі. «Нові штами вірусу виникають там, де поєднуються чимала кількість хворих та активний рух населення, ― цитує BBC бразильського епідеміолога Педро Галляля, координатора найбільшого в країні дослідження COVID-19. ― Бразилія тут ідеальний тестовий майданчик». Проблема також у тому, що інфіковані люди часто взаємодіють із вже вакцинованими. Це може призвести до появи штамів, стійкіших до дії наявних вакцин.

Побоюючись нових штамів вірусу, сусідні з Бразилією країни, зокрема, Болівія й Перу, закривають спільні кордони. «Те, що зараз там відбувається, небезпечне для всього світу, ― каже секретар Національної медичної асоціації Чилі Хосе Мігель Бернуччі. У Чилі вирішили взагалі закрити кордони до кінця квітня. ― Локдаун допоможе нам врятуватись від нових версій вірусу, які продовжують зʼявлятися у Бразилії».

Відповідальність за ситуацію лікарі здебільшого покладають на керівництво країни. «Федеральна влада просто відмовилась застосовувати практики доказової медицини, полишивши ситуацію на лікарів, які змушені викручуватись в умовах браку медичних ліжок, ― заявив президент міжнародного відділення організації «Лікарі без кордонів» Крістос Крісто. ― Так чимало бразильців зустріли смерть передчасно, країна опинилась у перманентному стані трауру, а її система охорони здоровʼя ― на межі колапсу».

Крісто не називає прізвищ, однак опозиційні політики й журналісти Бразилії стверджують: відповідальність лежить насамперед на президентові Жаїрі Болсонару.

Черга на вакцинацію в Ріо-де-Жанейро 31 березня 2021 року. Того дня у країні використали 761 956 доз вакцин. За таких темпів для вакцинування двома дозами 75 відсотків населення Бразилії знадобилося б майже 400 днів. Getty Images / Bloomberg / Contributor

У чому звинувачують Болсонару

Радикально правий консерватор Болсонару спочатку заперечував наявність коронавірусу як такого. Він називав його «комунавірусом» ― мовляв, вигаданий комуністами ― та запевняв, що на ділі це просто «легенький грип». Після того як перехворів на COVID-19 сам, Болсонару перестав називати хворобу вигаданою, однак необхідність локдаунів і навіть носіння масок заперечував. Перші, на думку президента, призведуть до «депресії, насильства, протестів, хаосу» та економічної кризи. Другі просто обмежують особисту свободу. Бразильців, які скаржились на пандемію, президент закликав «припинити скиглити».

Святкуючи 21 березня своє 66-річчя, Болсонару вийшов до натовпу прихильників перед президентським палацом та, зірвавши зі свого обличчя медичну маску, почав критикувати керівників міст і штатів, які запроваджують карантинні обмеження. «Деякі маленькі тирани ховають від вас свободу, ― сказав він. ― Я ж зроблю все, щоб вас захистити!» У ті дні Болсонару подав до Верховного суду на керівників трьох бразильських штатів, які запровадили комендантську годину.

Паралельно з ростом кількості смертей падає рівень підтримки Болсонару. За даними опитування місцевого соціологічного бюро Datafolha, якщо в січні Болсонару не довіряв 41 відсоток бразильців, то в березні таких було вже 45 відсотків. Незадовільною відповідь уряду на пандемію вважали 54 відсотки проти 48 відсотків у січні. Справу про неадекватну поведінку керівництва країни в умовах пандемії вже розглядає Верховний суд Бразилії.

На цьому тлі активнішими стали опозиційні політики. Експрезидентка країни Ділма Русеф називає кроки Болсонару геноцидом. Інший колишній президент Луїс Ігнасіо Лула да Сілва зробив щеплення в прямому телеефірі. Його вважають основним конкурентом Болсонару на президентських виборах восени 2022 року.

Раніше Жаїр Болсонару очікувано не довіряв вакцинації, запевняючи, що укол вакцини «може перетворити вас на крокодила». Тепер бразильський президент обіцяє, що Бразилія до кінця року отримає 500 мільйонів доз різних вакцин. Хоча сам він збирається вакцинуватися «лише після того як це зробить решта бразильців».

Жаїр Болсонару на форумі «Води Бразилії» 22 березня 2021 року. Andressa Anholete / Stringer / Getty Images

Що можна зробити тепер

Місцеві лікарі закликають міжнародні фармкомпанії терміново звернути увагу на Бразилію. «Якщо протягом кількох тижнів Бразилія не отримає достатньо вакцин, спроби світу подолати пандемію можуть виявитися марними», ― запевняє Педро Галляль.

«Лікарі без кордонів» закликають владу Бразилії активніше впроваджувати заходи соціальної дистанції. Теоретично їх може втілити й влада на місцях. Однак на практиці це виявляється непросто.

У середині березня у 300-тисячному місті Палмас заповненими виявилися 96 відсотків лікарняних ліжок. Мер міста Синтія Рібейро запровадила частковий локдаун. Вона наказала закрити доступ до місцевих пляжів та парків, а супермаркети, бари й ресторани мали працювати лише на доставку.

Невдовзі на мобільний телефон та сторінки Рібейро в соцмережах почали надходити повідомлення з погрозами вбивством. Перед підʼїздом із її квартирою збиралися натовпи протестувальників, а в сам будинок випускали феєрверки. «Ми намагаємося врятувати людям життя, подолати кризу в медичній системі, ― казала вона в інтервʼю американській радіостанції NPR. ― А виявилось, що це небезпечно для життів нас самих».