Чув, що президент підписав закон про призов в армію в особливий період. Зараз «особливий період»? Що це означає? Мене можуть призвати?

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Уранці середи, 21 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон 3553: він описує, як призиватимуть на військову службу резервістів у так званий особливий період. Це означає, що розпочався призов? Хто такі резервісти? Що взагалі таке «особливий період»? Кореспондент «Бабеля» Оксана Коваленко прочитала закон, поговорила з представником Генерального штабу і відповідає на тривожні запитання — максимально простою мовою.

Зараз в Україні «особливий період»? Що це означає?

Особливий період діє в Україні з 17 березня 2014 року, коли в. о. президента Олександр Турчинов видав указ про першу хвилю часткової мобілізації. У цей період національна економіка, збройні сили, робота органів влади та підприємств організована з урахуванням захисту територіальної цілісності та незалежності країни. Оскільки в Україні була часткова мобілізація, то економіку на військові рейки не переводили.

Особливий період діє у країні досі. Це важливо, тому що в особливий період військовим надають соціальні гарантії, наприклад відстрочки по виплатах кредитів.

Чи означає цей закон, що починається призов на війну?

Ні. Цей закон тільки визначає і спрощує призов резервістів до військових частин. Він запроваджує новий вид військової служби — військова служба за призовом з числа резервістів в особливий період.

Генеральний штаб ЗСУ / Twitter

Хто такі резервісти? І навіщо вони потрібні?

Це українці, які підписали контракти з командирами конкретних військових частин і тепер входять до оперативного резерву. Згідно із законом, тепер їх можуть призвати в особливий період, щоб оперативно доукомплектувати Збройні сили. До резервістів належать і ті, хто звільнився зі Збройних сил під час особливого періоду (тобто з березня 2014 року) і є придатним до військової служби.

Існує кілька видів резервістів.

Резерв першої черги — ті, хто брав участь у бойових діях у Луганській і Донецькій областях з 2014 року.

Резерв другої черги — це резервісти та військовозобовʼязані, якими будуть доукомплектовувати військові частини, що не входять до бойового складу ЗСУ, наприклад «стройбат». У резерв другої черги входять і ті, ким будуть доукомплектовувати підрозділи територіальної оборони.

Мобілізаційний резерв — це ті військовозобовʼязані, яких призивають при мобілізації та далі готують за військовими спеціальностями. До мобілізаційного резерву належать і військові запасу — ті, хто раніше вже пройшли строкову службу.

Громадський резерв — добровольці.

Тренування підрозділів десантно-штурмових військ. 17 березня 2021 року Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Навіщо потрібні резервісти? Система призову резервістів — це страховий механізм на випадок повномасштабних бойових дій. У цьому випадку президент повинен видати указ про мобілізацію, а парламент — його затвердити. Після цього починається мобілізація, і Збройні сили поповнюються людьми до потрібної кількості. А якщо Верховна Рада буде недієздатною (наприклад, буде підірвано будівлю парламенту чи не вдасться зібрати кворум), а діяти потрібно буде швидко? Тоді армію почнуть оперативно поповнювати резервістами.

Кого з резервістів не призиватимуть за жодних обставин?

Тих, хто утримує трьох і більше дітей віком до 18 років, включно з батьками-одинаками. Не призиватимуть тих, хто утримує дитину з інвалідністю групи А віком до 18 років. (Повний перелік дивіться у ст. 23 відповідного закону.) Не може піти на службу резервіст, який під час призову є депутатом Верховної Ради.

Я не резервіст, але закінчив військову кафедру. Мене можуть призвати на службу в армію?

Тільки якщо почнеться мобілізація або часткова мобілізація, як це було у 2014—2016 роках. Наразі мобілізації (навіть часткової) не передбачається.

Але якщо ви не служили в армії і є офіцером запасу та маєте освіту не нижче бакалавра, то вас можуть призвати на військову службу, щоб ви отримали практичний досвід служби. Такий призов триває до 18 місяців і проводиться незалежно від безпекової ситуації.

Кого ж тоді призивають в армію зараз?

Зараз призивають так званих строковиків — молодих людей віком від 18 років, крім тих, хто здобуває вищу освіту (у них є відстрочка). Не зачепить призов тих, хто зараз навчається у виші з військовою кафедрою.

Строковиків призивають навесні (з квітня по червень) і восени (з жовтня по грудень). Їх ніколи не відправляють у зону бойових дій. Виняток зроблять для тих строковиків, хто підпише контракт із ВСУ. Строковиків після демобілізації зараховують до оперативного резерву.