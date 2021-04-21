Сьогодні важливий день: на кордоні стоїть армія РФ, Володимир Путін читає послання до парламенту, опозиція готується вийти на мітинги, США відкликали посла з Росії. Чого ми чекаємо? (Нічого доброго).

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Сьогодні опівдні президент Володимир Путін зачитає послання до Федеральних зборів Російської Федерації — у вкрай напруженій обстановці: Росія стягнула до українських кордонів військове угрупування, в Європі і США відбувається ланцюгова висилка дипломатів. Від Володимира Путіна чекають гучних, значущих заяв, які неминуче позначаться і на житті України в найближчі роки, і на світовій політиці (одна з поширених версій — що він оголосить про визнання суверенітету «ДНР» і «ЛНР» з тим, аби згодом їх приєднати). У середу ввечері, після того як Володимир Путін виступить перед парламентом, на мітинги по всій Росії збираються вийти прихильники Олексія Навального. За два дні до послання, 19 квітня, Державний департамент США оголосив, що Росію ненадовго покине посол Джон Салліван. Здається, не вистачає тільки, щоб хтось вистрілив у ерцгерцога Франца Фердинанда.

Сьогодні опівдні президент Володимир Путін зачитає послання до Федеральних зборів РФ — у вкрай нервовій обстановці

Після того як президент США Джо Байден в інтервʼю назвав Путіна «вбивцею» і пообіцяв, що Росія поплатиться за втручання в американські вибори, — російський президент пішов на загострення. Він стягнув до кордону з Україною військове угруповання чисельністю близько 110 тисяч осіб, почав перекидати в Чорне море кораблі декількох флотів і заблокував Керченську протоку. Сімнадцятого березня Росія «запросила» свого посла в Москву з Вашингтону — «для консультацій».

Шість днів тому, 15 квітня, Джо Байден виконавчим указом увів санкції проти російського державного боргу: заборонив американським інвесторам брати участь у первинних аукціонах з розміщення російських облігацій. З усіх теоретично можливих санкцій проти держборгу ця — наймʼякша.

Далі в Європі, Америці та Росії почалася ланцюгова висилка дипломатів. Джо Байден вислав десять співробітників російського посольства у Вашингтоні, Москва вислала десять американських дипломатів у відповідь. Чехія вислала вісімнадцять російських дипломатів, Росія — двадцять чеських. Взаємна висилка дипломатів пройшла у Росії також з Польщею та Болгарією.

Нарешті, в понеділок, 19 квітня, Державний департамент США оголосив, що Росію ненадовго покине посол Джон Салліван.

Джон Салліван Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

У середу ввечері, після того як Володимир Путін виступить перед парламентом, на мітинги по всій Росії збираються вийти прихильники Олексія Навального

Олексій Навальний — один з небагатьох російських опозиційних політиків федерального масштабу і єдиний реальний претендент на пост президента від опозиції. Наприкінці березня його соратники запустили кампанію «Свободу Навальному» і пообіцяли провести мітинги, після того як на спеціальному сайті зареєструються 500 тисяч осіб. Не дочекавшись потрібної кількості реєстрацій, вони перенесли мітинг на 21 квітня.

Для Фонду боротьби з корупцією (ФБК), який заснував Навальний, і який є його основною політичною структурою, цей мітинг, вочевидь, стане останнім. Шістнадцятого квітня прокуратура Москви подала позов про визнання ФБК екстремістською організацією. Якщо суд позов задовольнить (а керівники ФБК не сумніваються в тому, що це станеться), то влада зможе придушити його регіональні структури: за роботу в штабі можна буде отримати 6 років, за пожертви — 8 років, за символіку — штраф або адміністративний арешт.

Олексій Навальний відбуває термін у справі «Ів Роше» у виправній колонії в місті Покрові Владимирської області. Тридцять першого березня він оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього лікарів за його вибором. Сімнадцятого квітня лікарі Навального опублікували відкритий лист. Вивчивши результати його аналізів, вони повідомили, що через голодування стан Навального близький до критичного: йому загрожує зупинка серця через порушення калієвого обміну. Девʼятнадцятого квітня Олексія Навального перевели в стаціонар обласної лікарні для засуджених.

Вимогу лікарів підтримали сотні діячів культури з усього світу, включаючи пʼятьох нобелівських лауреатів з літератури. Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що «Росія попереджена про наслідки, якщо Навальний помре у вʼязниці».

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Послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам пройде в московському Манежі. Путін буде виступати перед двома палатами російського парламенту, Державною Думою і Радою Федерації. Послання онлайн у прямому ефірі транслюватиме «Первый канал».

Від Володимира Путіна чекають гучних, значущих заяв — які безумовно позначаться і на житті України в найближчі роки, і на світовій політиці.

Під час послання в 2019 році Володимир Путін заявив, що США не хочуть розмовляти з Росією на рівних, і діалог буде можливий, тільки якщо Росія покаже свою силу. Він розповів про військові успіхи Росії в Сирії і розкрив невідомі подробиці про нові системи озброєнь: гіперзвукову бойову частину «Авангард» для міжконтинентальних ракет, наземний ракетний комплекс нового покоління «Сармат», гіперзвукову авіаційну ракету «Кинджал».

Під час послання в 2020 році Володимир Путін заявив про те, що в міжнародних судах Росія буде враховувати передовсім свої інтереси — тобто, по суті, про верховенство російського права над міжнародним. Крім того, він анонсував голосування за пакет поправок до Конституції (цей пакет згодом наділив його довічними повноваженнями).

Є ймовірність, що під час нинішнього послання Володимир Путін оголосить про те, що Росія визнає суверенітет «ДНР» і «ЛНР» — з тим, аби згодом приєднати їх до Росії. З початку року про те, що «ДНР» і «ЛНР» потрібно «повернути додому», кілька разів говорила головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян — ймовірно, з санкції Адміністрації президента. На наступний день після послання Володимира Путіна в Донецьку пройде форум «Єдність росіян», в якому братимуть участь глава «ДНР» Денис Пушилін і глава «ЛНР» Леонід Пасічник.