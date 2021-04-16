На кордоні з Україною десятки тисяч російських солдатів і багато техніки. Це третя світова? Чому тепер? Що взагалі відбувається? Ось пʼять спокійних відповідей на запитання про війну

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а через пʼять днів їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року. Росія знову запустила й машину пропаганди. На російських телеканалах заявляли, що Україна готується силою повертати окуповані «ЛНР» і «ДНР» території, а пізніше заговорили, що українські військові готуються повертати анексований Крим. Тепер на російських каналах обговорюють, які українські міста краще бомбити. Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на території України США повинні розмістити свої ракети Patriot. А директор ЦРУ вважає, що концентрація російських військ достатня для вторгнення в Україну. Все це означає, що почнеться третя світова? «Бабель» спокійно відповідає на пʼять запитань про можливу нову війну.

Скільки російських військових на кордоні з Україною?

У 2021 році військові Росії та Білорусі запланували рекордну кількість навчань. Вони мали відбутися в серпні й вересні, але підготовка до них розпочалася раніше — Росія почала стягувати війська до кордонів з Україною на початку березня. В рамках нібито навчань військових, бойові машини і літаки перекинули в окупований Крим.

За словами начальника Головного управління розвідки України Максима Буданова, на початку березня поруч із українським кордоном Збройні сили Росії розгорнули дві армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони, в готовності перебували 28 батальйонних тактичних груп на Орловсько-Воронезькому, Донському і Кримському операційних напрямках. Всього — 89 тисяч осіб. За словами глави Міноборони України Андрія Тарана, до 20 квітня кількість їх зросте до 110 тисяч осіб.

За оцінками української розвідки, а також спікера Білого Дому Дженніфер Псакі, такої кількості військ РФ на кордонах із Україною не було з 2014 року, коли почалася війна на Донбасі.

У відповідь на стягування російських військ Україна провела навчання десантників у Херсонській області в березні. І зараз у Херсонській, Харківській та прикордонних областях починаються масштабні антитерористичні навчання за участі СБУ, нацполіції, прикордонників, Нацгвардії.

Коли це все знову почалося?

Нова хвиля інформаційних атак на Україну почалася відразу ж після інавгурації президента США Джо Байдена. Під час виборчої кампанії він відкрито назвав Росію головним ворогом США, говорив, що санкції проти Росії повинні залишатися, поки вона не поверне Крим, обіцяв дати Україні летальну зброю і підтримувати реформи.

У кінці січня Росія, блокуючи Мінські переговори щодо обміну полоненими, намагалася залучити Віктора Медведчука до повернення увʼязнених із тюрем «ЛНР» і «ДНР». Україна відмовилася брати участь у цьому обміні. Другого лютого РНБО наклала санкції на три канали, близькі до Віктора Медведчука, які поширювали проросійську риторику. Крім того, санкції наклали на компанію, чиїми літаками Медведчук літав у Росію, потім наклали санкції і на Медведчука, його дружину і декількох причетних до їхнього бізнесу людей.

Пʼятого лютого 2021 року американський президент виступив зі своєю першою зовнішньополітичною промовою, у ній він сказав, що минув час, коли США не помічали агресивних дій Росії. Через півтора тижні в інтервʼю ABC Байден назвав Путіна вбивцею.

Російський журналіст Костянтин Еггерт вважає, що такі слова Байдена сильно вдарили по самолюбству Путіна. Уже через три дні після заяви Байдена прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що військова допомога США провокує внутрішні репресії і агресивну політику щодо вирішення питання Донбасу. А секретар Радбезу Росії Микола Патрушев навів у приклад Фултонську промову в травні 1946 року. «Тим самим поклали початок холодній війні», — сказав Патрушев.

Після цього російські ЗМІ стали масово поширювати інформацію про те, що Україна готує наступ на «ЛНР» та «ДНР» і стягує війська до лінії розмежування. Пізніше зʼявилася дата, до якої Україна повинна напасти: спочатку 15 березня, потім вже 20 березня. При цьому в окупованому Донецьку і Луганську оголосили мобілізацію.

А що кажуть США і до чого тут президент Джо Байден?

Двадцятого березня російське МЗС заявило, що американський президент Джо Байден відмовився розмовляти з Путіним, щоб обговорити поточні проблеми. Росія продовжила стягувати війська до кордону з Україною.

На початку квітня російські ЗМІ повідомили, що нібито на околиці Донецька український дрон скинув гранату і внаслідок вибуху загинув хлопчик. Глава Держдуми РФ Владислав Володін тут же заявив, що Україну треба виключити з Ради Європи. А пізніше Путін став говорити про те, що Росія не допустить повторення Сребрениці на окупованих територіях. Насправді ніякого дрона не було, інцидент стався глибоко в тилу окупованих територій у районі села Олександрівське. Хлопчик дійсно загинув, але він підірвався на міні або гранаті, яку його родичі зберігали вдома. Як говорили жителі Олександрівського, дідусь хлопчика приніс гранату додому ще в 2014 році.

За словами кореспондента українського агентства УНІАН в РФ Романа Цимбалюка, останнім часом на російських телеканалах відкрито обговорюють можливість нанесення ударів по українських містах. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про це, сказав, що такі заяви не мають жодного стосунку до офіційної позиції Кремля. Проте нагнітання ситуації в російських медіа триває.

Після цього, 13 квітня, Джо Байден погодився зустрітися з Путіним на нейтральній території, щоб обговорити, зокрема, Україну. Вже 15 квітня Байден ввів проти Росії нові санкції, а зі США вислали десятьох дипломатів. У коментарі Білого дому говориться, що США будуть накладати на Росію санкції, якщо вона продовжить свої міжнародні дестабілізаційні дії. Серед таких дій у Білому домі назвали підрив безпеки у країнах, важливих для нацбезпеки США, а також порушення принципів міжнародного права, зокрема тих, що стосуються територіальної цілісності держав.

До чого тут НАТО?

Зближення України і НАТО завжди дратувало Росію. У стратегії нацбезпеки Росії за 2015—2020 роки прямо сказано, що НАТО створює загрозу її національній безпеці. Ще в 2008 році Київ сподівався отримати план дій щодо членства в НАТО. Але через тиск проросійських сил всередині країни, а головне через тиск Путіна на країни НАТО, план так і не надали.

Після того, як Росія окупувала Крим і окремі частини Донецької і Луганської областей, в Україні знову заговорили про вступ до НАТО. У березні 2018 року Альянс назвав Україну країною-аспірантом. А у вересні 2018 року парламент ввів до Конституції євроатлантичний курс країни.

У червні 2020 року Україна стала членом програми розширених можливостей НАТО. Вона передбачає більш тісні відносини з НАТО: політичні консультації з питань безпеки, доступ до програм навчань, обмін інформацією. Але вже в жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. Особливо багато про ПДЧ стали говорити від початку цього року на всіх рівнях: премʼєр-міністр, голова Верховної Ради, президент — всі при спілкуванні з керівництвом НАТО говорили про те, що Україні потрібен ПДЧ.

Цього року має відбутися Саміт країн НАТО, і Україна сподівається, що саме на ньому нам могли б надати ПДЧ. Але, за словами голови центру «Нова Європа» Альони Гетьманчук, скоріш за все, ПДЧ не нададуть. Генсек НАТО стверджує, що Україна ще повинна провести реформи. Незважаючи на це, в Росії знову почали погрожувати. Речник МЗС Марія Захарова 9 квітня заявила, що «гіпотетичний вступ України в НАТО [...] може призвести до незворотних наслідків для української державності».

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Що говорить українська розвідка і ЦРУ

Глава розвідки Максим Буданов і міністр оборони Андрій Таран кажуть, що Росія може напасти з кількох причин.

Підвищити тиск на Україну, щоб зменшити прогрес реформ і перешкодити євроатлантичним прагненням країни.

Вирішити питання з поставками води в окупований Крим. Для цього необхідно захопити частину території південних областей України.

Спровокувати українську армію на військові дії на Донбасі і потім звинуватити Україну в порушенні домовленостей. Після цього Росія збільшить свою присутність на окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Відповісти на навчання Defender Europe і посилити боєготовність для російських стратегічних навчань «Захід-2021».

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Росія сконцентрувала війська в Криму і біля кордону з Україною, щоб залякати керівництво України і відправити якісь сигнали в США. «Крім того, ця концентрація сил досягла рівня, коли їх можна використовувати і для обмежених за масштабами вторгнень», — заявив Бернс.

Джерела «Бабеля» у військових структурах не виключають можливого нападу з боку Росії, однак поки Росія не готова до відкритої агресії. Ще один співрозмовник «Бабеля» говорить, що у військовому плані Росія повністю готова до нападу, але чи готова вона політично — невідомо.

Альона Гетьманчук вважає, що Росія створює видимість загрози, щоб унеможливити розширення НАТО. «Якщо НАТО покаже, що така тактика не працює, у Росії зникне сенс створювати такі загрози».

У 2014 році Росія планувала захопити частину території України і для цього розгойдувала ситуацію всередині: створювалися антиукраїнські групи, запускалися потрібні Росії наративи. Зараз, за словами співрозмовника в РНБО, всередині України подібної активізації немає.