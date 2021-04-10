Що подивитися у вихідні. Новий серіал автора «Баффі», документальна стрічка про расизм у програмному коді та супергеройська комедія з зіркою серіалу «Дівчата Гілмор»

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Coded Bias

На початку квітня на Netflix, Amazon Prime Video та HBO Max з’явилося кілька цікавих новинок. Серед них — фентезі-серіал «Небувалі» від автора «Баффі — переможниця вампірів» Джосса Відона, горор «Вони» про темношкіре подружжя, яке у 1950-х переїжджає у «білий» район Лос-Анджелесу, супергеройська комедія «Сила грому» з зіркою серіалу «Дівчата Гілмор» Меліссою Маккарті та документальний серіал «Закодоване упередження» — про те, як штучний інтелект дискримінує людей. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Неовікторіанський фентезі-серіал «Небувалі»

Про що серіал. 1896 рік. Над Лондоном пролітає дивний інопланетний об’єкт. Невдовзі після цього у частини мешканців міста починають проявлятися надприродні здібності на кшталт дару зцілення або вміння перетворювати предмети на скло. Вікторіанське суспільство боїться обдарованих. Вони стикаються з постійними переслідуваннями та дискримінацією. Заможна вдова Амелія Тур вирішує створити притулок для таких людей у своєму пансіонаті, однак швидко з’ясовує, що лише вона та її підопічні можуть захистити Лондон від злочинців з надприродними силами. Автор The Nevers — творець серіалу «Баффі — переможниця вампірів» Джосс Відон. У листопаді 2020 року він залишив проєкт. Новим шоуранером стала британська сценаристка Філіппа Гослетт.

The Nevers / HBO Max / шоуранери — Джосс Відон, Філіппа Гослетт / у головних ролях — Лора Доннеллі, Елеонор Томлінсон, Джеймс Нортон / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 53%.

Що кажуть критики. RogerEbert.com пише, що під час перегляду здається, ніби Джосс Відон копіює самого себе. Rolling Stone каже, що у серіалі відбувається так багато усього, що за цим важко стежити.

Супергеройська комедія «Сила грому»

Про що фільм. У дитинстві Лідія та Емілі товаришували, проте потім стосунки між ними зіпсувалися. Зараз Лідія працює на будівництві, Емілі — стала відомим ученим-генетиком і розробляє препарат, що перетворює звичайних людей на супергероїв. Одного дня Лідія вирішує відновити стосунки і з’являється у офісі подруги. Емілі не хоче мати з нею нічого спільного, однак Лідія ненавмисне робить собі інʼєкцію препарату і отримує суперсилу. Тепер Емілі змушена об’єднатися з Лідією, щоб зупинити небезпечного політика та його команду супергероїв. Роль Емілі виконала зірка фільмів «Приховані фігури» та «Прислуга» Октавія Спенсер. Лідію грає Мелісса Маккарті, відома за роллю у «Дівчатах Гілмор».

Thunder Force / Netflix / режисер — Бен Фелкоун / у головних ролях — Мелісса Маккарті, Октавія Спенсер, Бен Фелкоун / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. The New York Times називає стрічку «останньою з низки недолугих комедійних колаборацій між Маккарті та її чоловіком Беном Фелкоуном». Mashable каже, що Thunder Force — це фільм, у якому майже нічого не працює.

Горор «Вони»

Про що серіал. 1950-ті роки. Генрі Еморі та його дружина Лакі переїжджають з Північної Кароліни до Лос-Анджелесу у пошуках «американської мрії». Вони хочуть розпочати нове життя, однак усе йде не за планом. Родина потрапляє до повністю «білого» району і одразу стикається з ворожістю сусідів, які хочуть їх позбутися. Генрі та Еморі вирішують залишитися у Лос-Анджелесі заради своїх доньок, проте з часом вчинки сусідів стають усе жорстокішими, а подружжя з’ясовує, що люди — далеко не все, що їм загрожує.

Them / Amazon Prime Video / шоуранер — Літл Марвін / у головних ролях — Дебора Айорінде, Ешлі Томас, Крістофер Геєрдал / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82%.

Що кажуть критики. Rolling Stone каже, що серіал витрачає 10 епізодів на те, щоб розповісти історію, яку Lovecraft Country розповідає за один. Mamaʼs Geeky називає серіал «моторошним, однак водночас захоплюючим».

Документальний фільм «Закодоване упередження»

Про що фільм. У 2010-х аспірантка Массачусетського технологічного інституту Джой Буоламвіні працювала над проєктом, для якого їй потрібна була технологія розпізнавання обличчя. Вона з’ясувала, що програма погано ідентифікує темношкірих жінок. Намагаючись зрозуміти, чому так відбувається, Буоламвіні розпочала розслідування. Виявилось, що більшість нейромереж навчаються на інформації про білих людей і чоловіків. «Закодоване упередження» розповідає історію Буоламвіні і пояснює, як недоліки алгоритмів впливають на життя людей у різних сферах. Прем’єра фільму відбулася 2020 року на кінофестивалі «Санденс».

Coded Bias / Netflix / режисер — Шаліні Катайя / у головних ролях — Джой Буоламвіні, Мередіт Бруссард / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter називає стрічку «моторошним зануренням у орвеллівську реальність». RogerEbert.com зазначає, що Coded Bias — це захоплююче дослідження того, як на перший погляд неупереджений світ технологій страждає від расизму та привілейованості.

Кримінальний трилер «Легкі гроші»

Про що серіал. «Легкі гроші» — сиквел однойменного шведського бойовика 2010 року, знятого за романами Єнса Лапідуса. Головна героїня — самотня мати Лея. Вона щойно запустила свій ІТ-стартап Target Coach і майже одразу знайшла для нього перспективного інвестора — мільярдера Томаса Сторма. Проте є одна проблема. Стартовий капітал для стартапу Лея отримала від кримінального авторитета Маркуса Вернера. Тепер Сторм вимагає, щоб Лея розірвала з ним стосунки.

Snabba Cash / Netflix / шоуранер — Йеспер Гансландт / у головних ролях — Евін Ахмад, Александр Абдалла / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut називає серіал захоплюючим трилером. Decider зазначає, що за історією Леї цікаво стежити, проте решта героїв не такі яскраві.