Усі чекають, чим закінчиться історія судді Павла Вовка, глави ОАСК. НАБУ викрило його брата і партнера брата — адвоката Юрія Донця. Хто це такий? У чому його звинувачують?

Тексти

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Шостого квітня детективи НАБУ затримали двох адвокатів: Юрія Донця і Юрія Зонтова. Юрій Зонтов — рідний брат глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, якого звинувачують у тому, що він виносив неправосудні рішення і намагався захопити владу («Бабель» докладно писав про цю історію у двох матеріалах). Зонтова і Донця звинувачують у тому, що вони були посередниками в корупційній схемі: за 100 тисяч доларів вони обіцяли страховій компанії «вирішити» на її користь справу в ОАСК. За версією слідства, ініціатором цієї схеми був саме Юрій Донець. Сьогодні вдень Вищий антикорупційний суд (ВАС) відправив його під варту, залишивши за ним право внести заставу у 3 мільйони гривень (Юрія Зонтова відправили під варту днем раніше, про нього читайте тут). Кореспондент «Бабеля» Оксана Коваленко слухала виступ прокурорів на двох засіданнях ВАКС і розповідає, як саме виглядала корупційна схема і чим відомий Юрій Донець, який її організував.

Що ж сталося за версією слідства

Що відомо про Юрія Донця? (Небагато) Отримав адвокатське свідоцтво у 2000 році.

Дружина Юрія Донця — теж адвокат, очолювала юрдепартамент «Укроборонпрому», звільнилася восени 2020 року.

Юрій Донець знайомий з Юрієм Зонтовим (братом Павла Вовка) пʼятнадцять років.

У 2008 році створив громадську організацію «Континент», що була повʼязана з Партією регіонів через керівника. Її співробітники працювали спостерігачами на кількох парламентських виборах.

У 2011 році Янукович хотів скасувати День Свободи, який святкували в день початку Помаранчевої революції. Для цього залучили низку громадських організацій, які попросили Януковича скасувати святкування Дня Свободи 21 листопада. Серед цих ГО була й організація Донця.

Під час парламентських виборів 2019 року представляв інтереси Сергія Кацуби, заступника голови правління «Нафтогазу» до 2014 року, який балотувався в парламент у 2019-му. Кацубу підозрюють у розкраданні коштів компанії, він виїхав за кордон.

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Акс кепітал» перебуває у процесі ліквідації. Сергій Коваленко був ліквідатором цієї компанії. Інтереси компанії в суді представляв Юрій Донець. У кінці 2020 року компанія звернулася до ОАСК із позовом до податкової служби, оскільки вони не згодні з податковим повідомленням-рішенням. Тринадцятого січня Юрій Донець попросив Сергія Коваленка про зустріч. Донець сказав, що може допомогти отримати позитивне рішення за позовом компанії, оскільки має звʼязки в ОАСК. Для цього, за словами адвоката, треба було передати судді 120 тисяч доларів. Коваленко погодився.

Щоб вирішити питання з позовом, Донець звернувся до брата глави ОАСК — Юрія Зонтова, і той погодився брати участь. Донець повідомив Коваленку, що посередник (Зонтов) повинен поговорити з главою ОАСК (з братом). Після розмови зʼясувалося, що достатньо заплатити й 100 тисяч доларів. Сімнадцятого лютого пройшло підготовче засідання у справі, і тоді Донець обіцяв Коваленку, що до 17 березня 2021 року зможуть все вирішити. Коваленко мав передати аванс — 20 тисяч доларів. У нього було тільки 10 тисяч, але й цього виявилося достатньо. Двадцять девʼятого березня Зонтов зателефонував Донцю і повідомив, що до 5 квітня треба передати залишок грошей. Того дня Коваленко і Донець поїхали в банк, де Коваленко взяв з орендованої скриньки 90 тисяч доларів і передав їх Дінцю. Той зустрівся із Зонтовим у машині в центрі Києва, на Печерську, передав йому флешку з проєктом рішення, вигідного для страхової компанії, і 80 тисяч доларів. Десять тисяч Донець залишив собі як винагороду. Наступного дня, 6 квітня, Зонтова і Донця затримали.

Виявилося, що Коваленко подав заяву в НАБУ про те, що у нього вимагають хабар, а тому детективи певний час відстежували телефонні дзвінки, стежили за підозрюваними та задокументували передачу грошей.