Трамп 16 років думав, як зробити Білий дім придатним для грандіозних прийомів. І придумав: він будує військово-бальний комплекс у золоті, з дахом, що відштовхує дрони. Рекламує проєкт Джордж Вашингтон

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Donald J. Trump / Truth Social

У Дональда Трампа є мрія. Ні, не зробити Америку великою знову і не Нобелівська премія миру. Ця мрія цікавіша й архітектурна. Шістнадцять років він мріє вирішити проблему розміщення людей на великих прийомах у Білому домі — не надто просторій для таких цілей резиденції американських президентів. І таке рішення в голові Трампа вже є — це бальна зала на тисячу людей з кришталем і позолотою за сотні мільйонів доларів. Заради цього будівельники спотворили історичну споруду і знесли Східне крило Білого дому, але, як зʼясувалось, це був лише початок. Дуже швидко бальна зала перетворилась на військовий комплекс із бункерами, шпиталем, дронами й снайперами. І просувати цю ідею разом з Трампом почав сам Джордж Вашингтон. Як до цього дійшло і хто заважає американському президенту нарешті збудувати свій військово-бальний комплекс? Розказуємо і намагаємось не сміятись.

Днями Дональд Трамп вирішив показати американцям, хто з видатних людей підтримує його ідею фікс — проєкт бальної зали. Виявилось, це Джордж Вашингтон. Перший президент США помер 227 років тому, але для 47-го це не стало проблемою — йому допоміг штучний інтелект.

Спочатку Трамп виклав картинки, де разом з Вашингтоном їздить верхи й показує йому якісь папери за столом. А 16 серпня зʼявилося відео, де вони вже гуляють готовою бальною залою, розглядають колони, арки, стелю із золотим оздобленням і велетенські кришталеві люстри. «Дякую, Джордже, за деякі твої блискучі ідеї щодо нашого великого Military Complex/Ballroom», — написав Трамп.

Donald J. Trump / Truth Social

Donald J. Trump / Truth Social

Трамп заговорив про бальну залу задовго до свого президентства — ще коли був забудовником і телеведучим. Для найбільших державних прийомів у Білому домі бракує місця, тому коли там збирається справді багато людей, на Південній галявині ставлять тимчасові намети. Трамп бував у тих наметах і особливо його обурював дощ. За його словами, гостям доводилося «плентатися» через мокрий газон до наметів.

У 2010 році він звʼязався з радником Барака Обами Девідом Аксельродом і запропонував звести одну з «найкращих бальних зал у світі» приблизно за $100 мільйонів. Заплатити обіцяв сам. В адміністрації Обами ідею серйозно не розглядали. Згодом Трамп обурювався, що йому так і не передзвонили.

Коли Трамп переобрався президентом, більше було не потрібно чекати дзвінка. У липні 2025 року Білий дім оголосив, що побудує залу площею приблизно 8,4 тисячі квадратних метрів на 650 гостей. Вартість робіт зросла вдвічі — до $200 мільйонів. Усі витрати мали покрити сам Трамп і приватні донори. Однак дуже швидко президентські апетити зросли — він захотів залу вже майже на тисячу людей. Ціна підскочила до $400 мільйонів, а за деякими оцінками — до $600 мільйонів. Східне крило Білого дому зрештою знесли заради нового будівництва.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

А далі зʼясувалося, що найцікавіша частина бальної зали буде взагалі не в бальній залі. Навесні цього року Трамп почав розповідати журналістам, що військові споруджують під нею великий захищений комплекс. Саму залу він називав «щитом» для всього, що буде розташоване внизу. Там мають бути бомбосховища, військовий шпиталь і дослідницькі установи — загалом шість підземних поверхів.

Getty Images / «Бабель»

Wikimedia

Getty Images / «Бабель»

У травні Трамп особисто показував журналістам компʼютерні картинки майбутнього комплексу і пояснював, що до чого. Дах буде drone-proof, тобто «протидроновий». Що це означає — до кінця не ясно. За словами Трампа, якщо дрон влучить в покрівлю, він просто «відскочить». Одночасно дах буде DronePort — базою для американських безпілотників. На ньому, каже автор ідеї, можна буде розмістити «необмежену кількість» дронів, які захищатимуть не лише Білий дім, а весь Вашингтон. А ще на даху планують розміщувати військових, зокрема снайперів. Скло буде близько десяти сантиметрів завтовшки і, за словами президента США, зупинятиме «майже все», але залишатиметься «настільки прозорим, наче його нема зовсім».

DronePort заслужив на окрему рекламу. Дах має одночасно відбивати чужі дрони й слугувати базою для американських. За задумом Трампа, там можна буде розмістити «необмежену кількість» безпілотників. Donald J. Trump / Truth Social

Зрештою Трамп сформулював головний принцип свого проєкту: «усе повʼязане». Дах захищає бальну залу, бальна зала — військовий комплекс унизу. На даху американські дрони й американські снайпери, під гостями — військова інфраструктура.

Якщо дуже спростити трампівську архітектурну концепцію, Сполучені Штати отримають супербункер, якому для нормальної роботи потрібна бальна зала на тисячу людей. І багато золота.

Чотирнадцятого серпня адміністрація оприлюднила нові візуалізації проєкту. На фронтоні зʼявилася велика позолочена емблема Великої печатки США, якої не було на попередніх варіантах. Усередині — золотисті мармурові підлоги, коринфські колони, великі люстри й оздоблені золотом стелі.

The White House

The White House

Трамп уважно стежить за тим, які саме зображення його бальної зали бачать американці. У той самий вікенд, коли він консультувався з ШІ-Джорджем Вашингтоном, президент неабияк розлютився на ведучу Fox News Шеннон Брім: вона показала, на його думку, неправильне і застаріле зображення зали. Трамп поскаржився на це в соцмережі, після чого виклав вже правильні картинки.

Бальну залу Трамп називає «подарунком Сполученим Штатам». Відкрити її хоче приблизно у вересні 2028 року — за кілька місяців до кінця свого другого терміну.

Так, ледве не забули про важливий козир Трампа на користь цього проєкту. Навесні він опублікував фотографію із Сі Цзіньпіном біля Великої народної зали в Пекіні й написав: «Китай має бальну залу — отже, Сполучені Штати теж повинні її мати».

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

На заваді грандіозному проєкту став Національний фонд збереження історичної спадщини — приватна неприбуткова організація, яку Конгрес створив у 1949 році для захисту історичних памʼяток. Представники фонду пішли до суду, бо вважають, що адміністрація не може просто знести історичне Східне крило і побудувати на його місці величезну нову залу без дозволу Конгресу.

Суд зупинив наземні роботи — припинитись вони мають 21 серпня. При цьому бункери, військові приміщення і все, що справді потрібне для безпеки, продовжать будувати. Водночас у суді уточнили, що «національна безпека» — не автоматична get-out-of-law-free card. Це відсилання до гри «Монополія», де є картка Out of Jail Free, яка дозволяє гравцю вийти з вʼязниці. У випадку з Трампом суд мав на увазі, що одного посилання на нацбезпеку недостатньо, щоб обійти закон.

Будмайданчик просто під вікнами Білого дому. До серпня 2026 року проєкт оцінювали як готовий приблизно на 65%. Getty Images / «Бабель»

В апеляційному суді окремо зауважили, що в історії США не знайшли жодного іншого випадку, коли президент за приватні гроші самостійно зносив значну частину Білого дому, яку раніше побудував Конгрес за гроші платників податків. І додали: «Until now» — «Досі».

Тоді адміністрація Трампа пішла у Верховний суд. І ось на цьому етапі 16-річна мрія Трампа про найкращу у світі бальну залу остаточно перетворилась на питання національної безпеки. У документах Мінʼюст називає проєкт «інтегрованим військовим комплексом» і стверджує, що він «життєво необхідний» для захисту президента. Там уже офіційно фігурують ракетні й дронові загрози, бомбосховища, військовий шпиталь, секретні приміщення, DronePort і снайпери.

Тепер Верховний суд має вирішити, чи можна цю військово-бальну залу будувати далі.