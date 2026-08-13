Спочатку Місяць вимкнув Сонце, а згодом небо розсікли Персеїди. Найкращі фото першого затемнення ХХІ століття і тих, хто за ним спостерігав

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Getty Images / «Бабель»

Увечері 12 серпня тінь Місяця пройшла через північну півкулю. Повне затемнення спостерігали у Гренландії, Ісландії, Іспанії та на крихітній ділянці Португалії. У більшості країн Західної Європи від Сонця на небосхилі залишився лише вузький серп. Затемнення викликало неабиякий ажіотаж — захисні окуляри розлітались вмить, найкращі майданчики для спостереження займали за кілька годин, а подекуди бронювали за кілька місяців. Після заходу Сонця естафету підхопили Персеїди – найпотужніший метеорний потік року. Подивіться, як Європа провела один з найкращих астрономічних вечорів десятиліття.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У британському Веймуті ажіотаж почався на світанку: від шостої ранку люди стояли в черзі по захисні окуляри. Магазин Howleys Toymaster терміново привіз 10 тисяч пар, але продавав не більш ніж по чотири в одні руки. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

На швейцарській вершині Шасераль усе виглядало серйозніше: телескоп, камери, компʼютери. Повного затемнення тут не було, Місяць закрив частину Сонця, на кілька хвилин перетворивши звичайний літній вечір на дивні сутінки. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У Варшаві за затемненням стежив польський премʼєр Дональд Туск. Заради видовища він піднявся на дах Центру науки «Коперник». Getty Images / «Бабель»

А в Берланга-де-Дуеро, за 240 кілометрів від Мадриду, нарешті настала мить, заради якої мільйони людей планували подорожі й займали пагорби. Місяць повністю закрив Сонце, навколо чорного диска проступила корона, а ліворуч — рожевий протуберанець — величезний «язик полумʼя», який виривається з поверхні Сонця. Менш ніж за дві хвилини все закінчилося. Getty Images / «Бабель»

В Іспанії місця в першому ряду були не лише на суші: у Валенсії повну фазу зустрічали з човна. Getty Images / «Бабель»

У Бірмінгемі затемнення втиснулося просто в програму Чемпіонату Європи з легкої атлетики — над стадіоном залишився тонкий серп Сонця. Getty Images / «Бабель»

Після заходу Сонця астрономічний марафон продовжився. Над Кушджею в турецькій провінції Конья, відомій химерними камʼяними стовпами, спалахнули Персеїди. Завдяки довгій витримці камера зібрала в одному кадрі десятки метеорів, які зʼявлялися в небі один за одним. Getty Images / «Бабель»