Кеті Перрі відпрацювала тур та заробила мільйони на продажах квитків. Рік тому на її концерт прийшов Джастін Трюдо — і відтоді їздить за нею по світу. Заздримо (але все одно дивимось фотографії)

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Сен-Тропе, 28 липня 2026-го. На палубі човна колишній прем’єр Канади Джастін Трюдо запускає руку під блакитну сукню Кеті Перрі й мастить їй груди сонцезахисним кремом. Вони роблять селфі, а за два дні папараці знімають їх у воді біля клубу Club 55. Рівно рік тому пара вперше пішла на побачення. Перрі тоді відбивалася від критиків за невдалий альбом, переживала розрив з Орландо Блумом і насмішки через політ та мала відпрацювати ще 91 концерт. Трюдо мав багато вільного часу і після десяти років безперервної політичної карʼєри звикав до життя без посади прем’єра. Так починався їхній роман.

У вересні 2024 року Перрі випустила альбом 143 — це відсилка до старого пейджерного коду фрази I love you. Платівка мала повернути її у часи безтурботних танцювальних хітів. Натомість перший сингл “Woman’s World” застряг на 63 місці Billboard Hot 100. У кліпі напівоголені жінки працювали на будівництві, Перрі обливалася віскі, а потім на неї падала велетенська металева підставка ковалів. Співачка пояснила, що висміювала чоловічі уявлення про фемінізм. Ані критики, ані глядачі сатири не оцінили.

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Критики назвали альбом застарілим і схожим на продукт штучного інтелекту. На Metacritic він отримав 37 балів зі 100 — найгіршу оцінку в кар’єрі Перрі. У США 143 дебютував шостим, але протримався в чарті лише два тижні.

У квітні 2025-го Перрі разом із нареченою Джеффа Безоса Лорен Санчес, телеведучою Гейл Кінг і ще трьома жінками злітала на ракеті Blue Origin у космос. За 11 хвилин капсула піднялася вище 100 кілометрів, але не вийшла на орбіту. Перрі заспівала для пасажирок What a Wonderful World, з собою в політ взяла маргаритку на честь доньки Дейзі, а після приземлення поцілувала землю. В інтернеті політ назвали дорогим і беззмістовним піаром мільярдера Безоса.

Екіпаж місії Blue Origin перед польотом. Зліва направо: Лорен Санчес, Кеті Перрі, Айша Боу, Аманда Нгуєн, Гейл Кінг і Керіанн Флінн, 14 квітня 2025 року. Blue Origin

За дев’ять днів після цього Перрі почала Lifetimes Tour. У шоу вона грала кіборга, що рятує викрадених злим штучним інтелектом метеликів. Критики кепкували з танців, реквізит ламався, а в Сан-Франциско механічний метелик різко провалився разом зі співачкою над натовпом. Перрі писала, що почувається кепсько — «побитою і в синцях».

Браузер не підтримує відео У Lifetimes Tour Перрі перетворила концерт на відеогру: її героїня мала перемогти злий штучний інтелект Mainframe. Між «битвами» співачка виконувала свої головні хіти. YouTube

Комерційно тур не провалився: на 91 концерт продали 1,05 мільйона квитків, він заробив понад $134 мільйони. Але емоційно це був складний період для Перрі. Саме тоді на горизонті з’явився Трюдо.

Кеті Перрі відкриває Lifetimes Tour у Мехіко. У шоу вона зображала кіборга, який протистоїть штучному інтелекту, 23 квітня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Третього липня 2025 року Перрі та Орландо Блум через представників підтвердили розлучення після дев’яти років разом і повідомили, що зосередяться на вихованні доньки. Трюдо теж починав заново: у березні він залишив посаду прем’єра Канади, яку обіймав майже десять років, а зі своєю першою дружиною Софі Грегуар він розійшовся ще в 2023-му.

Двадцять восьмого липня Перрі мала вихідний між концертами. Вони з Трюдо гуляли парком Мон-Руаяль, а потім вечеряли в ресторані Le Violon. Їли лобстера, тунця, ньокі з ягнятиною і тартар із яловичини; рахунок оплатив Трюдо. Співвласник закладу Денні Смайлз запевняв, що «романтичних вібрацій» не помітив. Та за два дні Трюдо вже стояв із донькою Еллою-Грейс серед глядачів концерту Перрі й співав “Firework”.

Джастін Трюдо з донькою Еллою-Грейс на концерті Перрі в Монреалі, 30 липня 2025 року. Instagram

У серпні таблоїди писали, що це була лише дружня вечеря і другого побачення не буде. Але вони продовжили листуватися, а восени зустрілися знову. У жовтні папараці зняли їх за поцілунками на яхті біля Санта-Барбари. Свій 41-й день народження Перрі відзначила з Трюдо в паризькому кабаре Crazy Horse. На Геловін він надягнув костюм акули — відсилання до Left Shark, незграбного танцівника з шоу Перрі на Супербоулі 2015 року, який став мемом. У грудні пара опублікувала спільні фото з Токіо, а в січні вже трималася за руки в Давосі.

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У червні 2026 року вони вперше разом вийшли на червону доріжку — на прем’єрі фільму про Lifetimes Tour. Трюдо майже десять років був людиною, на яку дивилися всі. Тепер він сказав, що бачив шоу Перрі тричі, але щоразу дивився лише на неї. Перрі назвала його «коханням усього життя» і своїм якорем: «Я трохи схожа на повітряного змія — злітаю дуже високо, торкаюся космосу, і часом мене треба заземлити».

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на фестивалі Tribeca, прем’єра концертного фільму The Lifetimes Tour — Live from Paris стала їхнім першим спільним виходом на червоний хідник, Нью-Йорк, 8 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Цього літа Трюдо майже став частиною гастрольної команди. Він цілував Перрі у Штутгарті й дивився її виступ на Jazz Open, а в Екс-ле-Бені танцював у відео з нею та її командою. На Мальті стояв у натовпі, коли глядачі випадково покотили Перрі в гігантській надувній пляшці не до сцени, а від неї.

Браузер не підтримує відео Кеті Перрі та Джастін Трюдо танцюють між гастрольними автобусами у проморолику до пісні “Watch It Burn”, липень 2026 року. Instagram

Після Мальти вони поїхали в Сен-Тропе — на той самий човен, де Трюдо мастив Перрі кремом, а папараці знімали їхню річницю. Тридцять першого липня співачка завершує європейську частину літнього туру концертом у Приштині. Рік тому Трюдо вперше прийшов послухати “Firework”. Тепер колишній прем’єр їздить із Перрі фестивалями, а вона каже, що той тур приніс їй не лише $134 мільйони та синці, а й кохання.