У Пентагоні є людина, яка готова пожертвувати всім заради боротьби з Китаєм — навіть допомогою Україні. Знайомтесь, онук розвідника Елбридж Колбі

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Getty Images / «Бабель»

У Міністерстві оборони США люблять грати в гру «спробуємо відгадати таємні бажання Трампа та втілимо їх наввипередки». На жаль, від цього регулярно страждає Україна. Видання Politico 2 липня повідомило, що заступник міністра оборони Піта Гегсета з політичних питань зупинив поставки військової допомоги Україні — навіть не маючи на це прямої вказівки. Їх поновили після того, як про це багато разів запитували у Трампа. Той навіть провів телефонну розмову з Зеленським, щоб обговорити це питання. Заступника звати Елбридж Колбі, і в останні тижні його біографія та погляди — в центрі уваги американських медіа. «Бабель» прочитав їх, а також його книгу, і розповідає, хто відповідає за політику в Пентагоні.

Елбридж Колбі — третя людина в Пентагоні. На відміну від міністра оборони Піта Гегсета, який не має досвіду роботи в оборонних структурах, Колбі — професійний і досвідчений експерт у сфері безпеки та оборони. Він обіймає посаду заступника міністра оборони з політичних питань, а це означає, що саме він відповідає за те, якою буде оборонна політика США. Тобто рекомендує, кому і як краще надавати військову допомогу, з якими країнами варто створювати союзи та співпрацювати в обороні, а з якими — навпаки, готуватися до можливої війни.

Телеканал CNN дізнався, як Пентагон вирішував призупинити допомогу Україні. Проаналізувати запаси американського озброєння Трамп попросив ще 24 червня, дорогою на саміт НАТО. Але він не давав вказівок зупиняти поставки — це було ініціативою Елбриджа Колбі. Той запропонував це заступнику міністра оборони Стіву Файнбергу, який давно занепокоєний тим, що американський ВПК повільно поповнює американські запаси. А міністр оборони Гегсет остаточно затвердив це рішення, бо вважав, що воно відповідає політиці Трампа America First.

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Елбридж Колбі народився у 1979 році в родині фінансистів. У дитинстві він певний час жив у Токіо, бо його батько керував тамтешнім офісом інвестиційного банку First Boston. Його дід, Вільям Колбі, був відомим американським розвідником і у 1973—1976 роках очолював ЦРУ. На його долю припали масштабне розслідування злочинів американської розвідки за останні 25 років, а також війна Судного дня в Ізраїлі, яку не передбачили ні американські, ні ізраїльські спецслужби.

Вільям Колбі у Нью-Йорку, 1978 рік. Getty Images / «Бабель»

Елбридж Колбі здобув юридичну освіту в Єльському університеті та на початку 2000-х почав працювати в американських структурах безпеки. Він працював у Міністерстві оборони, Державному департаменті, Управлінні національної розвідки, а також встиг попрацювати у тимчасовій адміністрації коаліційних сил в Іраку. Він виступав проти вторгнення в Ірак і спроб США реформувати цю країну. Так само Колбі критикував зовнішню політику демократів, які підтримували неурядові та громадські організації за кордоном.

Після роботи аналітиком та експертом в американських аналітичних центрах, у 2017 році Колбі нарешті отримав важливу посаду — заступника помічника міністра оборони зі стратегії та розвитку сил. Він був одним із небагатьох експертів-республіканців, які у 2016 році не підписали лист Never Trump. Саме це й відкрило йому шлях до роботи в Пентагоні.

Колбі став одним із головних представників Міністерства оборони під час підготовки двох ключових документів: Стратегії національної безпеки 2017 року та Стратегії національної оборони 2018 року. У них США вперше за десятиліття визначили нову головну загрозу. Тепер це не тероризм, а «міждержавна стратегічна конкуренція». Тобто з’явилися країни, які кидають виклик силі та впливу США. Насамперед ішлося про Китай і Росію.

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У 2018 році Колбі залишив Міністерство оборони й знову зайнявся аналітичною роботою. Але йому не подобалося, що багато американських аналітичних центрів намагаються бути двопартійними — тобто такими, де експерти ставлять національні інтереси вище за партійні. Колбі скаржився, що як прихильник Трампа почувається там чужим. А у 2020 році він був серед тих, хто відкрито підтримав заяви Трампа про «вкрадені вибори». Друзі попереджали, що він «грає з вогнем». Так і сталося — 6 січня прихильники Трампа, які повірили у «вкрадені вибори», штурмували Капітолій.

Прихильники Трампа зібралися на протести через нібито «вкрадені вибори». Згодом вони штурмували Капітолій, січень 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Хоча Колбі й швидко засудив насильство, багато його колег і друзів відвернулися від нього. Аналітик Джеймс Актон був гостем на весіллі Колбі та отримував від нього особисту подяку на сторінках книги Колбі. Вони розсварилися й не спілкуються. На думку Актона, Колбі втратив авторитет як аналітик і більше не має морального права обговорювати питання нацбезпеки. Колишній радник із зовнішньої політики сенатора Джона Маккейна Річард Фонтейн колись казав, що готовий «виставити Колбі проти будь-кого» — але після 6 січня це змінилося.

У 2021 році Колбі написав книжку, в якій виклав свої основні погляди на сучасний світовий порядок і роль США в ньому. Його «Стратегію заперечення» назвали однією з найкращих книг того року. У ній Колбі висловив свою головну ідею: США мають стримувати Китай і заради цього пожертвувати всім іншим.

Колбі докладно пояснює, що проблеми в інших частинах світу не становлять прямої загрози для США і ними мають займатися інші. Америка вже не має ресурсів, щоб втручатися всюди, тому потрібно бути там, де загроза найбільша — у Китаї. Колбі пише, що США повинні створити в регіоні антикитайську коаліцію разом із союзниками — Австралією, Японією, Філіппінами, Тайванем і Південною Кореєю.

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Про Україну Колбі згадує у своїй книзі лише кілька разів. Він пише, що НАТО вже об’єднує найбільші та найсильніші країни Європи й значно переважає Росію у військовому плані. Тому Альянс не потребує нових членів, зокрема Грузії та України. Вони не принесуть нових можливостей, але можуть втягнути НАТО в конфлікт з Росією, що лише витрачатиме американські ресурси.

Про Росію Колбі пише значно більше. Він не заперечує, що вона становить загрозу для Європи та НАТО і що одного дня може навіть напасти на Альянс. Але Колбі постійно підкреслює: Росія не має ресурсів, щоб стати головною силою в Європі. Навіть якщо вона наважиться напасти, то зможе захопити лише невелику частину території НАТО і потім шантажуватиме ядерною зброєю. Європа може перемогти у такій війні, потрібно лише збільшити витрати на оборону і зміцнити східний фланг Альянсу.

Німецькі військові новоствореної бригади у Литві складають присягу, травень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

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Колбі написав свою книгу ще до великої війни в Україні, яка багато що змінила у світі. Але не його погляди. У перші дні великої війни він писав у X (Twitter), що стратегія США має бути такою: дати Україні зброю, допомогти Європі збільшити витрати на оборону, ввести санкції проти Росії, щоб не дати їй відновити військову силу, і замінити російські енергоносії на американські. А після цього — знову переключити увагу на Китай.

Затвердження Колбі в Сенаті затяглося саме через його погляди. Багато «традиційних» республіканців не погоджувалися з його ідеєю зосередити всі ресурси на Китаї, пожертвувавши Європою і Близьким Сходом. Демократи ж атакували Колбі запитаннями про Україну і Росію — він так і не назвав дії Росії «вторгненням». Щоб отримати підтримку Сенату, Колбі довелося публічно відмовитися від деяких своїх слів — наприклад, що ядерний Іран не становить загрози для США.

Коли Колбі все ж отримав посаду в Пентагоні, він почав втілювати свої ідеї. Наприклад, узявся переглядати союз AUKUS — військовий альянс США, Британії та Австралії. Американці хочуть, щоб Британія менше втручалася в азійські справи і більше займалася проблемами Європи. Також Колбі почав тиснути на союзників, закликаючи їх підвищити оборонні витрати. Найгостріше на це відреагувала Японія — після його заяв японці просто скасували зустріч з американською топделегацією.