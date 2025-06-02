Австрійський фонд ERSTE вже три роки працює в Україні. Він допомагає громадянському суспільству — і ось найпомітніші його проєкти

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Фонд ERSTE сприяє зміцненню демократії через підтримку громадянського суспільства в Європі. Він виділяє гранти, розроблює стратегічні програми та власні ініціативи — все для посилення ГО, розвитку лідерства і створення простору для стійких трансформацій. Від 2022 у фонді функціонує окремий напрямок під назвою «Україна». «Бабель» поговорив із директоркою напрямку Яною Баріновою про кількавікову історію фундації, принципи та шляхи допомоги, чинні українські програми та взагалі про те, навіщо австрійцям вкладатися в Україну.

Коріння австрійської ERSTE Foundation сягають 1819 року. Тоді у Відні започаткували однойменний банк, що працював як ощадна каса для малозабезпечених людей у місті. Відтоді й донині головним принципом для установи є доступність фінансових послуг для всіх верств населення, незалежно від віку, статі, походження та статків. Позаяк банк — це не просто місце, де зберігаються гроші, а інституція, яка має велику соціальну відповідальність перед суспільством.

ERSTE Foundation / «Бабель»

Нині ERSTE Bank працює в семи країнах і виходить на нові ринки, як нещодавно зробив у Польщі. І понад 200 років вкладається в розвиток свідомого та освіченого суспільства, яке прагне жити якісно та бути фінансово грамотним. Так у 2003 році з’явилася фундація, яка працює завдяки дивідендам банку. Найбільш активний фонд у регіонах Центральної, Центрально-Східної та Південно-Східної Європи (Балкани).

ERSTE Foundation / «Бабель»

«Фундація через свої програми розвиває освіту та культуру, допомагає відповідальній журналістиці. Ми також хочемо створити клімат, в якому люди розуміють, як досягти особистого добробуту — зокрема, через теми фінансової та інвестиційної грамотності. Ми вкладаємося в людський потенціал, а отже — в гідне майбутнє регіону».

За 22 роки роботи ERSTE Foundation реалізувала понад півтори тисячі проєктів у 25 країнах світу та інвестувала понад сто мільйонів євро у громадянське суспільство Європи. А у 2025 році ERSTE Bank посів перше місце у списку Diversity Leader в Австрії і друге — в усій Європі. Це рейтинг, який щороку формує Financial Times на базі інтерв’ю з 850 компаніями. Що й не дивно, адже організація має спеціальні програми для жінок і людей з інвалідністю, займається розбудовою безбар’єрного простору та підтримкою ЛГБТК+-спільноти, зокрема є головним партнером Pride в Австрії.

Напрямки діяльності

Фундація опікується п’ятьма основними напрямками, в яких ERSTE Group має експертизу, багатолітній досвід, базу знань і належний соціальний капітал. Саме ці категорії дають фундамент для розвитку здорової та європейсько орієнтованої держави.

Європа та демократія. Організація наслідує цінності Євросоюзу та поширює їх у країнах, яким допомагає. Зокрема, вкладається в співпрацю між регіонами, підтримку миру, підсилення голосу кожної людини та громадськості загалом. А також у відповідальну та свідому роботу медіа.

Фінансова освіта. Займається проєктами щодо фінансової та економічної грамотності. Формує розумні навички поводження з грошима, в тому числі у підлітків і людей старшого віку. Промовистий факт — відвідування ERSTE Financial Life Park рекомендоване австрійською шкільною програмою.

Цифрові та соціальні інновації. Використовує нові технології та інструменти для полегшення робочих процесів у ГО, залучає молодь до громадської діяльності та впливу на рішення, а також опікується підготовкою управлінців для громадського сектора.

Культура та мистецтво. Підтримує мистецько-соціальні теми з дослідницькою частиною та проєкти, пов’язані зі спадщиною та ідентичністю. ERSTE заснувала премію Ігоря Забеля для теоретиків мистецтва — тих, хто формує ідеї та створює тенденції у сфері культури.

ERSTE Foundation / «Бабель»

Соціальне фінансування. Підтримує проєкти з довготривалим соціальним впливом, розвиває інструменти соціального фінансування для підтримки бізнесу з соціальною місією.

ERSTE Foundation має власний журнал — Tipping Point, онлайн-платформу для розмов про майбутнє Європи. Теми відповідають цінностям організації: демократія, культура, відповідальне майбутнє, соціальний дискурс, важливість збереження ідентичності та інші. Цей журнал замислювався не тільки як інформаційний ресурс, а й як майданчик для роздумів. Для аудиторії, яка формує сенси у своїх спільнотах: дослідників, журналістів, аналітиків, митців, студентів.

Також фундація має публічну бібліотеку, архів якої налічує понад 12 000 матеріалів. Це одна з найбільших колекцій у Центральній та Східній Європі, де представлені видання про політику, історію, культуру, трансформації після падіння соціалізму, унікальний архів про розвиток громадянських ініціатив у регіоні за останні два десятиліття, велика колекція книг з сучасного мистецтва. Вхід до бібліотеки вільний за умови оформлення читацького квитка. А прямо за її скляною стіною розташовується і головний офіс ERSTE Foundation.

ERSTE Foundation / «Бабель»

Напрямок «Україна»

З початком повномасштабного вторгнення ERSTE Foundation відкрила окремий напрямок допомоги — український. На той момент більшість інших організацій розширювали наявні департаменти та наймали консультантів для допомоги. ERSTE ж створила відділ з нуля і взяла на посаду директорки українку. Під керівництвом Яни Барінової українським напрямком займається команда людей з різним бекграундом, яка працює в складному і чутливому полі на перетині політики, громадянського суспільства та культури.

«Головна мета була в тому, щоб надати кошти партнерам, які використають їх там, де це буде найефективніше. Не розпорошуватися на все й одразу, а створити комплексну підтримку. За три роки нам вдалося побудувати департамент з великим портфоліо. Щодня ми отримуємо багато запитів на підтримку в різних формах — від фінансування до менторського супроводу».

Перший рік ERSTE Foundation працювала в екстреному режимі та без конкретного плану, адже повномасштабне вторгнення стало несподіванкою для всіх. Фундація виділила мільйон євро для організацій, які були в країнах, де працює ERSTE Bank, як-от Угорщина, Словаччина, Румунія. Фінансову підтримку отримали 46 громадських організацій в регіонах, де приймали українських біженців. ERSTE Foundation зазвичай не виділяє гуманітарну допомогу, тому коли найкризовіший етап минув, а український напрямок остаточно сформувався, фундація зосередилася на довгострокових програмах, на створенні нових інституцій всередині країни та адвокаційній роботі.

В ERSTE Foundation не роблять open call, не керуються дедлайнами або обсягом заявок. Натомість спочатку разом із партнером розробляють ідею та концепцію проєкту, які відповідають цінностям фонду, а вже потім надають на це фінансування. Тому фонд не просто виділяє грант, а виступає співавтором проєктів, і виключно в тих напрямках, де має експертизу. Це стратегічний крок для того, щоб українські організації могли спиратися на фундацію та користуватися її ресурсами.

Один із головних принципів українського напрямку — співпрацювати з локальними громадськими організаціями. Тому більшість коштів спрямовують одразу в Україну — без посередників. І хоча це складніший процес з юридичного боку, він пришвидшує отримання грошей, створює нові робочі місця, а відтак і податки у державний бюджет.

Інший важливий момент — фонд і його локальний партнер мають поділяти цінності. Для української організації варто збагнути: що цей проєкт для неї означає? Яке місце в стратегічному плануванні він посідає? Навіщо потрібна співпраця саме з ERSTE Foundation? Натомість фундація також має визначити, чи буде вона корисною в цьому конкретному випадку та чи зможе у такий спосіб позитивно вплинути на українське громадянське суспільство.

Реалізовані проєкти в Україні

Kyiv Media School

Українські партнери: Media Development Foundation (MDF)

Це сучасний підхід до навчання журналістів і медіафахівців. Школа пропонує курси, які не викладають в університетах, вона залучає іноземних лекторів та досвідчених українських менторів. На платформі доступні девʼять програм різної тривалості — від академічного року до двох місяців — всі безоплатні. Адже метою проєкту є удосконалити навички тих людей, які залишаються в професії, щоб українська журналістика відповідала світовим стандартам і справлялася з викликами. А їх не бракує: опір російській пропаганді та фейковим новинам, виживання маленьких медіа на прифронтових територіях, стале фінансування після припинення американської підтримки тощо.

ERSTE Foundation / «Бабель»

Next Visionaries

Українські партнери: Internews Ukraine

ERSTE Foundation разом з Офісом віцепремʼєра з питань євроінтеграції України та Internews Ukraine створили академічну програму для молодих лідерів. Вона готує фахівців, які будуть рухати реформи та відбудовувати Україну після війни. Складається зі 180 годин навчання: 45 онлайн-лекцій від міжнародних і локальних спеціалістів (дипломатів, науковців, підприємців, економістів тощо), участь у кількох офлайн-заходах, розробка практичних проєктів з менторською допомогою, а також навчальний візит до Відня. Під час програми молоді люди охоплюють різні суспільно корисні теми: «Лідерство та цінності», «Євроінтеграція та державна політика», «Інновації, поточні та майбутні виклики».

ERSTE Foundation / «Бабель»

ERSTE Foundation / «Бабель»

ERSTE Foundation / «Бабель»

Civil Society Leadership Programme for Ukraine

Австрійський партнер: NGO Academy

У 2013 році ERSTE Foundation та Віденський університет економіки та бізнесу заснували NGO Academy — освітній проєкт для неурядових організацій і їхніх лідерів. Для них організували різні курси, заходи, майстерні, інтенсиви тощо. Рік тому, у 2024-му, організація розробила спеціальну програму для представників українських ГО, яка передбачає 10-денну поїздку до Австрії для інтенсивного навчання.

Учасники вчаться ефективно керувати ресурсами, прокачують управлінські навички, тренуються у розробці стратегій та комунікаційних планів, кооперуються з іншими колегами з третього сектора тощо. Нещодавно партнери завершили другий набір і отримали понад 160 заявок, з яких належить обрати лише 20 людей. Що, як зазначають в ERSTE Foundation, задача з зірочкою, адже український громадський сектор нині є взірцем для багатьох, середовищем з унікальним досвідом.

ERSTE Foundation / «Бабель»

ERSTE Foundation / «Бабель»

Що далі?

Усі програми фонду пов’язані одна з одною та працюють на загальну мету — підсилювати українське громадянське суспільство. Тож можна уявити історію студентки факультету журналістики, яка пройшла на програму Next Visionaries. Потім вона влаштувалася працювати в провідне медіа та покращувала свої навички на курсі Kyiv Media School. А ще через кілька років заснувала власну громадську організацію, що займається медіаграмотністю, і як лідерка проєкту пройшла Civil Society Leadership Programme for Ukraine.

У планах фонду на майбутнє — запустити проєкт у сфері жіночого підприємництва: над ним вже працюють. І хоча подробиць ERSTE Foundation поки не розголошує, однак натякає, що до кінця цього року може бути перший пілот.

А поки запрошує подаватися на чинні в Україні (і не тільки) програми та слідкувати за оновленнями. Це можна робити на сайті фундації або на її сторінці в інстаграмі. До фонду можна звертатися зі своїми ідеями. І хоча фінансування гарантувати ніхто не може, директорка українського напрямку розгляне запит та радо дасть зворотний звʼязок.