LB.ua: Головком Олександр Сирський розповідає подробиці російського наступу на Сумщину та Курської операції ЗСУ. Ось як це виглядає на мапах

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В інтерв’ю виданню LB.ua головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив: Росія вже почала наступ на Сумщину, а також на Харківщину. Попри численні переговори ворог не зупиняється — навпаки, він активізував бойові дії, прагнучи створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Крім того, восени в Білорусі відбудуться навчання російських військ, метою яких, за словами Олександра Сирського, може бути створення угруповання для нового наступу. Ось його головні тези — про російський наступ на Сумщині, початок Курської операції ЗСУ та деякі подробиці контрнаступу 2023 року.

За відкритими даними, російські сили перетнули український кордон поблизу селища Новеньке. Зараз вони наступають у південному напрямку і вже захопили село Басівка. Звідти противник прагне вийти на основну дорогу постачання Суми — Юнаківка — Суджа. Крім того, вочевидь, противнику вдалося створити низку дрібних вклинень (глибиною до 1 км) на українсь… «Бабель»

Олександр Сирський розповідає про те, як зʼявилася ідея Курської операції

Ще з весни 2024 року російське командування готувало великий наступ — планували захопити Харків і Сумську область. Генштаб мав інформацію, що атака розпочнеться у травні. Олександр Сирський доповів про це президентові і перекинув до кордону бригади з полігонів.

Основою ударного угруповання РФ мав стати нещодавно створений 44 армійський корпус чисельністю до 160 тисяч осіб. Але коли українські війська висунулись до державного кордону, вони змусили ворога діяти на випередження: на початку травня він кинув у бій ті сили, які вже були розгорнуті. Це близько 46 тисяч людей у районі Бєлгорода та 23—26 тисяч на Сумському напрямку.

Наступ виявився невдалим: на Харківщині ворог завʼяз у боях за Вовчанськ, просунувся лише на 9 км у районі Липців, після чого був відкинутий на 2 км. Росіяни зазнали значних втрат, перекинули сили із Сумського напрямку і втратили там ініціативу. Водночас РФ розгорнула стратегічний наступ практично по всій лінії фронту. Вона наступала на Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Купʼянськ, Лиман, Запоріжжя.

Тоді в українському командуванні виникла ідея — провести контрнаступ саме там, де ворог ослабив оборону, тобто на Сумському напрямку. Там у нього залишились лише війська, що прикривали кордон, і деякі тилові підрозділи. Тому 6 серпня почалась Курська операція.

Олександр Сирський розповідає про контрнаступ 2023 року

У 2023 році Збройні сили України розпочали контрнаступ південніше від Бахмуту. Згідно з поширеною версією подій, українське командування змінило початковий план операції: воно передислокувало сили з південного напрямку на східний. Втім, Олександр Сирський, який командував східним напрямком контрнаступу, цю версію спростовує.

За словами Олександра Сирського, у бойових діях на Бахмутському напрямку брали участь лише дві українські бригади — і цього було замало. Йому не вистачало особового складу, і тому він не міг звільнити Бахмут і Соледар. Під час планування операції військове керівництво розуміло: сил недостатньо, боєприпаси обмежені і постачання не буде. Українське командування вірило лише в те, що противник не встиг укріпитися в цьому регіоні, як, наприклад, на Запорізькому напрямку.

«Бабель»

Метою операції було перерізати три ключових логістичних маршрути ворога:

дорогу між Бахмутом і Горлівкою;

дорогу між Бахмутом і Дебальцевим — основну артерію, якою російське командування забезпечувало угруповання чисельністю до 20 тисяч осіб;

дорогу на Попасну.

Якби ці шляхи вдалося перерізати, ЗСУ змусили б противника відступити, щоб не потрапити в оточення. Проте план втілити не вдалося.

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