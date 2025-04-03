Вундеркінд-техномільярдер на прізвище Щасливчик будує в США новий оборонний кластер — і його дрони вже закуповують для України. Ось його неймовірна біографія

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Getty Images / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Палмер Лакі (тобто «Щасливчик» в перекладі з англійської) у шкільному віці відвідував університетські інженерні курси, тінейджером побудував хардверну компанію, зібрав інвестиції завдяки випадковому знайомству з творцем гри Doom, продав компанію Марку Цукербергу за $2 мільярди, був звільнений Цукербергом з політичних мотивів і заснував найдивніший стартап — компанію Anduril, яка обіцяє «перевернути» американську оборонну індустрію. Лінійка його продукції виглядає, як щось, натхненне уроками великої російсько-української війни: вона складається з автономних дронів (розвідувальних і FPV), дронів-перехоплювачів, крилатих ракет, автономних підводних човнів. У березні 2025 року Велика Британія замовила в нього для України дрони «Альтіус»: якщо вірити презентації, вони здатні вражати цілі на відстані 160 км і працювати за відсутності зв’язку з оператором — керувати ними буде штучний інтелект розробки власне Anduril. Зараз Палмер Лакі будує завод вартістю $1 мільярд у штаті Огайо, який поступово перетворюється на новий «кремнієвий центр» Сполучених Штатів. «Бабель» переказує профайл і три великих інтерв’ю Палмера Лакі.

У біографії Палмера Лакі стільки неймовірних деталей, що незрозуміло, з якої найкраще почати. Скажімо, одного разу (взимку 2022 року) Палмер дізнався, що Військово-морські сили США будуть буксувати старий авіаносець «Кітті-Хок» повз його рідний штат Каліфорнія, щоб розібрати на металобрухт. Коли «Кітті-Хок» проходив біля північної частини штату, він разом із друзями вийшов в океан навперейми авіаносцю. Йшов на власному десантному човні — колись він купив у «морських котиків» знятий з озброєння нерухомий десантний човен і відновив його, замовляючи деталі на оборонних підприємствах. Підійшовши до авіаносця, Палмер запустив БпЛА літакового типу, виконав на ньому торкання палуби — і навіть врятував чип пам’яті з відеокамери, коли БпЛА впав в океан.

Палмер запам’ятовується одразу. Майже завжди він у шльопанцях, шортах і гавайській сорочці. На жаль, з фотографій у публічному доступі незрозуміло, чи приходив він у шортах на зустріч із Володимиром Зеленським — ще до великої війни. Після початку великої війни на зустріч із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у липні 2022 року він точно вдягнув штани.

president.gov.ua

X (Twitter) / «Бабель»

Доволі очевидно, що в особистості Палмера Лакі поєдналися бунтарство, розум і підприємницький дух. В останні роки, коли Америка почала всерйоз готуватися до військового конфлікту з Китаєм, американські медіа все частіше називають його «залізною людиною» — як героя всесвіту Marvel — тільки в реальному житті. Біографія Палмера Лакі дійсно читається як авантюрний роман, у якому завзяття поєднується з неймовірною удачею. Один з епізодів цього роману відбувається в Україні.

1

Палмеру Лакі 32 роки. Він народився в Лонг-Біч — регіоні, де під час Другої світової війни розвивали військове виробництво: там робили радари, системи управління для підводних човнів і винищувачів. Після війни регіон заповнили військові бази та великі заводи. Тож з дитинства Палмер бачив світ могутнім і технологічним.

Він виріс біля порту й часто спостерігав, як тренуються морпіхи і маневрують кораблі. Дитиною він дивився багато аніме: його улюбленим персонажем став хлопчик, що керує корпорацією з виготовлення зброї. У дванадцять років Палмер узяв у руки паяльник. У вільний час він збирав комп’ютери і модифікував ігрові консолі. Деякі навички він перейняв від тата, який ремонтував і продавав уживані автомобілі.

Wikimedia / «Бабель»

Wikimedia / «Бабель»

Port of Long Beach

До школи Палмер не ходив, навчався вдома. Підлітком він пішов у так званий громадський коледж (щось посередині між професійно-технічним училищем і вишем) — на курси програмування та електротехніки. В якийсь момент батьки виселили його з дому, щоправда, в трейлер, який стояв на подвір’ї. У трейлері Палмер облаштував собі майстерню.

У 17 років він заснував онлайн-форум ModRetro, де зібралися звичайні школярі та підлітки, які теж експериментували з удосконаленням старих ігрових консолей. Ці люди стали його найкращими друзями.

modretro / «Бабель»

Наступні два роки Палмер створював власну гарнітуру віртуальної реальності. Технології було вже багато років, але всі пристрої виявилися комерційно невдалими. За копійки він купляв на аукціонах моделі VR-шоломів, які вже не виробляли. Щоб мати ті самі копійки, Палмер працював: чистив палуби й ремонтував двигуни. Менше ніж за рік Палмер створив перший прототип. Це була недорога, але комфортна для очей і мозку VR-гарнітура — у неї був великий кут огляду і в ній не нудило. Тоді ж Палмер заснував компанію Oculus, а працювати в команду покликав друзів з форуму.

Водночас Палмер вивчав в університеті журналістику. Та поєднувати навчання з компанією ставало все важче. І тут перед ним був вибір: отримати вищу освіту, втративши час для справи, до якої він відчуває пристрасть (але яка ще не приносить грошей), або ж покинути навчання і спробувати створити могутню компанію. Він не вважав себе Ейнштейном чи людиною з унікальним баченням і боявся, що поки буде вчитися, хтось реалізує його ідею раніше.

Та вже у квітні 2012 року Палмеру неймовірно пощастило. В нетрях форуму його знайшов легендарний інженер Джон Кармак, творець ігор Doom та Quake — він шукав відповідь на технічне питання і натрапив на запис у коментарях. Їхнє спілкування завершилося тим, що Палмер вислав Кармаку прототип шолому, і за декілька місяців Кармак продемонстрував цей шолом на найбільшій ігровій виставці в країні.

X (Twitter) / «Бабель»

X (Twitter) / «Бабель»

Палмер став відомим за одну ніч.

Корпорація Sony запропонувала йому високу інженерну посаду з окладом $70 тисяч на рік. Саме в той момент батьки продали трейлер. Тепер він жив у гаражі та все ще підробляв миттям палуб. Попри це Лакі відмовився від такої пропозиції. Він вірив, що Oculus може змінити індустрію віртуальної реальності, і боявся, що віддати доступ до своїх технологій — означає втратити унікальність. Не виключав і того, що з часом у нього відберуть його ж «дітище».

Згодом Палмер дізнався, що Sony вже деякий час готує власний масштабний проєкт — PlayStation VR, схожий за задумом на його Oculus Rift. Після того як Палмер відмовився, вони розпочали з ним конкурентну гонку. Потім у своїх інтерв’ю Палмер неодноразово скаже, що Sony частково скопіювала його задум.

Після відмови працювати на корпорацію Лакі запустив проєкт на «Кікстартері» — і одразу зібрав $2,4 мільйона. В його компанію вклалися найвідоміші, найбажаніші інвестори Кремнієвої долини Пітер Тіль та «Андріссен Горовіц». Той самий Джон Кармак кинув власну компанію і пішов працювати до нього головним інженером.

Палмер Лакі демонструє Oculus Rift Getty Images / «Бабель»

2

Наступним яскравим епізодом в його біографії став провальний корпоративний роман з Марком Цукербергом, в якому Цукерберг проявив себе як справжній американський техномільярдер.

У 2014 році Цукерберг запропонував Палмеру купити його компанію за $2 мільярди. Він пояснив, що хоче побудувати стратегію компанії навколо віртуальної реальності, а шолом став би його хардверною платформою. Стратегія виглядала слушно. Тоді Цукерберг програвав у гонці Тіму Куку й дуєту Сергій Брін — Ларрі Пейдж: у нього не було ні власного мобільного телефону, ні власної операційної системи — і йому було потрібно їх наздоганяти. Цукерберг пообіцяв Палмеру незалежність і гігантські ресурси — $10 мільярдів інвестицій за десять років.

Палмер в команді Facebook X (Twitter) / «Бабель»

Палмер погодився. Він переїхав у Кремнієву долину, розвивав компанію, навчився літати на вертольоті, купив собі списаний армійський «Хамві», а батькам — новий будинок. Але у 2016-му, під час передвиборчої кампанії, де перший раз балотувався Дональд Трамп, він зробив помилку. На умовах анонімності Палмер Лакі сказав журналісту з ліберального видання, що він пожертвував $10 тисяч протрампівським активістам. На ці гроші активісти поставили один білборд з карикатурою на Гілларі Клінтон із написом Too Big To Jail — і це було все, що вони, в принципі, зробили як організація.

Білборд від Nimble America, на який Лакі пожертвував $10 тисяч Reddit

В інтерпретації видання це перетворилося на заголовок «Facebook-мільярдер таємно фінансує мем-машину Трампа, яка поширює брудні меми про Гілларі Клінтон». Журналіст (якщо вірити Палмеру) порушив домовленість і назвав у публікації його ім’я. В статті стверджувалося, що він фінансує правих, які продукують расистські, сексистські, антисемітські та гомофобні меми.

Палмер став утіленням зла за одну ніч.

Лакі підготував декілька версій заяви, де все спростовував. Та компанія Facebook заборонила йому публікувати цю заяву. З часом Facebook почала вимагати від Лакі, щоб він публічно підтримав Гері Джонсона і відмовився від підтримки Дональда Трампа. Крім того, йому наказали оприлюднити заяву, яку підготував особисто Марк Цукерберг. Лакі погодився, про що зараз жалкує.

Коли Трамп переміг на виборах, Facebook провела внутрішнє розслідування, під час якого спробувала «нарити» на нього достатньо, щоб у керівництва з’явилися підстави його звільнити. Ім’я Палмера прибрали з історії компанії, його досягнення приписали іншим співробітникам Facebook. У певний момент йому сказали не приходити в офіс, а потім звільнили.

На питання, чи був Палмер Лакі звільнений з політичних причин, Марк Цукерберг неодноразово відповідав: «Ні». Однак сам Лакі ніколи так не вважав. Те, що він досі сильно ображений на Марка, добре помітно з його останніх інтерв’ю.

3

Після звільнення Лакі деякий час не з’являвся на публіці. А потім повернувся з тим самим стартапом — Anduril Industries. Для нього це була нова сфера, і він прийшов туди на знак протесту, адже, як вважав, «нижчою репутація вже бути не могла».

Спочатку Anduril займалася розробкою технологій для охорони кордону. Він постачав Державній прикордонній службі США інноваційну розробку — вежі, що використовують ШІ для виявлення людей і транспорту, які незаконно перетинають кордон. Вже на перших етапах роботи системи на кордоні вдалося затримати порушників і конфіскувати наркотики.

Wikimedia / «Бабель»

Wikimedia / «Бабель»

Та Палмер Лакі хотів розвивати Anduril, орієнтуючись на зброю. Він хотів зробити Америку та її союзників неприступними, перетворивши компанію на «збройову крамницю Західного світу». У нього була власна концепція «нової ери війни», яку він не уявляв без автономних систем і штучного інтелекту. І він не помилився: сьогодні ця концепція втілюється на практиці в Україні, де дрони та кібератаки стали ключовими елементами оборони.

У 2021 році Anduril Industries придбала аерокосмічну компанію Area-I, яка виготовляє дрони. Тоді ж розпочалась розробка «альтіусів». Разом з іншими моделями безпілотників вони увійшли до пакета допомоги Україні, який оголосила адміністрація Джо Байдена. Найновішою його розробкою є Altius-700M — дрон, який можна легко оновлювати і модернізувати. Ймовірно, саме в Україні їх випробували в реальних бойових умовах, хоча офіційного підтвердження цього поки що немає.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

В інтерв’ю Лакі каже, що із задоволенням працював би над гарнітурами для віртуальної реальності, відеоіграми, швидкими автомобілями чи космічними кораблями. Але він займається Anduril, тому що вважає це важливим. Цього року його компанія оголосила про плани побудувати завод у центральній частині штату Огайо. Він стане частиною кластеру, який вже називають «кремнієвим коридором»: поруч розташовані новий завод Intel з виробництва чипів і завод General Dynamics, який виробляє двигуни для літаків.

В губернатори штату Огайо вже планує балотуватися Вівек Рамасвамі — бізнесмен з близкого кола Дональда Трампа.

Візуалізація виробничого заводу Arsenal-1 в Огайо Anduril Industries / «Бабель»

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