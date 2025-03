Росіяни захопили Суджу і наступають на Курському напрямку. Що там відбувається? Чому ЗСУ відступають? Переказуємо матеріали NYT та WSJ

Тексти

Російські війська просуваються в Курській області: на початку березня вони зайшли в місто Суджа. У вересні, на піку Курської операції Україна контролювала майже 900 кв. км, зараз — приблизно у вісім разів менше. Журналісти The New York Times і The Wall Street Journal поговорили з українськими військовими та командирами штурмових підрозділів і розповідають, що зараз відбувається на Курському напрямку.

Восьмого березня російські війська прорвалися в тил українського угруповання військ. Росіяни вийшли на північні околиці Суджі через покинутий газопровід. Неназваний український військовий розповідає NYT, що до цілі дійшли лише 90 солдатів, інші загинули в дорозі, отруївшись залишками метану в газопроводі.

Десятого березня декілька українських підрозділів у Суджі отримали наказ відступати. Військові аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що росіяни жодного разу не оточили українських військових.



Російські війська наближаються з усіх боків і цілодобово атакують безпілотниками — каже командир штурмового взводу, який відступив з позицій на минулому тижні (10—16 березня). Боєприпаси майже закінчилися, всю техніку взводу знищили росіяни. Командир іншого взводу з позивним «Борода» каже, що його солдати відступили приблизно на 19 кілометрів від села Козача Локня. Їхні позиції одразу зайняли російські військові.

Головна дорога із Сум до Суджі завалена згорілою технікою — автомобілями, танками і бронетехнікою. У повітрі стільки російських дронів, що пересуватися майже неможливо. Більшість українських бійців відступає пішки. Знищена військова техніка на дорогах заважає пересуватись на автівках.

Близько 11 тисяч військових з КНДР виснажили українську армію. У січні північнокорейські солдати відступили, щоб покращити бойові навички. На початку лютого вони знову брали участь у штурмах — атакували невеликими групами і великими підрозділами. Українські військові кажуть, один з таких штурмів тривав близько восьми годин. Вони відступили після того, як у них закінчилися боєприпаси.

За даними WSJ, на початку березня північнокорейські військові разом з росіянами захопили території на півдні від Курилівки й перерізали українські шляхи постачання. Росіяни покладаються на піхоту, артилерію та авіаудари.

Російські війська розгромили лінії постачання і відрізають шляхи відступу. За даними WSJ, на початку березня українські військові не могли отримати підкріплення з України і регулярно евакуювати поранених через знищені дороги і російські обстріли.

Із середини лютого росіяни займають позиції за вісім кілометрів від основних шляхів постачання з України в Суджу і регулярно обстрілюють їх дронами на оптоволокні. БпЛА також підривають закладену вибухівку в мостах, щоб ускладнити відступ українських військ. Мости знищують і авіацією. Як пише NYT, міст на одному з основних шляхів постачання знищили авіабомбою вагою 2 700 кілограмів.

Зупинка військової підтримки від США не суттєво вплинула на ситуацію, бо російський наступ вже набрав ходу — кажуть аналітики The Wall Street Journal. Проте офіцер розвідки каже NYT, що через раптову втрату американських розвідданих українські військові припинили обстріл артилерійською системою HIMARS: вони остерігалися запустити коштовні ракети по хибних цілях.

Зараз мета українських військових — не утримати російські території, а запобігти наступу на Сумську область. Вони облаштовують лінію оборони вздовж хребтів на російському боці кордону із Сумською областю.

Зеленський вважає, що Курська операція «виконала своє завдання». Він каже, що завдяки їй росіяни перекинули війська з Покровського, Харківського і Сумського напрямків. А українські військові не допустили наступу на Сумську область і захопили російських бійців для обміну.