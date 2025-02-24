За день до війни: Росія концентрує війська, Захід шукає компромісу, на Зеленського готують замах. Почитайте реконструкцію подій січня ― лютого 2022 року на основі трьох ґрунтовних книжок

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Катерина Бандус / «Бабель»

Через три роки після початку великої війни можна побачити, що вона складається з багатьох важливих історій: про волю до свободи, про технологічну трансформацію поля бою, про занепад міжнародного права. Неочікувано, але закономірно вона, зокрема, виявилась історією про те, як змінилися взаємини між верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Перший вірив, що Володимир Путін блефує, а відкрита підготовка до війни спровокує паніку, масову міграцію і втечу капіталу. Другий готувався до повномасштабного вторгнення, але приховав свої плани й від президента, і від свого головного партнера — міністра оборони США Марка Міллі, підсунувши йому фальшивку. Після початку великої війни їхні взаємини вже ніколи не були такими, як раніше. Про це (і про багато інших речей) розповідають три книги західних журналістів, які вийшли впродовж цих трьох років: Боба Вудворда, Саймона Шустера і Ярослава Трофімова. Їх прочитала і переказує журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко.

Перше січня

Ветерани добровольчих батальйонів, що служили на Донбасі, готуються до вторгнення. Колишній боєць полку «Азов» Костянтин Немічев, який очолює Харківський комітет оборони, переконує журналістів, що за три години може розгорнути понад тисячу бійців.

Закон, який заново створює Територіальну оборону, вступив у силу. Цивільні волонтери починають підготовку під керівництвом професійних військових. Процес іде повільно. Добровольці слухають курси з тактичної медицини і стріляють по деревʼяних муляжах. Їх небагато, і вони здаються неготовими до бою.

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Дев’яте січня

Російські дипломати вимагають, щоб країни НАТО вивели свої війська зі Східної Європи. Наприкінці грудня президент США Джо Байден у телефонній розмові обіцяє лідеру Росії Володимиру Путіну вислухати його «безпекові занепокоєння» й обговорити майбутнє Північноатлантичного альянсу, щоб відтермінувати вторгнення в Україну.

Росіяни відкидають ідею переговорів. Вони вимагають від США письмової гарантії, що Україна ніколи не вступить в Альянс, а «війська НАТО зберуть речі й повернуться туди, де були в 1997 році». Американці їм відмовляють і погрожують санкціями.

Переговори США з Росією в Женеві, січень 2022 року. armyinform.com.ua / «Бабель»

Через загрозу санкцій ціна на нафту різко зростає, а вартість гривні та рейтинг президента Зеленського падають. Український уряд зосереджується на головних внутрішніх проблемах — економіці, інфляції і цінах на енергоносії. Ризик вторгнення Росії до цього списку не входить.

Пʼятий президент України Петро Порошенко, якому напередодні оголосили підозру в державній зраді, говорить, що Зеленський переслідує своїх політичних опонентів. Західні посадовці прохають не поглиблювати політичний розкол у країні, коли біля її кордону стоять понад 150 тисяч російських військових. Зеленський їх не слухає.

Середина січня

Директор ЦРУ Вільям Бернс попереджає Зеленського, що Росія вторгнеться «за лічені тижні». Він говорить про російських агентів, які могли проникнути в українські спецслужби, і ділиться даними американської розвідки. Російські війська перетнуть білорусько-український кордон і захоплять вантажний аеропорт у Гостомелі. Він стане плацдармом, куди росіяни військово-транспортними літаками доставлятимуть солдатів і бронетехніку. Вони візьмуть Київ. Зеленського вбʼють спецпризначенці. Росіяни повалять уряд і встановлять проросійський режим.

Директор ЦРУ Вільям Бернс на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, 2024 рік. Twitter

Згодом, 24 лютого, штурм аеропорту заскочить українських військових зненацька, попри попередження Бернса. Багато підрозділів з цього району перекинули на схід, звідки уряд очікував наступ. Через брак людей і боєприпасів українці спочатку відступлять.

Зеленський вирішує, що американські прогнози перебільшені. Про це йому також кажуть європейські лідери, які спілкуються з Путіним. Він прохає Бернса припинити говорити про можливий напад Росії відкрито, бо це «шкодить українській економіці».

Зеленський думає, що Росії не вистачить солдат для окупації столиці. До того ж нищити обстрілами Київ, який Путін нібито захищає і називає «матірʼю міст руських», може лише божевільний. Зеленський таким Путіна не вважає. Лідер Росії холоднокровний, обачний й озлоблений, але точно не здатний на геноцид, думає Зеленський. Він також вірить, що росіяни протестуватимуть, якщо почнеться вторгнення.

Голова ГУР Кирило Буданов згодом пояснить журналісту Ярославу Трофімову, чому українці й американці сприймали загрозу нападу по-різному. Розвідка США перехоплювала повідомлення російських високопосадовців — вони знали, що доповідали Путіну генерали. А українці користувались джерелами в нижчих ешелонах війська і знали, що Путіну брешуть.

«Зберігайте спокій і відвідайте Україну сьогодні». Цей плакат 27 січня 2022 року опублікувала громадська спілка, яка популяризує туризм в Україні. У підписі до плакату автор запевняє, що в Україні безпечно. visitukraine.today

Дев’ятнадцяте січня

Байден каже на пресконференції: якщо вторгнення Росії буде «незначним», світові лідери сперечатимуться, що робити, а що — ні. Його слова викликають плутанину серед союзників. Зеленський пише у Twitter, що не існує «незначних вторгнень і жертв». Радник Байдена Джейк Салліван терміново дзвонить керівництву девʼяти країн, що входять у східний фланг НАТО, і Японії та запевняє, що позиція США не змінилась. Байдену доводиться пояснити, що будь-яке вторгнення російських військ на українську територію — агресія.

Президент США доручає Блінкену поговорити з росіянами про їхні «безпекові занепокоєння». «Якщо є хоча б 0,1% шанс стримати [російську агресію], воно того варте», — каже він. Байден досі шукає компромісу.

Сенатори на пресконференції, де уряд США закликає підтримати Україну, 19 січня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Зеленський у відеозверненні закликає українців не панікувати. Він радить заспокоїтись і не вірити чуткам, бо Росія навмисно сіє паніку, щоб залякати людей і віднадити інвесторів. Він переконує, що українська армія до всього готова.

Кінець січня

21 січня Блінкен зустрічається з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у швейцарській Женеві. Він каже, що США знають про підготовку до повномасштабного вторгнення, і пропонує «заспокоїти ситуацію». Наприклад, вирішити «безпекове занепокоєння» Росії — не розміщувати ядерну або далекобійну зброю поблизу українсько-російського кордону.

Майже всю зустріч Лавров демонстративно мовчить. Коли вони залишаються віч-на-віч, Блінкен прохає пояснити, що насправді відбувається. Лавров сухо заперечує підготовку до вторгнення. Згодом американська розвідка дізнається, що він лише частково знав про плани Путіна.

Ентоні Блінкен на зустрічі із Сергієм Лавровим. Getty Images / «Бабель»

НАТО готується захищати країни Альянсу у Східній Європі. США переводять у стан підвищеної бойової готовності понад 8 500 військових, авіацію і судна НАТО. Американські й європейські дипломати їдуть з України. Зеленський болісно на це реагує. «Це не «Титанік», — каже він на зустрічі з журналістами. Президент вважає, що дії росіян — це лише психологічний тиск.

Восьме лютого

Почались військові навчання «Заметіль 2022». Насправді це прикриття, щоб підготуватись до війни, потайки перемістити війська і замаскувати зброю: літаки, танки, бронетехніку і зенітні комплекси. Україна зібрала приблизно 110 тисяч військових: 45 тисяч — на передовій на сході, решта тренуються відбивати російські атаки.

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У Чернігові зібрались військові, щоб спланувати оборону області. Це командири Територіальної оборони, відставний генерал-майор Сергій Кривонос, військовий Максим Конашевич та інші учасники бойових дій на Донбасі. Вони готуються до російських артилерійського і ракетного обстрілів критичної інфраструктури. «Навіть якщо керівництво країни накаже здатися, ми не здамося. Кожен розраховує лише на себе, друзів, сімʼю і побратимів», — каже Конашевич.

Одинадцяте і дванадцяте лютого

Наказ Путіна про вторгнення може надійти за лічені «тижні, дні чи години». Росіяни блокують Чорне море, облаштовують польові шпиталі вздовж кордону, поповнюють запаси крові, привозять мобільні морги та ще більше військової техніки. Салліван на брифінгу в Білому домі закликає всіх громадян США негайно виїхати з України протягом двох діб. Він каже, що американські війська не воюватимуть в Україні та не евакуюватимуть людей із зони бойових дій, щоб не повторити досвід Афганістану.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Президент Франції Емманюель Макрон щодня телефонує Путіну. Він вірить, що може переконати його не нападати на Україну. Перед і після кожної розмови він телефонує Байдену.

— Путін дав мені слово, що вторгнення не буде, — каже Макрон після одного із дзвінків.

— Я відкритий до подальших переговорів із Путіним, якщо ти думаєш, що ми можемо його стримати, — відповідає Байден і додає: — Особисто я вважаю, що він уже ухвалив рішення про вторгнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорює перші результати «Заметілі 2022» — він розчарований. Він «годину кричить» на нараді в Генштабі. Базові маневри, які імітували російські атаки, виявили серйозні недоліки в обороні України. Залужний вірить, що Росія може вторгнутися будь-якої хвилини. Війську бракує боєприпасів, пального, уніформи та бронежилетів.

Середина лютого

Захід передає військову допомогу на $1,5 мільярда. Так, США надсилають 1 300 тонн спорядження, Велика Британія — майже 2 тисячі протитанкових ракет NLAW, 30 елітних військових, які навчатимуть ними користуватись, бронежилети, шоломи й бойові черевики. Союзники також передають велику партію зброї з Болгарії, яку мали використати війська США для операції в Афганістані.

Український військовий вантажить американський зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger, який передали з Литви. Getty Images / «Бабель»

16 лютого Зеленський приїхав у Рівне, щоб оцінити навчання «Заметіль 2022». Залужний проводить йому екскурсію навчальною базою і показує зброю, яку передав Захід. Це протитанкові та зенітні системи. Він замовчує деталі своєї стратегії, бо боїться витоку інформації. Залужний нікому не розповідає подробиць про «Заметіль 2022» і план дій при вторгненні Росії. Він боїться, що його стратегія потрапить до росіян, українського суспільства або Зеленського.

Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на навчаннях, 2022 рік. president.gov.ua

Головнокомандувач ЗСУ постійно спілкується і радиться з генералом Марком Міллі, який очолює Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Коли той просить показати план дій, Залужний дає йому фальшивку.

18 лютого міністри оборони США і Росії говорять телефоном.

— Я бачу, як ви нарощуєте війська на кордоні, — каже Ллойд Остін.

— Це просто навчання, — відповідає Сергій Шойгу.

— Якщо це навчання, коли вони закінчаться? — питає Остін. Шойгу ухиляється від відповіді. — Ми точно знаємо, що ви робите. Не робіть цього.

Дев’ятнадцяте лютого

Остін відвідує країни Балтії та переконує місцеві уряди, що НАТО їх захистить. Ніхто не очікує, що Україна довго протримається. Литва, Латвія й Естонія переймаються, що вони будуть наступними.

Ллойд Остін разом з лідерами країн Балтії. Getty Images / «Бабель»

Віцепрезидентка Камала Гарріс виступає на Мюнхенській конференції, а потім зустрічається з Володимиром Зеленським. Вона переконує його, що Росія нападе за лічені дні або навіть хвилини. Зеленський їй не вірить: «Вони погрожують нам, залякують нас. Вони завжди так роблять». До американських прогнозів він ставиться скептично. Нещодавно Байден у розмові з європейськими лідерами казав, що вторгнення почнеться 16 лютого. Цей прогноз не справдився.

Разом з Гарріс присутній радник з національної безпеки Філіп Гордон, із Зеленським — голова ОП Андрій Єрмак і міністр оборони Олексій Резніков. Делегації сидять навпроти одна одної за столом переговорів. Через суворі ковідні обмеження американці в масках і не тиснуть руки українцям. Це підкреслює дистанцію між ними та дратує Зеленського. Він відчуває, ніби його ось-ось вичитають.

Переговори української і американської делегацій на Мюнхенській конференції, 1922 рік. Getty Images / «Бабель»

За даними американської розвідки, росіяни зібрали 200 тисяч військових, 40 тисяч з них — у Білорусі. Резніков це заперечує — у Білорусі менше ніж 10 тисяч російських солдатів. Він вважає, що білоруси не приєднаються до війни. Гордон передає супутникові знімки скупчень військ. Зеленський все заперечує, а тон Гарріс нагадує прокурорський.

— Що ви хочете, щоб я зробив? — питає Зеленський після суперечки. — Якщо я визнаю [загрозу вторгнення] у цій розмові, ви введете санкції? Закриєте порти для російських кораблів? Дасте нам ракети Stinger і Javelin, бойові літаки?

— Ми не можемо карати за злочин, якого ще не скоєно.

Гарріс радить мобілізувати більше військових, розробити план втечі та вирішити, хто керуватиме країною, якщо Зеленського візьмуть у полон або вбʼють. «Ми з вами», — додає вона, помʼякшуючи тон. Згодом Гарріс припустила, що ця зустріч із Зеленським могла бути останньою. Президент чітко дав зрозуміти, що залишається в Києві.

Тим часом Дональд Трамп оголошує, що балотуватиметься у президенти. Він каже сенатору Ліндсі Грему, що «залишатиметься у грі та просто чекатиме, коли інші [Байден] зламаються».

Двадцять перше лютого

На засіданні Ради безпеки Росії одноголосно визнають окуповані території Донецької і Луганської областей незалежними. Путін у зверненні називає Україну «колонією з маріонетковим режимом» і звинувачує її уряд у тортурах і геноциді на Донбасі. Бойовики, яких підтримує Росія, примушують місцевих залишати домівки та насильно мобілізують чоловіків до армії. Байден видає указ, який блокує всю економічну діяльність на цих територіях.

Володимир Путін скликає засідання Ради безпеки Росії, щоб визнати окуповані території Луганської і Донецької областей незалежними. Getty Images / «Бабель»

Наступного дня Трамп називає це рішення геніальним, а Путіна — миротворцем. Він вважає, що танки підтримуватимуть мир, і таку ж тактику можна використати на південному кордоні США з Мексикою для боротьби з мігрантами. «Я знав, що він завжди хотів Україну», — додає Трамп.

Залужний проводить заключні наради. Він перевіряє, чи військові вжили всіх необхідних заходів підготовки. Протягом останніх днів перед вторгненням вони потайки переміщують системи ППО і військові літаки. Згодом вони переживуть шквал ракетних ударів і бомбардувань — повітряні сили Росії не домінуватимуть в повітрі.

Двадцять друге лютого

Зеленський та його команда намагаються заспокоїти населення. «Якщо ми посіємо хаос серед людей до вторгнення, росіяни нас поглинуть», — каже президент. Він до останнього не вірить, що вторгнення буде масштабним, як прогнозують американці. На його думку, найбільша загроза — масовий відтік людей та капіталу.

Секретар РНБО Олексій Данілов отримує щоденний розвідувальний звіт — у ньому детальний план убивства Зеленського. Українські спецслужби стежать за трьома групами кілерів, усі вони з Чечні. Вони готуються до «кабульського сценарію» — швидкої атаки на президентський комплекс. Увечері Данілов передає документ Зеленському. Той не вірить, що у XXI столітті кілери можуть полювати на очільника європейської держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції. Getty Images / «Бабель»

Двадцять третє лютого

Усі співробітники Білого дому чекають на повідомлення, що Путін віддав наказ напасти на Україну. Салліван проводить зустріч з питань України.

В Україні запроваджують надзвичайний стан. Данілов все ще намагається заспокоїти людей. «Це превентивні заходи, щоб країна залишалася спокійною, а економіка працювала», — заявляє він.



Увечері Зеленський зустрічається з олігархами та іншими впливовими бізнесменами. «Ви всі маєте бути тут. Ті, хто не просто заробляє гроші в цій країні, а хоче тут жити й давати роботу сотням тисяч людей, має залишитись, бо ці люди спостерігають за вами», — каже він.

Ніч з двадцять третього на двадцять четверте лютого

Розвідка США передає, що вторгнення станеться цієї ночі. Зеленський телефонує в Кремль, але його ігнорують. Президент записує звернення до росіян. «Якщо на нас нападуть, ви побачите наші обличчя, а не наші спини», — каже він.

Путін оголошує «спеціальну військову операцію в Україні». Російські війська наступають з Білорусі, окупованого Донбасу і Криму. У містах лунають вибухи. У Пентагоні кажуть, що Україна протримається 3—4 доби. Є і більш оптимістичний прогноз — війна триватиме кілька тижнів. Зеленський телефонує премʼєру Великої Британії Борису Джонсону.

— Ми будемо боротися, Борисе, — каже йому Зеленський. — Ми не збираємося здаватися.

Зруйнована будівля в Чугуєві, Харківська область, 24 лютого 2022 року. Getty Images / «Бабель»

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