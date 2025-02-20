Хто з європейських лідерів «допускає можливість» відправити миротворців в Україну? Ми зібрали всі позиції на одній мапі

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«Бабель»

На пресконференції 19 лютого Дональд Трамп сказав, що «не заперечував би проти» того, щоб в Україні зʼявилися миротворчі війська європейських країн. Про те, щоб розмістити європейських військових на лінії розмежування (або поблизу неї), говорять уже три дні — першим про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Ніхто з європейських лідерів не готовий давати безумовні обіцянки. Дехто «допускає можливість», дехто однозначно відмовляється, дехто не визначився. «Бабель» зібрав усе, що відомо про позиції європейських країн з відкритих джерел, на одній мапі.

«Бабель»

16 лютого, в останній день Мюнхенської конференції, британський премʼєр Кір Стармер зробив гучну заяву: він «готовий і хоче» відправити британські війська в Україну, які стежитимуть за виконанням майбутньої мирної угоди. Наступного дня його підтримала Швеція — вона готова «розглянути таку можливість».

Проти відправки в Україну своїх миротворчих військ виступила Іспанія. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес зазначив, що ще «занадто рано», адже сторони ще не уклали мирної угоди. Такої ж думки дотримується Німеччина.

Чіткої позиції, чи слід відправити своїх військових в Україну, не має й уряд Фінляндії. При цьому премʼєр-міністр країни Петтері Орпо наголосив, що «безпека Європи та Фінляндії дуже залежить від інвестицій США».

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не готовий відправляти миротворців в Україну навіть після потенційного перемирʼя з РФ. Він сказав, що Європа зможе ефективно допомогти Україні, лише якщо підвищить власну обороноздатність.

18 лютого в Парижі зустрілися лідери ЄС. На цій зустрічі президент Франції Емманюель Макрон запропонував альтернативу: розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проте Німеччина, Італія, Іспанія та Польща вкотре заявили, що не готові відправляти свої війська.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який спершу висунув цю ідею, уточнив, що готовий говорити про британських миротворців в Україні лише після довгострокової мирної угоди. Як і інші, він наголосив, що для цього потрібна підтримка США, оскільки лише вони можуть стримати Росію від повторного нападу.

А ось у Нідерландах думки розділилися. Палата представників прагне, щоб Кабмін зайняв «конструктивну позицію» щодо участі в «післявоєнних миротворчих силах» в Україні. Тоді як премʼєр-міністр Дік Схооф заявив, що він наразі проти того, щоб відправляти миротворчі війська в Україну.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив неоднозначну позицію, не бажаючи «публічно спекулювати на цю тему». Однак категоричного «проти» не прозвучало.