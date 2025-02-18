Ціна на російську нафту падає — це означає, що санкції працюють? Так! Але флот Росії все ще поповнюється танкерами, а українські компанії набирають для них екіпажі. Переказуємо розслідування OCCRP і FFM

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Катерина Бандус / Анастасія Лисиця / «Бабель»

У лютому 2025 року через санкції США ціна на російську нафту впала нижче ніж $60 за барель — тобто нижче за цінову стелю, яку G7 та ЄС встановили, щоб зменшити доходи Росії. Це хороша новина: вона може сигналізувати, що санкції працюють і бюджет РФ виявиться дефіцитним. Ще у 2023 році росіяни навчились обходити цінову стелю: вони створили так званий тіньовий флот з понад 600 суден, за допомогою якого маскували походження нафти. Велике розслідування OCCRP, Follow the Money і Source Material розповідає невідомі подробиці того, як вони це зробили. Приблизно 40 відсотків цих суден Росії продали європейські та американські компанії й заробили на цьому понад $6,3 мільярда. А моряків для роботи на таких суднах шукають компанії з України і країн Євросоюзу. «Бабель» переказує найважливіше із цього розслідування.

У тіньовому флоті Росії понад 600 танкерів, які експортують нафту в обхід санкцій. Приблизно 40 відсотків з них — від європейських і американських компаній. Торгувати з Росією напряму забороняють санкції Євросоюзу. Їх можна обійти, якщо продати судна фірмам з країн, що не підтримують цієї заборони. Наприклад, Індії, В’єтнаму або Сейшельським Островам. Сотні танкерів, які на папері не належать росіянам, торгують їхньою нафтою, прикриваючись непрозорою структурою власності.

У 2022 році країни «Великої сімки» (G7) та Євросоюзу встановили максимальну ціну російської нафти — $60 за барель. Повне ембарго на російські нафтопродукти не запровадили, щоб зберегти стабільність на світовому ринку. Завдяки тіньовому флоту Росія обходить це обмеження.

$585 мільярдівПриблизно стільки заробила Росія на експорті нафти з лютого 2022 до лютого 2025 року.

Судна потрапляють до тіньового флоту через іноземні й офшорні компанії. Наприкінці 2024 року грецький кінорежисер Періс Кассідокостас-Латсіс і власник фірми Marla Tankers продав два старих танкери в’єтнамській компанії за завищеною ціною — на $34 мільйони дорожче, ніж він їх купив у 2016-му. Танкери Fos Picasso і Fos Da Vinci перейменували й відправили в плавання під прапором Панами.

marinetraffic.com

marinetraffic.com

Приблизно через місяць танкери взяли курс на Росію. У порту Усть-Луга в них закачали понад 150 мільйонів літрів російського мазуту й нафти вартістю більш як $50 мільйонів. Зараз Fos Da Vinci прямує до Індії через Індійський океан, а Fos Picasso вже вивантажив нафту в індійському порту в Мангалурі.

У 2023 році нафтовий танкер Aris прибув у Сінгапурську протоку і зник з радарів. Він належить офшорній компанії, яка зареєстрована на Бермудських Островах, але її офіс у Греції. Через два тижні танкер вирушив у плавання під прапором Островів Кука і з новим ім’ям — Canis Power. Грецька компанія продала його приблизно за $22 мільйони офшорній фірмі, зареєстрованій на Маршаллових Островах. Відтоді танкер возить російську нафту і за це в червні 2024 року потрапив під санкції Великої Британії.

Canis Power marinetraffic.com

У кількох випадках, які проаналізували розслідувачі, кораблі потрапили до тіньового флоту, коли їх декілька разів перепродали компаніям з різних країн. Тому західні продавці можуть не знати, що їхні судна використовуватиме Росія.

Розслідування Bloomberg про російський тіньовий флот. Журналіст зафіксував, як танкер тіньового флоту в Лаконійській затоці (води Греції) переливає нафту в інший танкер, щоб приховати, що вона російська. Журналістка Bloomberg Серін Чеонг, яка спеціалізується на темі нафтового ринку, коментує, чому компанії купують російську нафту в обхід санкцій: «Росія дуже великий експортер, світу потрібна її нафта. Я думаю, що останнє, чого хоче будь-який споживач у світі, — це припинення постачання російської нафти».

Українські та європейські компанії наймають фахівців на судна російського тіньового флоту. За даними розслідувачів SourceMaterial, одна з таких організацій — Zolos Shipping, зареєстрована в Молдові. Вона належить колишньому депутату Одеської міської ради від ОПзЖ Віктору Баранському, якого у 2023 році позбавили українського громадянства.

У цей конгломерат входять дві українські крюїнгові компанії — «Євробалк» і «Новомар». Українець Олександр Ільчук, з яким говорили розслідувачі, через «Новомар» отримав роботу в машинному відділенні танкера Orion — одного із суден російського тіньового флоту. Танкер у жахливому стані, на плаву його тримає екіпаж, який регулярно його лагодить.

Танкер Orion marinetraffic.com

Загалом розслідувачі SourceMaterial знайшли вісімнадцять агенств в Україні й шість компаній у Євросоюзі (у Латвії та Кіпрі), що наймають моряків на судна російського тіньового флоту. Їх важко притягнути до відповідальності, каже фахівець аналітичного центру RUSI Гонзало Саїз. «Крюїнгові агентства завжди можуть стверджувати, що вони нічого не знали про власника судна або його звʼязки з Росією», — зазначає він.

46 танкерівСтільки суден у російському тіньовому флоті укомплектували екіпажем компанії з країн, які ввели санкції проти Росії.

Пов’язані з Росією компанії купують переважно старі танкери. Вони можуть спричинити екологічну катастрофу. Світовим компаніям вигідніше продати їх на металобрухт, ніж обслуговувати й регулярно ремонтувати. Пов’язані з Росією компанії роблять їм вигідну пропозицію — скуповують застарілі судна за завищеною ціною, щоб швидко поповнити тіньовий флот і уникнути обмеження цін на нафту.

За даними Source Material, більш як половина кораблів тіньового флоту старші за двадцять років. Через їхню зношеність і застаріле обладнання ризик розливу нафти високий. Шанс на аварію також підвищують махінації, що допомагають приховати російське походження нафти. Наприклад, її перекачують з одного танкера в інший, коли вони дрейфують в морі. Наприкінці вересня 2024 року під час такої перекачки понад п’ять тисяч барелів нафти витекло в море біля узбережжя Кувейту.

Розлив нафти біля узбережжя Кувейту. marinetraffic.com

Витрати за ліквідацію катастрофи часто доводиться оплачувати країні, у чиїх водах сталась аварія, бо ці танкери не застраховані в надійних компаніях. Якщо розлив нафти великий, сума може сягати мільярдів доларів.

Щоб обмежити роботу тіньового флоту, ЄС і країни «Великої сімки» накладають санкції на окремі судна. За даними OCCRP, під санкціями Заходу опинилися 300 танкерів, у 2025 році Європейська комісія планує обмежити роботу ще 74 суден.

Євросоюз також намагається обмежити непрямий продаж кораблів Росії, але цьому опираються деякі країни. У 2023 році Європейська комісія просувала законопроєкт — судновласники мали не тільки повідомляти про продаж танкерів, а й укласти з покупцем контракт, який назавжди заборонить перевозити на них російську нафту. Він не набрав потрібної кількості голосів. Головні противники ідеї — Греція, Мальта і Кіпр, бо судноплавна галузь — вагома частина їхньої економіки.

Обмеженням ЄС також опираються компанії. Наприклад, прессекретар бельгійської фірми Euronav каже: те, що відбувається з їхніми кораблями після продажу, — не їхня відповідальність. Euronav отримала $135 мільйонів за продаж п’ятьох суден, які у 2022 і 2023 році опинилися в російському тіньовому флоті. Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід ОʼСалліван говорить протилежне. Судновласники мають звітувати уряду, коли торгують з країнами поза блоком, і перевіряти, чи не використають їхні судна для обходу санкцій.