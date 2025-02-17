Петро Порошенко дав інтервʼю «Цензор.нет»: він заявив, що влада готує вибори, і прокоментував справи проти себе. Переказуємо (і пояснюємо) його головні тези — максимально коротко

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Минулого тижня, 12 лютого, шостий президент України запровадив санкції проти п’ятого президента України: Петру Порошенку заблокували активи, заборонили торгувати, виводити капітали за межі країни, «користуватися радіочастотним спектром» та «електронними комунікаційними мережами», щось перевозити країною — і ще багато чого. Коментуючи санкції та говорячи про їх причини, Володимир Зеленський згадав дві відносно свіжі справи проти Порошенка: «вугілля ПАР» та «трубу Медведчука», а також натякнув на те, що Порошенко використовував свій благодійний фонд, щоб фінансувати свою партію. Вчора Петро Порошенко дав велике інтерв’ю виданню «Цензор.нет». У ньому він відкидає звинувачення, висуває зустрічні обвинувачення Зеленському і називає можливу дату майбутніх виборів: 26 жовтня 2025 року. Ось що він сказав про вугілля, «трубу Медведчука», благодійний фонд та передвиборчу кампанію. (Ми скоротили та перефразували деякі його репліки, не змінюючи суті.)

У чому звинувачують Порошенка в справі про «вугілля ПАР» Звинувачення каже, що в листопаді 2014 року Петро Порошенко на засіданні РНБО розкритикував контракт на закупівлю вугілля в ПАР через британську компанію — посилаючись на те, що вугілля неякісне. За версією слідства, він зробив це тому, що через Віктора Медведчука домовився з Володимиром Путіним, що буде закуповувати вугілля на шахтах окупованого Донбасу. На початку 2015 року Україна дійсно закупила вугілля у двох підприємств на ТОТ. Для цього їх перереєстрували в Києві та відкрили рахунки в українських банках. Зарплату працівникам на окупованих територіях виплачували готівкою. Як Україна проводила цей грошовий взаємозалік із «ЛДНР» — невідомо. Ще одна цікава деталь цієї справи полягає в тому, що в ній є дві протилежні за висновками експертизи про якість вугілля з ПАР: одна каже, що вугілля дійсно було неякісним, друга — що воно відповідало стандартам.

Що Петро Порошенко сказав про «вугілля ПАР»?

[У листопаді 2014 року на засіданні РНБО генеральний прокурор Віталій Ярема і голова Служби безпеки Валентин Наливайченко доповіли, що заступник міністра енергетики Юрій Продан уклав корупційний контракт. Я наказав] «контракт призупинити, справу розслідувати, провести експертизу, про результати доповісти. Мені доповіли, що купили сміття за ціною вугілля, гроші відмили й везуть сюди».

[Замість вугілля з ПАР запропонували таку альтернативу:] «вугілля вдвічі дешевше, з українських шахт, які мають рахунки в українських банках у Києві, які перереєстровані в Києві. Це я дізнався пізніше — це взагалі не питання президента».

Що Петро Порошенко сказав про вибори?

«[У мене] забирають активи, щоб не дати можливість [...] фінансувати виборчу кампанію».

[Найближчий день, коли вибори можуть статись — 26 жовтня цього року. За Конституцією в цей день мали б відбутися вибори в парламент та місцеві вибори. Влада до них готується] «за нашими джерелами в правоохоронних органах. За нашими джерелами в поліграфкомбінаті «Україна», який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в [Міністерстві єдності], що відкривають перший офіс у Берліні. Виключно для підготовки виборів».

У чому звинувачують Порошенка в справі про «трубу Медведчука»? У 2021 році українські спецслужби «злили» команді Bihus.Info записи телефонних розмов Віктора Медведчука. З них стало відомо, що Віктор Медведчук був посередником між Порошенком і Володимиром Путіним. За версією розслідувачів Bihus.Info, які аналізували розмови, Петро Порошенко був у змові з Віктором Медведчуком в комерційній угоді: він зманіпулював ланцюжком українських судів, які розглядали спір між українським «ПрикарпатЗахідТрансом» та російською «Транснефтью» — так, щоб українська сторона програла. Завдяки цьому ПЗТ опинився спершу у власності російської «Транснефти», а потім — швейцарської компанії ITC. На продажу дизельного палива з ПЗТ побудував мережу автозаправок Glusco Нісан Моїсеєв — бізнесмен, близький до Віктора Медведчука. У травні 2022 Медведчук дав свідчення СБУ: він сказав, що цю схему йому запропонував Порошенко, і що Порошенко був її кінцевим бенефіціаром.

Що Петро Порошенко сказав про партнерство з Віктором Медведчуком?

«Ми зустрічались [із Віктором Медведчуком] лише з двох приводів. Коли треба було, щоб Путін узяв трубку [...] [І коли було необхідно] обмінятися полоненими. Коли наші переговорники розуміли, що ми вперлися в глухий кут, — ми до [Віктора Медведчука] зверталися.

[Про те, що Віктор Медведчук дав проти мене покази] — «Мені це невідомо».

Що Петро Порошенко сказав про благодійний фонд «Справа громад»?

«Цей фонд допомагає армії. Ми наближаємося до цифри 7 мільярдів [гривень]. Це мої гроші. У мене в фонді отримує середню заробітну платню одна людина».

«Колись прийшла [громадська організація «Солідарна молодь», якою керує нардепка «ЄС» Дінара Габібуллаєва]. Кажуть, є [запити] від організацій переселенців, волонтерів, ветеранів. Як [їм] давати гроші? Я кажу: [...] організовуйте прозорі, відкриті конкурси грантів. [...] Тим, хто виграє гранти, фонд перекаже кошти. Вони так і зробили».

«Партії я не переказав жодної копійки за всі ці роки. Хоча, може, якісь витрати були, коли була виборча кампанія. Ну, і то не я впевнений».