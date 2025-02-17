Петро Порошенко дав інтервʼю «Цензор.нет»: він заявив, що влада готує вибори, і прокоментував справи проти себе. Переказуємо (і пояснюємо) його головні тези — максимально коротко
- Автори:
- Гліб Гусєв, Катерина Коберник
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Getty Images / «Бабель»
Минулого тижня, 12 лютого, шостий президент України запровадив санкції проти п’ятого президента України: Петру Порошенку заблокували активи, заборонили торгувати, виводити капітали за межі країни, «користуватися радіочастотним спектром» та «електронними комунікаційними мережами», щось перевозити країною — і ще багато чого. Коментуючи санкції та говорячи про їх причини, Володимир Зеленський згадав дві відносно свіжі справи проти Порошенка: «вугілля ПАР» та «трубу Медведчука», а також натякнув на те, що Порошенко використовував свій благодійний фонд, щоб фінансувати свою партію. Вчора Петро Порошенко дав велике інтерв’ю виданню «Цензор.нет». У ньому він відкидає звинувачення, висуває зустрічні обвинувачення Зеленському і називає можливу дату майбутніх виборів: 26 жовтня 2025 року. Ось що він сказав про вугілля, «трубу Медведчука», благодійний фонд та передвиборчу кампанію. (Ми скоротили та перефразували деякі його репліки, не змінюючи суті.)
Що Петро Порошенко сказав про «вугілля ПАР»?
[У листопаді 2014 року на засіданні РНБО генеральний прокурор Віталій Ярема і голова Служби безпеки Валентин Наливайченко доповіли, що заступник міністра енергетики Юрій Продан уклав корупційний контракт. Я наказав] «контракт призупинити, справу розслідувати, провести експертизу, про результати доповісти. Мені доповіли, що купили сміття за ціною вугілля, гроші відмили й везуть сюди».
[Замість вугілля з ПАР запропонували таку альтернативу:] «вугілля вдвічі дешевше, з українських шахт, які мають рахунки в українських банках у Києві, які перереєстровані в Києві. Це я дізнався пізніше — це взагалі не питання президента».
Що Петро Порошенко сказав про вибори?
«[У мене] забирають активи, щоб не дати можливість [...] фінансувати виборчу кампанію».
[Найближчий день, коли вибори можуть статись — 26 жовтня цього року. За Конституцією в цей день мали б відбутися вибори в парламент та місцеві вибори. Влада до них готується] «за нашими джерелами в правоохоронних органах. За нашими джерелами в поліграфкомбінаті «Україна», який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в [Міністерстві єдності], що відкривають перший офіс у Берліні. Виключно для підготовки виборів».
Що Петро Порошенко сказав про партнерство з Віктором Медведчуком?
«Ми зустрічались [із Віктором Медведчуком] лише з двох приводів. Коли треба було, щоб Путін узяв трубку [...] [І коли було необхідно] обмінятися полоненими. Коли наші переговорники розуміли, що ми вперлися в глухий кут, — ми до [Віктора Медведчука] зверталися.
[Про те, що Віктор Медведчук дав проти мене покази] — «Мені це невідомо».
Що Петро Порошенко сказав про благодійний фонд «Справа громад»?
«Цей фонд допомагає армії. Ми наближаємося до цифри 7 мільярдів [гривень]. Це мої гроші. У мене в фонді отримує середню заробітну платню одна людина».
«Колись прийшла [громадська організація «Солідарна молодь», якою керує нардепка «ЄС» Дінара Габібуллаєва]. Кажуть, є [запити] від організацій переселенців, волонтерів, ветеранів. Як [їм] давати гроші? Я кажу: [...] організовуйте прозорі, відкриті конкурси грантів. [...] Тим, хто виграє гранти, фонд перекаже кошти. Вони так і зробили».
«Партії я не переказав жодної копійки за всі ці роки. Хоча, може, якісь витрати були, коли була виборча кампанія. Ну, і то не я впевнений».