Що подивитися у вихідні. Бойовик «Ущелина» з Анею Тейлор-Джой, нові сезони «Білого лотосу», «Шершнів» і «Кобри Кая» та анімаційний бойовик про Відьмака

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imdb.com / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV, HBO Max і Paramount+ вийшли п’ять цікавих релізів. Це науково-фантастичний бойовик «Ущелина» з Анею Тейлор-Джой, треті сезони комедійно-драматичного серіалу «Білий лотос» і психологічного трилера «Шершні», шостийА і останній сезон бойовика «Кобра Кай» та анімаційний бойовик «Відьмак: Сирени глибин», який розповідає про події між епізодами першого сезону «Відьмака» від Netflix. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Науково-фантастичний бойовик «Ущелина»

Про що фільм. Двох елітних снайперів — колишнього морського піхотинця зі США Леві і найману вбивцю з Литви — запрошують на таємничу базу, побудовану під час Другої світової війни. Це дві ізольовані від світу вежі, що стоять одна навпроти одної по різні боки глибокої ущелини. Протягом року агенти охоронятимуть прірву, щоб «щось жахливе» з неї не вилізло. Вони бачать одне одного в біноклі, але їм заборонено будь-яке спілкування. Невдовзі вони порушать заборону, і це допоможе розгадати, що живе в ущелині.

The Gorge / Apple TV+ / режисер — Скотт Дерріксон / у головних ролях — Аня Тейлор-Джой, Сігурні Вівер / тривалість — 2 година 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків, 76% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач Collider хвалить битви, хімію між головними героями і спецефекти. Variety пише, що сюжет передбачуваний, але час від часу фільм вміє дивувати.

Комедійно-драматичний серіал «Білий лотос» — третій сезон

Про що серіал. У кожному сезоні в одному з готелів франшизи «Білий лотос» стається трагедія. Серіал починається з останнього дня головних героїв на курорті, коли помирає один з них. Згодом історія повертається до першого дня відпочинку. Позитивні попервах персонажі поступово розкривають свій темний бік, що зрештою і призводить до трагедії. Перші два сезони отримали багато престижних нагород, як-от «Еммі» і «Золотий глобус».

The White Lotus / HBO Max / шоуранер — Майк Вайт / у головних ролях — Фарід Мюррей Абрагам, Дженніфер Кулідж, Меґан Фегі, Майкл Імперіолі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider хвалить новий акторський склад, динаміку між персонажами й те, як шоуранери пов’язали події цього сезону з минулими. The Guardian пише, що новий сезон вишукано знятий, з якісним сценарієм і акторською грою.

Психологічний трилер «Шершні» — третій сезон

Про що серіал. У 1996 році шкільна жіноча команда з футболу потрапляє в авіакатастрофу. Ті, хто вцілів, опиняються посеред лісу, де виживають наступні 19 місяців. У 2021 році головні героїні — домогосподарка Шона, кандидатка в Сенат Нью-Джерсі Таїсса, самотня медсестра Місті та Наталі, що страждає від наркотичної залежності, — отримують листівки. Анонімний відправник натякає на те, що від голоду в лісі їх врятував канібалізм. У другому і третьому сезонах шоуранери продовжують розповідати про те, що насправді сталось у 1996-му, і як дорослі героїні намагаються це приховати.

Yellowjackets / Paramount+ / шоуранери — Ешлі Лайл і Барт Нікерсон / у головних ролях — Семмі Ханратті, Тоні Сайпрес, Крістіна Річчі, Джульєтт Льюїс, Мелані Лінські / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що епізоди сильні й цікаві, а акторська гра видатна, як і в попередніх частинах. Але шоуранери майже не розвивають події сьогодення, тому основна сюжетна лінія — у минулому. The Guardian каже, що третій сезон цікаво поєднує всі події, а ще він вийшов кумеднішим за інші.

Серіал «Кобра Кай» — останній, шостий сезон

Про що серіал. Сиквел повнометражних фільмів «Малюк-каратист», які виходили з 1984 по 1994 рік. Тридцять чотири роки тому Джонні Лоуренс програв на чемпіонаті з карате Даніелю Ларуссо. Тепер обидва живуть дорослим життям і майже не згадують своє юнацьке захоплення. Але врятувавши сусідського хлопчика від хуліганів, Лоуренс вирішує знову відкрити тренувальну школу «Кобра Кай». Невдовзі Ларуссо теж починає набирати учнів до його закладу «Міягі-До».

Cobra Kai / Netflix / шоуранери — Джош Гілд, Джон Гурвіц, Гейден Шлоссберґ / у головних ролях — Ральф Маччіо, Вільям Забка, Ксоло Марідуенья / тривалість — 15 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Оглядач IGN каже, що фінал серіалу викликає водночас сміх і сльози, йому сподобалось, як закінчились історії кожного персонажа. Empire пише, що шоуранери влаштували гідні, пафосні й гарні проводи всім персонажам.

Анімаційний бойовик «Відьмак: Сирени глибин»

Про що фільм. Екранізація оповідання «Маленька жертва», події фільму відбуваються між пʼятим і шостим епізодами першого сезону серіалу від Netflix. Відьмака наймають розслідувати напади таємничих істот на приморське село. Ситуація виявляється складнішою, ніж здавалась — Відьмак разом з попутниками має зупинити конфлікт між місцевим царством і водним народом, що невдовзі може перерости в криваву війну.

The Witcher: Sirens of the Deep / Netflix / режисер — Кан Хей Чхоль / озвучують головні ролі — Даґ Кокл, Джої Бетей, Аня Чалотра / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 39% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що сюжет захопливий і актори озвучки чудово зіграли свої ролі. Decider каже, що фільм чудово доповнює франшизу про Відьмака і криваві бійки точно зацікавлять її фанатів.

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