Потап дав інтервʼю Дудю. Як він донатить (незрозуміло кому), про дзвінки з Офісу президента (незрозуміло від кого) і про батьківську настанову Залужного (але це не точно). Коротко

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Український артист Потап — Олексій Потапенко — дав перше з початку повномасштабного вторгнення велике інтервʼю. Він поговорив з російським журналістом Юрієм Дудем в іспанській Каталонії, да зараз живе. Він переконує, що постійно приїздить в Україну, що Офіс президента і особисто Валерій Залужний прохали його гастролювати закордоном, і що майже всі зароблені гроші він витрачає на донати. Ось найцікавіше із цієї розмови (ми скоротили для зручності деякі уривки, не змінюючи суті).

Чому Потап дає інтерв’ю російському журналісту. Якби я робив це для іміджу, то сказав би, що не розумію [російської] мови, і відмовився давати інтерв’ю… Українські політики й артисти у побуті й на роботі часто не соромляться говорити російською мовою. Але коли йдеться про інтерв’ю, про сцену – вони стають її противниками. Я доношу проукраїнську позицію іншими мовами… Я даю інтерв’ю іншій аудиторії [Юрія Дудя], щоб донести їй проукраїнську позицію.

31 травня 2014 року Потап зняв штани на врученні премії RU.TV в Москві. Він назвав себе королем стриптизу і подякував від імені усіх українських артистів за те, що Росія їх приймає. В інтерв’ю Дудю про цей епізод Потап каже: «Тільки початок ситуації в Криму, українська влада не коментує нічого… Ми до кінця не розуміємо ситуацію… В залі [премії] укр…

Де Потап був 24 лютого 2022 року. Я був у Мадриді разом із Настею [Каменських], ми писали пісню для її нового альбому з [кубинським] автором. О 5:45 я вже не спав, постійно був на дзвінках… Я ніколи не припускав, що доведеться починати життя з нуля у 40 років, коли все розписано, коли в тебе [25 лютого] концерт [в Києві]… Це було пекло, коли ти не знаєш, що буде далі. Виступаєш, співаєш, збираєш гроші, передаєш бронежилети, армія, волонтери, контейнери… Життя перетворилось на карусель.

Що робить Потап за кордоном і чи повертався в Україну. Я постійно в’їжджаю і виїжджаю з України. У мене є легальний спосіб це робити. Всі гроші, які я заробляю за кордоном, йдуть на допомогу армії, волонтерам, благодійним організаціям. Це постійний процес — заробив, передав, заробив, передав… Мій нетворкінг цінний, тому що я знаю дуже багато дуже сильних впливових людей, які допомагають Україні. Я приводжу їх за руку допомагати.

Як Потап виїжджає з України. Всі [українські] артисти виїздять на концерти, гастролі. Є легальні способи виїздити, у мене один з таких способів. Я виїжджаю, приїжджаю, це складна система. Є програми [...], щоб отримати офіційний дозвіл на виїзд. Я виїздив через різні інстанції на певний строк, повертаюсь, допомагаю армії, волонтерам і медицинським організаціям.

Про дзвінок з Офісу президента. [Перші п’ять місяців повномасштабного вторгнення] ми були в нескінченному турі — кричали про Україну весь час… З України нам дзвонять, кажуть: «Продовжуйте, будь ласка, це робити. Ви зараз там, ви це вмієте». Різні люди дзвонять, з керівництва нашої країни. Дзвонили з Офісу [президента].

Про зустріч з Валерієм Залужним. У Києві у мене сталась розмова з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Були різні теми, а потім стався батьківський діалог… Він по-батьківськи до мене підійшов, потиснув руку і сказав: «Допомагайте фронту. Ваше завдання допомагати фронту всім, чим зможете».

Про звітність його благодійності. Я знаю, що ми робимо для армії, і вони [військові] знають, що ми робимо. У нас немає піар-менеджера, який записує за мною всі донати і потім робить із цього пресреліз… [З 2014 року] ми з Настею передали військовим, волонтерським організаціям 100 мільйонів гривень. Ми не кричимо про це.

«Я вступив у тероборону заочно». [На початку повномасштабного вторгнення] всі записувались в тероборону. Ломаченко, Усик, Буткевич. Були величезні черги на запит. Я попрохав зайняти мені місце в черзі… [Коли приїхав у Київ влітку 2022 року], ми ні в чому серйозному не брали участі, але встигли попатрулювати, поїздити з пацанами, потримати в руках зброю... Я патрулював вулиці, зустрічався з друзями. Ми взагалі не лічили час, проведений там. Їздили, забирали обмундирування, машини.

Про пісню «Волонтер». Пісню «Волонтер» [я випустив] щиро, від чистого серця, як вмію — з гумором. Передісторія цієї пісні дуже хороша. Ми познайомилися з хлопцями—волонтерами з «Добробату»… Вони мене попрохали написати щось веселе про волонтерів, а то тут всі сумують. Я щиро написав веселу пісню з фольклорними різними зворотами, як умів...

Трек «Волонтер» вийшов рік тому.

Виявилося, що перегнув палицю, і отримав величезний хейт. Я зрозумів, що це крінж тільки після того, як ця пісня вийшла. Я вибачився і пішов далі. А потім випустив пісню «Вибач і пробач».

Про майбутнє Потапа в Україні. Я хочу, щоб це була сильна, щаслива і мирна країна. Я себе бачу в ній природньо і докладу всіх зусиль, щоб таку країну зробити… Коли мій син буде вчитися десь, він приїде в Україну ці знання впроваджувати… Я готовий всі свої знання про шоубіз, свою експертизу, весь свій нетворкінг і гроші, як заробляю, вкласти в розвиток української музики, шоубізнесу.



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