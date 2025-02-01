Що подивитися у вихідні. Комедія «Щиро запрошуємо Вас» із зірковим складом, нові сезони «Шантажу», «Міфічного Квесту» і «Снігової дівчинки» та новий анімаційний серіал про Людину-Павука від Marvel
- Автори:
- Софія Коротуненко, Гліб Гусєв
- Дата:
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imdb.com / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»
Цього тижня на Amazon Prime, Netflix, Disney+ і Apple TV вийшли п’ять цікавих релізів. Це комедія «Щиро запрошуємо Вас» з Віллом Ферреллом і Різ Візерспун, другий сезон шпигунського серіалу «Шантаж», анімований серіал від Marvel «Ваш дружній сусід Людина-Павук», четвертий сезон комедійного серіалу «Міфічний Квест» і другий сезон трилеру «Снігова дівчинка». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.
Комедія «Щиро запрошуємо Вас»
Про що фільм. Джим — вдівець. Сенс його життя — донька Дженні й турбота про неї. Після випуску з коледжу Дженні повернулася додому із сюрпризом — з нареченим Олівером. Щоб їх підтримати, Джим вирішив спланувати ідеальне весілля. У схожій ситуації опинилася кар’єристка і продюсерка реаліті-шоу Марго, яка планує весілля молодшої сестри. Через збіг обставин і помилку весільного агенства дві родини мають святкувати в один день у маленькій залі на крихітному острові. Джим і Марго починають запеклу боротьбу, щоб особливий день належав лише їхнім рідним.
Що кажуть критики. New York Times пише, що комедія вийшла легкою і смішною, проте вона програє ромкомам 1990-х, які полюбилися багатьом. The Guardian пише, що серіал вийшов кумедний, і хоча він трохи перевантажений кількістю персонажів, вартий перегляду.
Шпигунський серіал «Шантаж» — другий сезон
Про що серіал. Оуен Гендрікс — новачок у ЦРУ. Його старші колеги кепкують з нього і доручають усю нудну роботу. Наприклад, переглядати електронні листи на пошті агенства, в яких люди зазвичай пишуть про теорії змов. Лист від Макс Меладзе, колишньої агентки ЦРУ, яка відбуває покарання у в’язниці за державну зраду, привертає увагу Оуена. Вона погрожує розповісти про таємні операції, в яких брала участь, якщо її не витягнуть з в’язниці. Оуен спробує вирішити проблему самотужки, але домовитися з Макс буде непросто.
Що кажуть критики. Collider пише, що сюжет, діалоги і акторська гра якісні, а події другого сезону захоплюють. Decider пише, що серіал зберіг комедійність і чарівність персонажів, які сподобалися глядачам у минулому сезоні.
Анімований серіал «Ваш дружній сусід Людина-Павук»
Про що серіал. Пітера Паркера кусає радіоактивний павук, після цього в хлопця з’являються надприродні здібності. У костюмі Людини-Павука він починає боротися зі злочинністю. Життя супергероя доводиться поєднувати з буденністю, коли Пітер намагається впоратися з класичними підлітковими проблемами. Шоуранери осучаснили серіал. Наприклад, в одному з епізодів банда юних злочинців запускає стрим, щоб у прямому ефірі перемогти Людину-Павука. Але все йде зовсім не за їхнім планом.
Що кажуть критики. Variery пише, що серіал — свіжий погляд на становлення Пітера як супергероя. Оглядачці сподобалося, що шоуранери додали в серіал все, що люблять фанати Людини-Павука. The Hollywood Reporter пише, що шоуранери вдало поєднали елементи з оригінального серіалу про Людину-Павука із сучасним стилем.
Комедійний серіал «Міфічний Квест» — четвертий сезон
Про що серіал. Трудові будні компанії, що розробляє гру Mythic Quest. Працівники компанії постійно сперечаються і потрапляють у кумедні ситуації. Ситуації в серіалі нагадують сучасні реалії життя геймдевелоперів. Наприклад, в одному з епізодів вони дізнаються, що внутрішні чати їхньої гри стали осередком неонацистів, і намагаються вберегтися від репутаційних втрат.
Що кажуть критики. Оглядач Decider хвалить баланс між смішними й емоційними моментами. The Verge пише, що за розвитком стосунків між персонажами в цьому сезоні цікаво спостерігати.
Трилер «Снігова дівчинка» — другий сезон
Про що серіал. У 2010 році пʼятирічна Аманда зникає під час святкового параду в місті Малага в Іспанії. Стажерка місцевої газети Мірен хоче написати про це велику історію. Вона добре знає поліцейського, що веде справу, — кілька років тому саме він розслідував напад незнайомця на Мірен. Невдовзі слідство в справі Аманди зупиняється через брак доказів. Воно відновиться лише за шість років, коли невідомий надішле Мірен касету, вміст якої її приголомшить.
Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror пише, що останній епізод «шалений» і серіал точно вартий перегляду. Оглядач DMT пише, що акторська гра блискуча, а сюжет дуже точно зображує діяльність журналістів.
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