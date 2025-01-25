Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Нічного агента» про російського шпигуна в уряді США, останній сезон «Гарлему» і шпигунський серіал про генія-математика, за яким полює весь світ

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV і Amazon Prime вийшли чотири цікаві релізи. Це шпигунський трилер «Ціль номер один», другий сезон пригодницького серіалу «Нічний агент», трилер «Замок на піску» і останній, третій сезон комедії «Гарлем», яку порівнюють з культовим серіалом «Секс і місто». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Шпигунський трилер «Ціль номер один»

Про що серіал. Талановитий аспірант-математик у Кембриджському університеті Едвард Бруск розробляє технологію, яка дасть йому доступ до будь-якого комп’ютера у світі. За Бруском полюють кілька корпорацій — одні хочуть вбити науковця і знищити його розробку, інші — забрати її собі. Спецслужбовиця з агенства національної безпеки Тейла Сандерс отримує завдання його захистити. Але за Бруском полює так багато людей, що це завдання буде дуже складним.

Prime Target / Apple TV + / шоуранер — Стів Томпсон / у головних ролях — Лео Вудалл, Квінтесса Свінделл, Сідсе Бабетт Кнудсен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 42% від критиків, 65% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал веселий, стильний і допомагає втекти від реальності. Оглядачка Variety вважає, що серіал занадто фокусується на розробці технології та математичних розрахунках, тому недостатньо розкриває героїв.

Пригодницький серіал «Нічний агент» — другий сезон

Про що серіал. Агент ФБР Пітер Сазерленд отримує завдання охороняти спеціалістку з кібербезпеки Роуз Ларкін, бо є інформація, що їй загрожує небезпека. Це завдання поступово приводить Пітера до розуміння, що десь на найвищому рівні в уряді США діє російський агент. На Пітера і Роуз полюють найманці-вбивці, проте вони з кожним кроком усе ближче до розкриття змови.

The Night Agent / Netflix / шоуранер — Шон Раян / у головних ролях — Ґабріель Бассо, Люсіан Б’юкенен, Хонг Чау / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал тримає глядача в напрузі, а сцени бійок захоплюють. Проте деякі сюжетні повороти стало занадто легко передбачити. Оглядач The Guardian пише, що ризиковані місії та героїчні вчинки героїв вражають, як і в першому сезоні.

Трилер «Замок на піску»

Про що фільм. Дівчинка Яна разом з братом і батьками опиняється на безлюдному острові посеред океану. Єдина будівля — покинутий маяк. Поки батьки шукають їжу і намагаються зв’язати з кораблями по радіо, вона помічає, що на острові вони не самі. Щось живе під піском і починає цікавитись новими мешканцями острова.

The Sand Castle / Netflix / шоуранер — Метті Браун / у головних ролях — Надін Лабакі, Зіяд Бакрі, Зейн Аль Раф’ї / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Оглядачу Variety подобається, що шоуранер розповідає трагічну історію очима маленької і безтурботної Яни. Heaven of horror пише, що це розкішно знятий фільм, якому варто дати шанс.

Комедійний серіал «Гарлем» — третій сезон

Про що серіал. У центрі історії — життя чотирьох темношкірих жінок з Нью-Йорку, які до своїх 30 років досягли певного успіху і зробили карʼєри, але досі не відповіли на головні питання життя. Камілла, Тай, Квінн і Енджі подружилися ще в коледжі й тоді були впевнені, що у тридцять знатимуть про життя все. Але виявилося, що з віком проблем стає дедалі більше.

Harlem / Amazon Prime / шоуранер — Трейсі Олівер / у головних ролях — Міган Гуд, Грейс Баєрс, Шоніка Шандай, Джеррі Джонсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядачка Screen Rant порівнює серіал із «Секс і місто» та хвалить розвиток головних героїнь і хімію між ними. Оглядачка JRM каже, що серіал закінчився не так, як багато глядачів очікували, фінал добре прописаний, а шоуранер пояснив мотивацію героїнь.

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