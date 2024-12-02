Псевдоексперт Юрій Швець прославився завдяки Дмитру Гордону і Путіну. Він постійно робить хибні прогнози, вигадує факти і згадує «свою країну» — Радянський Союз

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Юрій Швець — популярний блогер. У нього 1,5 мільйона підписників на іменному ютуб-каналі. З 2021 року він майже щодня випускає нові відео, які зібрали 725 мільйонів переглядів. Ще майже 130 тисяч підписників стежать за Швецем у TikTok, Instagram, X і Telegram. Зіркою українського ютюбу Швеця зробив блогер Дмитро Гордон — у 2017 році він запросив його на інтерв’ю і представив як однокурсника Володимира Путіна в інституті КДБ. Це підхопили українські медіа, зокрема УНІАН і «Гордон», і зробили Швеця експертом з усього, хоч якось дотичного до Росії і Кремля. Те, що блогер з 1993 року жодного разу не був у Росії і не має стосунку до Путіна, проблемою не стало. Зараз Швець виступає лише на своєму каналі, поширює конспірологічні теорії, розказує про масштабну змову проти Володимира Зеленського і посилається на численні джерела по всьому світу. Журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко переглянула десятки його ефірів та інтерв’ю, прочитала автобіографічну книжку і розповідає, чому «аналітиці» Швеця довіряти не варто.

Що відомо про Юрія Швеця

Швецю, ймовірно, 72 роки. «Ймовірно», бо вся його біографія відома лише з його слів і автобіографічної книжки «Моє життя в США як шпигуна КДБ». Тож, ймовірно, він народився в УРСР, закінчив середню школу в Херсоні. Згодом два роки служив у армії — у військах спецпризначення ГРУ під Одесою, на березі Чорного моря.

Відтак він, ймовірно, переїхав у Москву, де восени 1973 року вступив у Російський університет дружби народів. Навчався там сім років і закінчив його з трьома дипломами з відзнакою — міжнародне право, переклад з англійської та французької мов. Цих дипломів Швець у жодному відео не показував.

Після закінчення інституту його, ймовірно, завербував КДБ. У книзі Швець пише, що потрапив в американський відділ зовнішньої розвідки ПГВ КДБ СРСР у 1980 році. Пропрацювавши декілька місяців, він вступив до Червонопрапорного інституту КДБ. Вчився там два роки, тобто приблизно з 1980 до 1982 року. У книзі Швець також згадує, що закінчив інститут з відзнакою в 1982-му.

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За даними державної російської інформаційної агенції ТАСС, Володимир Путін навчався в інституті КДБ протягом року і закінчив у 1985-му. Тобто якщо Швець і вчився в тому ж інституті, з Путіним він там не перетинався.

Швець пише, що навесні 1985 року приїхав до США. Під прикриттям журналіста ТАСС він мав вербувати американців і збирати інформацію про можливий ядерний удар Штатів по Радянському Союзу. У 1987 році через конфлікт з керівництвом Швеця нібито достроково відкликали до СРСР.

Як пише Швець, у 1990 році КДБ готував державний переворот і наказав розстрілювати «орди демократів», які нібито мали штурмувати будівлю розвідки. Він остаточно розчарувався в радянській розвідці і подав у відставку.

У 1993 році Швецю заборонили виїжджати за кордон, тому він нелегально покинув Росію і переїхав до США. За його словами, відтоді він як «незалежний підрядник займався питаннями безпеки бізнесу й оцінкою ризиків» у найбільшіх корпораціях світу, як-от Boeing і Royal Dutch Shell, і найбільших британських і американських банках та гедж-фондах. Ніяких підтверджень цієї інформації немає.

На сайті «Гордон» про Швеця пишуть трохи інше — він з 1997 року очолює «американську фірму зі збору інформації та оцінки комерційних ризиків компаній, які планують вести багатомільйонний бізнес як на території колишнього СРСР, так і по всьому світу, включаючи Латинську Америку, Африку та Азію». Назви фірми «Гордон» не вказує.

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Юрій Швець проти Володимира Путіна

Як однокурсника Путіна Швеця світові у 2017 році відкрив Дмитро Гордон. І хоча Швець сказав, що не памʼятає Путіна, розмова зібрала 2,4 мільйона переглядів. Відтоді Швець регулярно розповідає, що Путін — невдаха, який насправді не працював у розвідці і мав прізвисько «недокурок», «бліда моль» і «ботокс». Він також казав, що Путін у 1990-х роках відмивав гроші колумбійського наркокартелю Калі. Швець регулярно прогнозує, що Путіна усунуть від влади. Наприклад, у квітні 2020 року він казав, що «ситуація повністю дозріла, все готове [для зняття Путіна]». Прогноз не справдився і Швець про нього забув.

Зараз, за словами псевдоексперта, Путін хворіє на рак товстої кишки і страждає на сильний психічний розлад. Він набрид Заходу, «серйозним людям у керівництві РФ» і Китаю, бо «вічно вештається з простягнутою рукою з ідіотськими ідеями», каже Швець.

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«Аналіз — це ремесло, яким я володію і яке відшліфовую протягом сорока років. Цього мистецтва мене навчили найкращі в цій галузі. Це не шаманство, це аналіз розвідувальної інформації».

Прогнози щодо російсько-української війни

Напередодні повномасштабного вторгнення Швець оцінював шанси російського вторгнення як «значно нижчі за 50%», бо на це піде лише «божевільний фанатик», а Путін не такий. До того ж Путін і його держава не в змозі воювати, казав він.

Згодом Швець регулярно прогнозував дату перемоги і звільнення окупованих українських територій. І постійно помилявся.

Воєнні прогнози Швеця 28 квітня 2022 року «Ніхто не очікує, що війна закінчиться за тижні», боєві дії можуть тривати, поки Путін при владі. 29 квітня 2022 року Активна фаза битви на полі бою закінчиться протягом тижня. Липень 2022 року Якщо Росії судилося програти у цій війні, вона зробить це наприкінці літа 2023 року. Жовтень 2022 року ЗСУ звільнять південь і схід [осінь-зима 2022 року], а Крим «можна буде залишити на весну [2023 року]». Квітень 2023 року У 2023 році буде «кривава битва» за Крим із важкими втратами для України. Червень 2023 року Горяча стадія війни закінчиться у 2024 році — ЗСУ звільнять окуповані території і Крим.

Про розкрадання допомоги західних партнерів

Улюблена тема Швеця — український уряд краде гуманітарну і військову допомогу від західних партнерів і тому вони більше йому не довіряють. Вперше він заявив про це у квітні 2022 року, тоді його слова поширили російські пропагандистські медіа і користувачі соцмереж. Цю заяву на брифінгу спростував Сергій Лещенко, позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У 2023 році він розповідав, що «обуренню американців і європейців-натовців не було меж», бо «ракети Javelin доходять на фронт без комп’ютерів». Тому західні постачальники «активно обговорюють» можливість виключити Міноборони із поставок гуманітарної допомоги.

За словами Швеця, генеральні інспектори зі США вже повідомили «команді президента Зеленського, в якій напевно були відомі обличчя і прізвища», що вони відповідальні за те, чи правильно, за законом розпоряджаються допомогою. І якщо трапляться «витівки з допомогою», їх судитимуть за законами США за «розбазарювання грошей американських платників податків».

Щоб вирішити проблему з розкраданням західної допомоги, Швець радить уряду Зеленського найняти політика Ігоря Смешка, — він називає його «найосвіченішим і найрозумнішим професіоналом». З грудня 2019 року Швець підтримував Смешка, як кандидата в президенти. Наприклад, казав, що Смешко — «найдостойніший кандидат і спасіння для України, який зможе вичистити агентуру Кремля». Активно піаром Смешка в той самий час займався Дмитро Гордон.

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Велика мережа анонімних джерел Швеця (і це лише ті, про кого ми чули) Радянські офіцери ППО у відставці.

Джерела з Лондону і Вашингтону, які щільно займаються Україною.

Джерела з військових кіл ЗСУ.

Великі американські воєначальники.

Чотиризірковий генерал.

Американський полковник.

Інсайдери серед іноземних партнерів України.

Джерела у Болгарії.

Люди, вхожі у Палату представників США.

Відповідні контакти в Пентагоні.

Про те, як Єрмак «зливає Україну»

Швець регулярно поширює конспірологічні теорії про керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Він каже, що Офіс «плете змову проти України та Володимира Зеленського». У нього є й інша версія: Зеленський — це маріонетка, його використовують як прикриття.

Блогер також стверджує, що Андрій Єрмак особисто керує ЗСУ і в ручному режимі розподіляє боєкомплекти по підрозділах. Він направляє снаряди туди, «де вони могли б і почекати», і таким чином систематично знищує найкращі підрозділи ЗСУ. Жодних назв знищених підрозділів він не називає.

Швець не сумнівається, що звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ — державний переворот Єрмака. Натомість новий головком Олександр Сирський — «ручний головнокомандувач, який не має своєї думки». «Тепер країна буде під контролем Єрмака, його людей, ФСБ, Кремля і Путіна», — підсумовує блогер.

У червні 2024 року Швець прогнозував, що Сирського невдовзі звільнять, щоб «заплутати сліди бурхливої діяльності Єрмака у сфері неофіційного, але ефективного керівництва ЗСУ». Новим головнокомандувачем мав стати військовий Євген Мойсюк або очільник ГУР Кирило Буданов.

Ще п’ять конспірологічних теорій Юрія Швеця «Впливові сім’ї світового масштабу» завдяки фінансовим статкам впливають на позицію правлячих кіл фактично кожної країни Заходу — саме тому вони підтримують Україну.

В Україні є п’ята колона влади, яка може саботувати підтримку Заходу.

Андрій Єрмак потрапив у список найвпливовіших людей світу від видання Time, бо його лобісти заплатили за це $27 мільйонів, які вкрали з допомоги США. І кара за це «рано чи пізно наздожене Єрмака».

Дональд Трамп — насправді маріонетка бізнесменів Ілона Маска і Пітера Тіля.

КДБ підштовхнув Дональда Трампа балотуватися в президенти США, бо ще в 1980-х роках ідентифікував його як потенційного кандидата. Про це він розповідав американському конспірологу і журналісту Кгейгу Ангеру.

Війна псевдоекспертів

У квітні 2024 року Юрій Швець назвав болгарського псевдоексперта Пламена Паскова «повноцінним низькопробним чайником, брудним бачком для зливу всіляких російських конспірологічних теорій». «Бабель» у деталях розбирав біографію, конспірологічні теорії і проросійські заяви Паскова.

У відповідь Пасков записав відео «Швець проти Паскова. Право відповіді». У ньому він також назвав Швеця псевдоекспертом і «прокремлівським, проросійським суспільним ворогом усього прогресивного людства».

Схожий конфлікт стався у вересні 2024 року між Швецем і російським журналістом Ігорем Яковенком, який нібито був наближений до Кремля і часто коментує популярні теми в ютубі. Швець заявив, що Яковенко отримує гроші від голови ОП Андрія Єрмака. Яковенко у відповідь звинуватив Швеця в наклепі і сказав, що Швець бреше «про все, що відбувається в Україні».

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Юрій Швець проти українського і американського урядів

У січні 2023 року колишній дипломат США і кадровий офіцер зовнішньої розвідки в Державному департаменті США Барт Маркуана писав, що Швець використовує кожну нагоду, щоб критикувати українські спецслужби, і свідомо викривляє правду, ймовірно, щоб створити розкол між ГУР і ЦРУ.

У липні 2024 року Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав Швеця співробітником російського ГРУ, який працює під прикриттям. Він каже, що Швець одним з перших поширив фейк про мирний план Росії — і цього «плану Колокольцева», який нібито потрапив до Швеця, насправді не існує. «Жодні секретні плани ніколи не опиняються на столах блогерів», — додав він.

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