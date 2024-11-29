«Ми не розраховуємо, що всі некрологи прочитають одразу», — співзасновниця «Меморіалу» Гаяне Авакян

Тексти

З особистого архіву Гаяне Авакян / «Бабель»

З березня 2022 року платформа памʼяті «Меморіал» документує історії людей, яких убила Росія. За цей час команда написала понад вісім тисяч некрологів, зробила кілька фільмів, розробляє нову культуру памʼяті. Історії загиблих, створені «Меморіалом», публікують українські видання, показують у потягах і в торгових центрах. У команді працює 11 людей, багато з них — переселенці й ті, хто втратив на війні з Росією близьких. В інтервʼю «Бабелю» співзасновниця «Меморіалу» і журналістка з Бахмуту Гаяне Авакян розповідає про те, як її команда береже памʼять про загиблих. Ми публікуємо скорочені тези розмови. Повну версію дивіться на ютуб-каналі «Бабеля».

З березня 2022 наша робота з історіями постійно змінювалась. Спершу ми брали лише історії з відкритих джерел (до того ж — лише історії цивільних). Але згодом почали безпосередньо працювати з рідними загиблих і записували їхні історії та спогади. З часом запустили анкетування — і люди самі повідомляли про втрату. Більшість таких анкет заповнюють саме родичі загиблих військових, у яких є запит на публічне вшанування памʼяті.

Ми не встигаємо опрацювати всі історії і змирилися з цим іще під час боїв за Бахмут. Тоді ми отримували шалену кількість історій про загиблих у місті й біля нього. Так у нас сформувалась «черга» з історій у півтора-два місяці. Зараз наші журналісти за день можуть написати від шести до десяти історій загиблих.

Ми не розраховуємо на те, що всі ці історії прочитають тут і тепер. Ми робимо короткі стандартизовані життєписи як для підтримки родин зараз, так і на перспективу 5—20 років. З часом ми хочемо бачити «Меморіал» як національну платформу, музей чи інший фізичний простір зі структурованими історіями, які ми записуємо зараз.

Запит на вшанування у публічних просторах величезний. Коли ми вперше запустили відео на ТРЦ «Гулівер», у нас відразу зʼявилася черга у сто людей. Коли ми запустили ролики про захисників Маріуполя на ЦУМі, їхні рідні з інших міст приїжджали в Київ, щоб побачити ці 10—15 секунд і зрозуміти, що це не тільки їхня втрата, а памʼять, яку ми переживаємо разом.

Є проблема з перейменуваннями вулиць на честь загиблих чи створенням муралів. Наприклад, у Києві зараз обговорюють, що місто не може створювати мурали, присвячені конкретним людям, — бо на таку кількість людей просто не вистачить стін. А в Ірпені заборонили перейменування вулиць, бо загиблих вже більше, ніж вулиць.

У Києві перейменування вулиць теж відкладуть на повоєнний час. Бо, наприклад, є дві петиції, на перейменування однієї вулиці на честь двох героїв. Обидві набрали потрібну кількість голосів. Дуже важко ухвалювати якесь рішення.

Стихійні меморіали, як-от на Майдані, зʼявляються, коли у людей є запит на вшанування і вони роблять це так, як уміють. Але це тимчасові формати. Щоб це було естетично, це має бути уніфіковано. Зараз на Майдані все навпаки: хтось вішає величезні банери, а хтось ставить маленькі пропорції. На жаль, ми ще довго будемо жити з цим місцем, поки не вигадаємо, як це зробити більш коректно або як допомогти рідним вшановувати памʼять.

Окрім вулиці, памʼятника чи муралу є й інші способи вшанування. Наприклад, коли в памʼять про загиблого заснували книгарню, стипендію, благодійний фонд. Це і є нова культура памʼяті.

Гайдлайн того, як у місті має виглядати загальнонаціональна хвилина мовчання, зараз створюють на прикладі Вінниці. Цим займається ініціативна група Moment of Honor. Але загалом спроба уніфікувати хвилину мовчання може не вдатися, зокрема у мегаполісах.

Наприклад, «Меморіал» входить до консультативної ради з меморіалізації при Київській міській державній адміністрації. Загалом Рада підтримала ідею з хвилиною мовчання в Києві, але є зауваження щодо зупинки транспорту. Скоріше за все, це будуть альтернативні варіанти, коли транспорт курсуватиме, але у ньому будуть оголошувати хвилину мовчання.

У питанні памʼяті дуже важливо вміти з нею взаємодіяти і вписувати її в буденність. Наприклад, цього літа на «Куражі» зробили стенд із надписом «Тебе тут бракує». І на нього можна було наклеїти фотографію людини, якої вже немає. І так вийшло велике панно з людьми, які не змогли прийти на цей захід, але про яких ми памʼятаємо.

А 29 серпня 800 закладів долучились до акції «Стіл памʼяті». Це може стати хорошою традицією в Україні. Вона натхнена американською традицією, але має й українські коріння — у нас є традиція ставити тарілку людині, якої вже немає. Навряд це стане чимось постійним, але може стати правилом у День памʼяті.

Підтримати «Меморіал» можна тут: victims.memorial/supportus