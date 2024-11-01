Війна очима журналістів. Фотограф Саша Маслов знімав військових, волонтерів і топпосадовців України. Мы записали з ним інтервʼю — і зібрали 8 важливих його фотографій

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«Бабель»

За два з половиною роки, що минули після 24/02, фотограф Саша Маслов зробив десятки знакових портретів. Він знімав президента Володимира Зеленського для німецької газети Die Zeit і віцепремʼєра Михайла Федорова для обкладинки журналу Wired. Він знімав українських артилеристів, пілотів F-16, волонтерів, мешканців прифронтових міст, поліцейських, дітей, бійців групи «Альфа», котів у траншеях і людей у траншеях — для найбільших американських видань. Саша Маслов живе на два міста — Нью-Йорк і Київ. Для проєкту «Війна очима журналістів» ми записали з ним інтервʼю і зібрали вісім його воєнних фотографій, які варто побачити.

Дивіться інтерв'ю із Сашею Масловим на ютуб-каналі «Бабеля».

Вісім фотографій Саши Маслова, які варто побачити

Продавчиня Житнього ринку Валентина Побережець за місяць до повномасштабного вторгнення — для New York Times. Січень 2022 року. Саша Маслов

Речі для переселенців в театрі ім. Леся Курбаса у Львові, що став тимчасовим притулком. Лютий 2022 року. Саша Маслов

Леся Рой та її донька Сімона, яка народилася за кілька днів після повномасштабного вторгнення. Київ, лютий 2022 року. Саша Маслов

Жителі Києва, які на початку великої війни кілька місяців мешкали разом у приміщенні магазину «Завод» на вулиці Рейтарській. Саша Маслов

Катя Баранівська біля свого будинку в Бородянці Київської області. Весна 2022 року. Саша Маслов

Художник Гамлет Зиньківський в Харькові — для Cincinnati Magazine. Серпень 2022 року. Саша Маслов

Дарья Алтухова та її син Данило в коридорі своєї квартири в Києві — для Washington Post. Автори матеріалу Саманта Шмідт і Констянтин Худов. Червень 2023 року. Саша Маслов