GOGOLFEST під КАБами. Великий фоторепортаж «Бабеля» з фестивалю сучасного мистецтва в укритті та підземному паркінгу

Тексти

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Уперше від початку повномасштабного вторгнення відбувся фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST. Він пройшов у Запоріжжі з 18 по 20 жовтня і відкрився музичною виставою про Маріуполь. У місто приїхали DakhTrio, «Пиріг і Батіг», «ЩукаРиба», Андрій Бармалій, Renie Cares — музиканти, що грають фолк, панк-рок, інді-рок. На другий день фестивалю російська авіація скинула на місто два КАБи: вони зруйнували приватний будинок, торговельний центр, автомийку і поранили вісім людей. Оскільки Запоріжжя обстрілюють регулярно, музична й театральна програми «Гогольфесту» пройшли в укриттях. За завданням «Бабеля» його відвідав фотограф Дмитро Смольєнко. Ось що він побачив.

Інсталяцію «Дерево памʼяті» відкрили в парку Металургів, її автор — молодший сержант ЗСУ, художник-постановник Дмитро Костюмінський. Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Учасниця DakhTrio Софія Баскакова співає біля інсталяції «Дерево памʼяті». Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Перфоманс-інсталяція в місцевому краєзнавчому музеї, присвячена місту Гуляйполе. Його створила українська дизайнерка Катерина Беслик, яка народилася й виросла в Гуляйполі: вона зібрала декорації з одягу жителів свого рідного міста. Під час перфомансу вона розповідає про мрії та надії своєї юності і про нову реальність прифронтового Гуляйполя. Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Київський гурт «ДваТри» виступав разом з електронним музикантом Symonenko. Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Київський гурт «ДваТри» виступав разом з електронним музикантом Symonenko. Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Фолк-гурт «Пиріг і Батіг». Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Фолк-гурт «Пиріг і Батіг». Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Фолк-панк-кабаре Dakh Daughters виступали в останній день фестивалю. Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Дмитро Смольєнко / «Бабель»