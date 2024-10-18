Презентуючи план перемоги, президент Зеленський каже про «стратегічно цінні ресурси» на трильйони доларів. Вони справді стільки коштують? Так (але є нюанси)

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Об’єднана гірничо-хімічна компанія / «Бабель»

У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради в Брюсселі представив план перемоги України над Росією. Напередодні він публічно презентував цей план у Верховній Раді. План містить пʼять пунктів. У четвертому з них — економічному — пропонується укласти договір «про спільний захист наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання». Серед таких ресурсів Володимир Зеленський назвав уран, титан, графіт і літій, а їхню вартість оцінив у «трильйони доларів». Чи правильна ця оцінка? Хто володіє цими покладами і що з ними відбувається зараз? Що означає «спільне інвестування та використання»? «Бабель» попросив пояснити ази в цій темі двох експертів: журналіста Володимира Бойка, засновника видання nadra.info, і докторку геологічних наук Наталю Баряцьку, експертку Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Що це все означає? Держава хоче продати стратегічні українські надра іноземним компаніям? Не зовсім так. За українськими законами власником усіх родовищ є і назавжди залишається український народ. Деякі з родовищ передані в користування державним і приватним компаніям. Є два способи передати надра: через аукціони, де продаються спеціальні дозволи на користування надрами; і через конкурси на укладання так званих угод про розподіл продукції (УРП).

У 2023—2024 роках Кабінет міністрів затвердив переліки ділянок стратегічних родовищ, які можуть виставити на аукціон або на конкурс на укладання УРП.

Що президент Володимир Зеленський має на увазі, коли каже про «спільне інвестування та використання»? Він, скоріше за все, каже про угоди про розподіл продукції (УРП). Головна ідея УРП полягає в тому, що іноземний інвестор самостійно вкладається в геологічну розвідку та готує ділянку до видобутку. Якщо ділянка виявляється «робочою» — він спочатку повністю компенсує свої стартові витрати, а потім починає віддавати державі частку продукції в натуральному вигляді. Приватні компанії зазвичай укладають УРП із державами за високоризикованими (та потенційно високоприбутковими) проєктами. Українська специфіка УРП прописана в спеціальному законі.

Чи дійсно стратегічні ресурси на території України коштують трильйони доларів? У 2022 році канадська консалтингова компанія SecDev оцінила повну вартість усіх мінеральних ресурсів України у $26 трильйонів — включаючи вугілля, газ і нафту.

Україна дійсно багата на стратегічні ресурси. На території України розміщено приблизно сім відсотків світових запасів титану, 20 відсотків графіту і 500 тисяч тонн літію — який вкрай необхідний для всіх індустрій, що використовують електричні батареї.

В Україні є й поклади рідкоземельних металів, здебільшого в Житомирській області, біля кордону з Білоруссю. Про них багато говорять останніми роками — вони необхідні, щоб виконати «Європейський зелений курс» і «Зелений новий курс» США. Тим часом більшість світових запасів рідкоземельних металів розташовано в Китаї.

SecDev підрахувала приблизну вартість ресурсів на окупованих територіях — $12 трильйонів. На мапі є розбивка за типами копалин. SecDev / «Бабель»

А що зараз відбувається з рудами титану, урановими рудами, літієвими рудами та графітом, про які сказав президент? Частка з них вже видобувається промислово. На частку руд надано спеціальні дозволи — але їх не видобувають. На частку руд спецдозволів ще не видано. Власники деяких видобувних компаній опинилися під санкціями — насамперед це Дмитро Фірташ. У березні — листопаді 2023 року Держгеонадра зупинила дозвіл на видобування титанових руд для його комбінату, і комбінат не працював, поки компанія Фірташа не «відбила» наказ через суд.