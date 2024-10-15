Зеленський каже, що Північна Корея вступила у війну на боці Росії. Так ніби давно? Тепер усе значно гірше — її військові вже гинуть в Україні. І це ресурс, якого КНДР не шкода

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Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР вступила у війну на боці Росії та передала до її війська солдатів. Це підтверджують міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен та українські розвідники в коментарях світовим медіа. На початку жовтня шість північнокорейських військових інженерів загинули неподалік Донецька через український ракетний удар. Вони приїхали, щоб «обмінятись досвідом» з російськими військовими. Ще «кілька тисяч» піхотинців проходять навчання в Росії, а офіцери КНДР вивчають поле бою і спостерігають за російськими військами. Розповідаємо все, що відомо про співпрацю Росії та Північної Кореї.

У червні 2024 року Росія і КНДР підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» — КНДР може «без зволікань передати військову допомогу», якщо на Росію нападуть. А якщо виникне «пряма загроза збройного нападу», КНДР і Росія співпрацюватимуть, щоб її усунути.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен каже, що ця угода «дуже схожа на військовий альянс» і «дуже ймовірно», що КНДР надішле війська в Україну. Путін це заперечує, але 14 жовтня вніс до Держдуми законопроєкт, щоб ратифікувати угоду.

«Кілька тисяч» піхотинців КНДР вже проходять навчання в Росії, каже анонімний представник української воєнної розвідки The Washington Post. До кінця 2024 року їх можуть відправити на лінію фронту або замінити ними російські підрозділи у прикордонних регіонах РФ.

За його словами, офіцери КНДР спостерігають за російськими військами в Україні та вивчають поле бою. Проте уряд ще не помітив жодних корейських підрозділів, які воюють.

Джерело «Бабеля» в українській розвідці каже, що Росія готує батальйон з приблизно трьох тисяч солдатів КНДР на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади. Зараз їх забезпечують зброєю та боєприпасами. Вони служитимуть поблизу Суджі та Курська, припускають розвідники.

Розвідники також кажуть «Бабелю», що 18 військових з КНДР вже втекли з позицій. Вони служили в Росії — приблизно за 7 кілометрів від кордону України з Брянською і Курською областями РФ. Солдатів зараз шукають, цю інформацію намагаються приховати від вищого командування Росії.

У коментарі Yonhap російський аналітик припускає, що умови договору з КНДР дозволяють Росії залучити північнокорейських солдатів на українських окупованих територіях, бо їх «офіційно приєднали до РФ після референдумів».

У жовтні 2024 року під Донецьком загинули шестеро військових КНДР. Ще троє дістали поранень. Російські анонімні телеграм-канали кажуть, що вони приїхали на полігон, щоб обмінятись досвідом і побачити, як росіяни «готуються до штурму й оборони». Офіційної інформації про мету візиту немає.

The Guardian пише, що на фронті вже працюють десятки північнокорейських військових інженерів. Вони підтримують роботу пускових установок для корейських балістичних ракет KN-23, супроводжують вантажі, фіксують брак і звітують про ефективність зброї КНДР на полі бою.

У червні 2024 року південнокорейські медіа, посилаючись на анонімного чиновника, писали, що інженерні війська КНДР відновлюватимуть інфраструктуру в окупованій Донецькій області. Аналітики ISW припускали, що завдяки їм військові РФ зможуть розширити оборонні укріплення і зосередитись на фронтових операціях. Проте Пентагон заявив, що не фіксував жодних таких переміщень.

Деякі медіа пишуть, що КНДР може відправити в Україну до 100 тисяч добровольців. Уперше про це у 2022 році заявив російський пропагандист Ігор Коротченко на каналі «Росія 1», не згадуючи джерела інформації. Він також казав, що північнокорейці відбудовуватимуть окуповані міста.

Жодних підтверджень цієї інформації немає. МЗС Росії назвало ці заяви «фейковими», а керівник ЦПД Андрій Коваленко — «вигадками».

КНДР вже постачає Росії балістичні ракети та майже три мільйони снарядів на рік. Чимало з цих снарядів несправні й низької якості, але їхня кількість дає Росії перевагу на полі бою, пише The Sunday Times.

Це підтверджують супутникові знімки, які опублікували дослідники RUSI. Вони відстежили рух російських вантажних суден із КНДР до Росії. З 2023 року Північна Корея регулярно доставляє сотні контейнерів з боєприпасами на російські склади, наприклад, у Тихорецьку.

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