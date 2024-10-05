Що подивитися у вихідні. Екранізація роману Стівена Кінга «Салимове лігво», продовження культового трилеру «Платформа», ґорор із Сарою Полсон і новий сезон «Коли завмирає серце»

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, HBO Max, Hulu і Apple TV вийшли пʼять цікавих релізів. Це екранізація роману Стівена Кінга «Салимове лігво», продовження культового трилеру «Платформа», ґорор із Сарою Полсон «Затримай дихання», детективний серіал «Куди зникла Ванда?» і третій сезон романтичного серіалу «Коли завмирає серце». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Ґорор «Салимове лігво»

Про що фільм. Екранізація одноіменного роману Стівена Кінга. У 1975 році письменник Бен повертається до Єрусалимського лігва, його рідного містечка, щоб знайти натхнення для нової книги. Удома він дізнається про таємничі смерті — виявляється, у місті орудує вампір Курт. І він вже перетворив багатьох місцевих на вампірів — Бену доведеться обʼєднатися з тими, хто вижив, щоб їм протистояти.

Salem's Lot / HBO Max / режисер — Гарі Доберман, Стівен Кінг / у головних ролях — Льюїс Пуллман, Макензі Лі, Джордан Престон Картер / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 37% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Variety пише, що режисер разом з Кінгом вдало вдосконалив сюжет книги і додав кілька цікавих поворотів, що триматимуть глядача в напрузі. The Guardian каже, що фільм вийшов поспішним — режисеру так і не вдалося вловити «страх, що повільно зростає, хоча така історія цього вимагає». Сам Кінг пише, що фільм вийшов «олдскульним і доволі непоганим».

Трилер «Платформа 2»

Про що фільм. «Яма» — в’язниця нового типу. Це вежа із сотнями поверхів, на кожному — по одній кімнаті з великим отвором у підлозі. Через цей отвір щодня спускається платформа з їжею: мешканці верхніх поверхів бенкетують, а нижніх — голодують, вдаючись до канібалізму, щоб вижити. Заможна художниця Перемпуан потрапляє в камеру разом зі здорованем Замятіним. Сусіди з верхніх поверхів пояснюють правила, які ввів головний герой першого фільму: кожен має їсти лише одну «свою» страву, щоб ніхто не голодував. Проте все більше людей перестають дотримуватись закону. У «ямі» зʼявляються войовничі угруповання, які забираються на верхні поверхи, убиваючи всіх на своєму шляху.

The Platform 2 / Netflix / режисер — Гальдер Гастелу-Уррутіа / у головних ролях — Мілена Сміт, Овік Кеучкерян, Наталія Тена / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Heaven of Horror пише, що фільм вийшов брутальним і не гіршим за першу частину. Оглядач Slashfilm каже, що друга частина знята краще за першу — професійніші акторська гра, освітлення та якість зйомки.

Ґорор «Затримай дихання»

Про що фільм. У 1930-х роках в Оклахомі вирують сильні пилові бурі. Маргарет сама піклується про Роуз і Оллі та намагається впоратись зі втратою третьої доньки, яка померла від хвороби. Після однієї з бурь Маргарет відчуває, що в їхньому будинку оселились потойбічні сили. Її починає переслідувати «сірий чоловік», який вселяється в людей через пил. Одержимі ним роблять із собою і близькими «жахливі речі». Маргарет доведеться захистити доньок не лише від «сірого чоловіка», але й від себе — бо одного дня вона теж стає його жертвою.

Hold Your Breath / Hulu / режисери — Керрі Краус, Вільям Джойнс / у головних ролях — Сара Полсон, Амья Міллер, Алона Джейн Роббінс / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 41% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. Deadline пише, що фільм вийшов атмосферним завдяки зйомці та акторській грі Полсон. The Guardian пише, що фільм створює відчуття тривоги, а вир пилу виглядає грандіозно і загрозливо. Проте фінал не дивує і здається надто знайомим.

Детективний серіал «Куди зникла Ванда?»

Про що серіал. Ванда — молода і трохи легковажна дівчина, що любить пригоди. Одного дня вона зникає. Поліції не вдається знайти дівчину, тому її батьки Карлотта і Детто починають власне розслідування. Вони переконані, що Ванда десь поруч. Тому під різними приводами вони навідуються в гості до сусідів, щоб встановити приховані камери в їхніх будинках. Під час пошуків вони дізнаються більше не лише про зниклу доньку, а й про дивацтва сусідів.

Where's Wanda? / Apple TV / шоуранери — Золтан Спіранделлі, Олівер Ленслі / у головних ролях — Сеніта Гускіч, Брендон Вінклер, Хайке Макач / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. Decider пише, що шоуранер добре балансує драматичні та комедійні моменти. The Guardian каже, що серіал кумедний, зворушливий, захопливий та доволі переконливий.

Романтичний серіал «Коли завмирає серце» — третій сезон

Про що серіал. Адаптація однойменного графічного вебкомікса англійської письменниці Еліс Осман, вона ж стала шоуранером і сценаристкою серіалу. Чарлі Спрінґ — звичайний школяр, який навчається у старших класах гімназії для хлопчиків «Тругем». Минулого року він пережив аутинг — усім в школі стало відомо, що він гей, через це його цькували. У Чарлі зʼявляється новий сусід по парті — спортсмен і зірка шкільної команди з регбі Нік Нельсон. Вони стають друзями, але Чарлі починає відчувати до Ніка дещо більше.

Heartstopper / Netflix / шоуранер — Еліс Осман / у головних ролях — Кіт Коннор, Джо Локк, Вільям Ґао, Ясмін Фінні / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Оглядачу Decider сподобалось, що в серіалі немає зайвої драми, а Нік і Чарлі завжди непохитні у власних почуттях один до одного. The Guardian пише, що продовження таке ж «гарне і затишне», як і попередні сезони.

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