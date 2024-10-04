Репера Diddy звинуватили у секс-торгівлі, насильстві та зґвалтуванні. І вже не вперше. Що взагалі відбувається — і до чого тут Бейонсе, Кардашʼян, Бібер і Ді Капріо?

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Анастасія Лисиця / «Бабель»

У мережі обговорюють звинувачення відомого американського репера Diddy в сутенерстві та торгівлі людьми для сексуальних цілей. Численні жертви розповідають про те, як артист підсипав їм наркотики на вечірках і змушував займатися сексом. У жовтні 2024 року юрист, який представляє жертв у суді, передав позови ще від 120 постраждалих — на момент злочину 25 з них були неповнолітніми, наймолодшій жертві було 9 років. На вечірках Diddy відпочивали зіркові актори та співаки, як-от Бейонсе, Хлої Кардаш’ян, Джастін Бібер і Леонардо Ді Капріо. Адвокат жертв каже, що невдовзі розкриє імена всіх причетних до злочинів і це «шокує суспільство». Пояснюємо в деталях, хто такий Diddy, що відбувалось на його вечірках і хто зі знаменитостей може бути причетний.

Хто такий Diddy?

Це один з найзаможніших музикантів у світі — Шон Комбс. Статки 54-річного репера і продюсера оцінюють у $800 мільйонів. Свою першу компанію — лейбл Bad Boy Records — він заснував у 1993 році.

Перший артист лейблу Notorious B.I.G. став культовим репером епохи. Завдяки йому компанія стала популярною, а Diddy продюсував багатьох зірок 1990-х. У 1998 році він заснував бренд Sean John, щоб просувати хіп-хоп культуру у світі моди. Його рекламували різні зірки, наприклад, дівчина Комбса співачка Дженіфер Лопес.

З 1990-х Комбс регулярно проводив розкішні «білі вечірки». На них побувало багато зірок, а Хлої Кардашян у власному ток-шоу розповідала, що «половина гостей були голими».

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У чому його звинувачують?

Diddy звинуватили в сутенерстві, викраденні людей та торгівлі ними для сексуальних цілей. Його також підозрюють у керівництві «злочинною мережею», яка протягом років шантажувала і погрожувала жінкам, які стали його жертвами. Федеральна влада США також підозрює його в рекеті — він міг заробляти завдяки власним злочинам.

Численні жертви розповідають, що Diddy на вечірках примушував гостей, зазвичай жінок, до «тривалих сексуальних перформансів», які могли «тривати кілька днів поспіль». Він наказував їм займатися сексом із секс-працівниками, яких він завчасно привозив на вечірку.

Адвокати Комбса кажуть, що участь у «перформансах» була добровільною, і це не секс-торгівля, якщо «кожен хоче там опинитись». Проте позивачі кажуть, що Diddy додавав у напої наркотики, як-от кетамін або екстазі, щоб жертви були «слухняними та поступливими».

В одному з позовів жертва пише, що їм ставили крапельниці, щоб вони відновилися «від фізичного навантаження і наркотиків». «Перформанси» Diddy записував на відео, якими згодом погрожував жертвам. Одна з них каже, що запис із нею продали щонайменше кільком чоловікам.

У березні 2024 року ФБР обшукало будинки Комбса — вилучили багато наркотиків і понад тисячу пляшок дитячої олійки та лубриканту. За словами прокурорів, олію жертви використовували під час «перформансів». Про це каже і одна з позивачок — її Комбс змусив вилити на себе «надмірну кількість олії» під час статевого акту із секс-працівниками.

Браузер не підтримує відео Обшук одного з будинків Diddy. YouTube

Після обшуку Diddy затримали в аеропорту і конфіскували всю техніку. Держслужбовець, який займається цією справою, повідомив медіа, що обшук повʼязаний з розслідуванням щодо торгівлі людьми.

Комбс заперечує всі звинувачення. Його адвокати називають весь процес «безрозсудним медіа-цирком» і кажуть, що Комбс — «люблячий сімʼянин і філантроп, який останні 30 років будував музичну імперію, щоб піднести темношкіру спільноту».

Поліція вантажить в авто вилучені з будинку Diddy речі, березень 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Наскільки багато жертв?

Юрист Ван Арсдейл, який захищає усіх жертв Diddy в суді, отримав понад три тисячі листів після того, як публічно попрохав усіх постраждалих звернутись до нього. З них він відібрав 120 позовів, у яких достатньо достовірних доказів проти Diddy.

За словами Арсдейла, 25 жертв були неповнолітніми. Наймолодшій з них було 9 років. Найбільше людей постраждали у 2000-х і 2010-х роках, коли Diddy був на піку слави. Більшість жертв приходили на його вечірки, щоб потрапити в музичну індустрію. Проте деякі з них постраждали не на вечірках, а під час прослуховувань у лейбл Diddy.

Чому всі говорять про Леонардо Ді Капріо, Джастина Бібера, Бейонсе, Jay-Z та інших зірок?

У цивільних позовах жертви не згадують жодних знаменитостей, окрім Diddy та кількох співробітників його компанії. Проте Арсдейл каже, що в позовах є імена, «які шокують». Коли слідчі доведуть їхню причетність, він обіцяє назвати всіх зірок, які заохочували та підбурювали жертв до статевого контакту або просто спостерігали, але не допомагали їм.

На вечірках Diddy відпочивали десятки знаменитостей. Наприклад, Джастін Бібер, Наомі Кемпбелл, Дженніфер Лопес, Періс Хілтон, Jay-Z, Usher, Бейонсе, Демі Мур, Леонардо Ді Капріо, Мерайя Кері, Хлої Кардашьян та Ештон Кутчер.

Diddy, Бейонсе і Jay-Z товаришують ще з 1990-х. Getty Images / «Бабель»

На вечірках були й юні артисти, яких продюсував Diddy

У 1990-х роках 15-річний співак Usher — Ашер Реймонд — протягом року жив разом із Комбсом, щоб дізнатися про «лайфстайл музичної індустрії». В одному з шоу він казав, що в будинку «відбувались дуже цікаві речі», а життя було «доволі божевільним». Колишній охоронець Комбса заявляв, що «те середовище не підходило для юнака», а Usher жартував, що ні за що не дозволив б своїй дитині там залишитись.

Згодом Usher став наставником Джастіна Бібера і познайомив його з Комбсом. У 2009 році 15-річний співак провів у будинку Комбса дві доби та випустив про це відео. За рік вони знову зустрілись у ток-шоу, де Комбс жартівливо звинувачував Бібера в тому, що той обірвав із ним зв’язок.

Браузер не підтримує відео Фрагмент із відео Джастіна Бібера з Diddy, 2009 рік. YouTube

У 2014 році Хлої Кардашʼян згадувала, що бачила Бібера на вечірці у Diddy. У 2015 і 2016 роках Комбс вітав співака з днем народження. У 2023 році вони випустили спільну пісню для альбому The Love Album: Off The Grid. Після арешту Комбса Бібер заявив, що шкодує про співпрацю і «настільки схвильований новинами про Diddy, що не хоче їх обговорювати».

Із чого взагалі все почалось?

Поштовх справі дала заява співачки Кессі. У 2023 році вона подала на репера до суду — невдовзі після їхнього знайомства у 2005 році він почав контролювати її та жорстоко поводитися з нею. Наприклад, підсипав їй наркотики та примушував займатись сексом із секс-працівниками. Сам він мастурбував і знімав увесь процес на камеру. За словами Кессі, наприкінці їхніх стосунків він увірвався до її будинку і зґвалтував її.

Браузер не підтримує відео Відео з камери готелю, на якому Diddy бʼє Кессі. Коли його злили в мережу, Комбс публічно перепросив. «Я беру повну відповідальність за свої дії в цьому відео. Мені було огидно тоді, коли я це зробив, і я огидний зараз», — сказав він. YouTube

У позові вона також вказала, що знайомі Комбса залякували її та погрожували знищити її музичну карʼєру. Дівчина розповіла, що Комбс обіцяв підірвати машину її хлопця репера Кіда Каді — невдовзі після погроз його автівку підпалили коктейлем Молотова.

Згодом вони вирішили питання «мирним шляхом». Суму, яку Комбс заплатив дівчині, жодна зі сторін не розголошує.

Після заяви Кессі чимало жінок розповіли про насилля від Diddy

Акторка Джой Дікерсон заявила, що в 1991 році Diddy накачав її наркотиками та зґвалтував. Письменниця Ліза Гарднер розповіла, як Комбс у 1990 році примусив її до сексу і душив настільки сильно, що вона знепритомніла.

YouTube

YouTube

Ще одна жінка розповіла, що була школяркою, коли познайомилась з колегами Комбса. Вони переконали її полетіти з ними в Нью-Йорк. Там вони разом із Комбсом дали їй алкоголь і наркотики, а після цього жорстоко зґвалтували.

Саундпродюсер Lil Rod заявив, що під час роботи над альбомом The Love Album: Off the Grid Комбс непристойно торкався його. Він також розповів, що на вечірці у 2023 році його змусили випити текілу, в яку підмішали наркотики. Після цього він прокинувся поруч із секс-працівником. Lil Rod каже, що згодом Комбс змушував його наймати секс-працівників для «перформансів» на вечірках.

Diddy назвав всі звинувачення «огидними». Він вважає, що позивачі хочуть нажитись на його статках.

Комбса вже не вперше звинувачують у насильстві

У 1999 році Diddy заарештували після того, як він побив керівника звукозаписної компанії-конкурента «стільцем, телефоном і пляшкою шампанського». Як покарання він сплатив штраф і пройшов одноденний курс боротьби з гнівом.

Того ж року Комбс був замішаний у стрілянині в одному з клубів Мангеттену, де він відпочивав разом із Дженіфер Лопес. У суді свідки казали, що бачили Комбса з пістолетом. Проте Комбс домовився з жертвами стрілянини, заплативши їм сотні тисяч доларів.

Перші шпальта таблоїдів після арешту Diddy, Дженіфер Лопес та їхнього друга. Getty Images / «Бабель»

У 2023 році в мережі зʼявились записи поліцейських допитів, на яких підозрюваний у вбивстві репера Тупака Шакура заявив, що Комбс пропонував йому мільйон доларів, аби він «позбувся Шакура».

Комбс заперечив звинувачення, а поліція заявила, що не вважає його підозрюваним у справі. Проте напередодні смерті Тупак неодноразово звинувачував Diddy та працівників його лейблу в замаху на нього — у репера вистрілили пʼять разів поспіль у 1994 році.

Diddi (праворуч) на святкуванні свого дня народження разом із Тупаком, 1994 рік. Facebook

Після численних звинувачень бренди скасовують співпрацю з Diddy

Бренд алкогольних напоїв Diageo видалив усі фото Комбса зі свого сайту. Мережа шкіл у Нью-Йорку Capital Preparatory Schools, яку спонсорував Комбс, опублікувала заяву, що розриває з ним звʼязки. Репер також втратив посаду голови телевізійної компанії Revolt, яку він допоміг створити у 2013 році.



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