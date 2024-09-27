В Україні вийшов «Мегалополіс». Режисер Френсіс Коппола готував фільм понад 40 років: сотні разів переписав сценарій, відмовив багатьом зірковим акторам та зняв його на власні гроші. Це або тріумф, або кінець карʼєри

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imdb.com / «Бабель»

Двадцять шостого вересня в Україні відбулась прем’єра фільму Френсіса Копполи «Мегалополіс». Він працював над ним понад 40 років — самотужки зібрав $120 мільйонів на виробництво, близько 300 разів переписав сценарій, двічі провів кастинги і зрештою зібрав зірковий склад, відмовивши Роберту Де Ніро, Аль Пачіно та Зендеї. Упродовж карʼєри, що триває вже понад 60 років, Коппола отримав пʼять «Оскарів» і зняв чимало культових стрічок (як-от трилогію про «Хрещеного батька» та «Апокаліпсис сьогодні»). Критики дають суперечливі відгуки на його «Мегалополіс», а медіа смакують численні скандали на зйомках. «Бабель» розповідає найцікавіше про фільм, який Коппола створював десятиліттями.

Ідея «Мегалополісу» з’явилась у Копполи у 1980-х. Тоді він почав збирати вирізки з газет та журналів і робив нотатки про події у світі та історичні сюжети, які здавались цікавими для сценарію. Коппола каже, що створити фільм про майбутнє його надихнула стрічка «Прийдешнє» 1936 року, яка показала йому, «як побудувати світ завтрашнього дня».

Коппола також надихнувся римськими епосами, зокрема історією про спробу державного перевороту Луція Катіліни — повстанця у 63 році до н. е., який хотів посіяти хаос у Стародавньому Римі після смерті Юлія Цезаря. Він мав убити кількох політичних лідерів і підпалити місто, щоб на його руїнах побудувати нове суспільство. Але його викрив Марк Туллій Цицерон, який згодом і очолив державу.

Коппола каже, що «Америка — це сучасний Рим». Тому він зібрав найцікавіші скандали і кримінальні справи сучасного Нью-Йорка, поєднав їх із римським епосом і показав це у США майбутнього.

Френсіс Коппола на зйомках фільму «Від усього серця», квітень 1981 року. Getty Images / «Бабель»

Коппола переписав сюжет близько 300 разів і зрештою назвав його «сценарієм мрії». У фінальній версії головний герой — архітектор-ідеаліст Цезар Катіліна, який намагається збудувати місто-утопію на руїнах мегаполіса Нью-Йорка. Йому заважатиме корумпований мер Цицерон. У вирі подій також опиниться світська левиця та донька мера Юлія, яка закохається в Катіліну.

Американські таблоїди поширювали чутки, що зйомки почались у 1989 році — в кіностудії Cinecittà у Римі. Над фільмом працювали давні знайомі Копполи. Художником-постановником став Дін Тавуларіс, який працював над трилогією «Хрещеного батька». Декорації розробляв Джим Стеранко, який брав участь у зйомках «Дракули». Коппола регулярно проводив читки сценарію з акторами, як-от із Робертом Де Ніро, Аль Пачіно та Умою Турман.

Сам Коппола каже, що зйомки почались у 2001 році. Для них він заощадив чималу суму, яку заробив, коли працював режисером «Дракули», «Джека» і «Благодійника». Зйомки проходили в Нью-Йорку — оператор Рон Фріке встиг зняти понад 30 годин кадрів міста з командою другого юніту. Під час теракту в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року команда Фріке задокументувала деякі «несамовиті кадри» катастрофи.

«У сценарії старий радянський супутник сходить з орбіти та падає на Землю. Нам потрібні були кадри руйнувань, але, звісно, ніхто не міг передбачити подій 11/09», — згадує Коппола.

Він скасував зйомки, бо не знав, як зняти фільм про Нью-Йорк, не розповівши про теракт. Він відмовився від «Мегалополісу», поки «щось не змусить його побачити, що тепер для нього важливо [у цій історії]».

У 2019 році Коппола відродив «Мегалополіс», прослухавши записи деяких акторських читань. Він каже, що сценарій йому здався «актуальнішим, ніж будь-коли». Коппола провів новий кастинг та зібрав зірковий склад — головні ролі зіграли Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель і Обрі Плаза. Декілька зірок, як-от Зендея, Джуд Лоу і Джеймс Каан, хотіли знятись у стрічці, але не отримали ролей.

Наталі Еммануель та Адам Драйвер виходять з авто на знімальному майданчику «Мегалополісу», січень 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Щоб фінансувати проєкт, режисер продав частину свого виноробного маєтку в Північній Каліфорнії. І восени 2022 року почав зйомки на кіностудії Trilith в Атланті, штат Джорджія.

Члени знімальної групи розповідали про «абсолютне божевілля» на зйомках. Вони розповіли The Guardian, що Коппола заборонив скласти чіткий план зйомок і постійно вигадував нові ідеї, відкидаючи попередні напрацювання. «Як вам зрозуміти, як виглядає Мегалополіс, якщо навіть я цього не знаю?» — казав він.

У грудні Коппола звільнив більшість знімальної групи, решта пішла на знак солідарності. Сам Коппола каже, що команда запротестувала після того, як він звільнив одного з пʼяти артдиректорів, щоб витримати бюджет. Місяць потому він відновив роботу вже з новою командою.

«Зазвичай він [Коппола] годинами сидів у трейлері й курив марихуану. А знімальна група й актори просто чекали. Потім він виходив до нас із новою вигадкою, яка не мала сенсу, а ми просто з цим погоджувались», — розповідає The Guardian один із членів знімальної групи.

Актор зі скандальною репутацією Шая Лабаф і Френсіс Коппола на знімальному майданчику «Мегалополіса», листопад 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Не обійшлось і без сексуальних скандалів. Учасники зйомок розповідали The Guardian, що Коппола силою намагався посадити жінок до себе на коліна. І під час зйомки сцени в нічному клубі він намагався поцілувати акторок масовки, що знімались топлес.

Виконавчий співпродюсер фільму Даррен Деметр каже, що ніколи не чув жодних скарг під час роботи над проєктом. За його словами, Коппола допомагав акторам створити «важливу для фільму клубну атмосферу», обіймаючи та цілуючи їх у щоку.

Коппола лише каже, що знав «молодих жінок, яких цілував у щоки». Він також звинуватив The Guardian у тому, що вони «шукали бруд, щоб зіпсувати премʼєру фільму в Каннах».

У фільмі також знімався актор зі скандальною репутацією — Шая Лабаф. Його кілька разів арештовували за хуліганство, сутички на зйомках та пияцтво у громадських місцях. У 2020 році дівчина актора подала на нього у суд, звинувативши у сексуальному насиллі та емоційному абʼюзі.

Кадр із фільму, де Шая Лабаф у ролі Клодії Пульхри. imdb.com / «Бабель»

Коппола каже, що в акторському складі є люди, яких закенселило суспільство, але йому було цікаво поєднати в команді різних людей. На його думку, Лабаф добре впорався з роллю і робив геніальні речі, хоча неодноразово створював сильну напругу між ними.

Актори, навпаки, позитивно відгукувались про роботу з Копполою. Наприклад, Адам Драйвер заперечив чутки про «диктаторську атмосферу на зйомках». Він розповів Movie Fone, що весь процес був схожий на «експериментальний театр», де «люди можуть робити все, що їм заманеться в межах заданих критеріїв».

Обрі Плаза також заперечила звинувачення й заявила, що захищала б Копполу цілими днями, якби йому це було потрібно. «Нехай вони вигадують свої історії і здіймають великий галас. Чому б і ні? Привернемо більше уваги до фільму», — каже вона.

Адам Драйвер і Френсіс Коппола на знімальному майданчику. imdb.com / «Бабель»

Після прем’єри на Каннському кінофестивалі фільм отримав суперечливі відгуки. Переглянувши «Мегалополіс», гості сім хвилин стоячи аплодували Копполі. Проте фільм отримав 51% від критиків на Rotten Tomatoes.

Частина оглядачів хвалила фільм — їм сподобалось, як Коппола «ніколи не буває нудним» і порушує «багато нудних правил кіновиробництва». Наприклад, оглядач Deadline Деймон Вайз каже, що фільм — «божевільний шедевр, який наново відкриває можливості кіно».

Браузер не підтримує відео Глядачі Каннського кінофестивалю аплодують Копполі. twitter.com

Решта критиків назвала фільм «мегароздутою і меганудною катастрофою». Один із учасників приватного показу в Лос-Анджелесі сказав The Guardian, що фільм був «настільки поганим, що його було сумно дивитись» і «Коппола не повинен так завершувати режисерську карʼєру».

«Мій найбільший страх — зняти дійсно лайновий, помпезний фільм на важливу тему, за який мені буде соромно. Але я зроблю це», — каже Коппола. Він вірить, що «Мегалополіс» змусить глядача замислитись над майбутнім.

«Ми маємо по-справжньому зʼясувати, чому ця країна [США] зараз розділена. І це дасть енергію, яка переможе людей, які хочуть знищити нашу республіку. Я зняв цей фільм, щоб цьому посприяти. І я лише хочу, щоб він почав розмову. Утопія неможлива без розмови», — пояснив він.

85-річний Коппола не збирається йти на пенсію після «Мегалополіса». В інтервʼю для Rolling Stone він каже, що вже працює над двома проєктами. Перший — «звичайний фільм», який він хоче зняти за гроші спонсорів в Англії, бо лише це місце не нагадує йому про смерть дружини. Другий — історія трьох поколінь італійсько-американської сімʼї у роки, коли людство винайшло телебачення. Його Коппола зніматиме за гроші, зароблені на «Мегалополісі».

Кадр із фільму. imdb.com / «Бабель»

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