Зеленський дав інтерв’ю The New Yorker про план перемоги — переказуємо в одному абзаці

Тексти

Getty Images / «Бабель»

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський дав велике інтервʼю журналісту The New Yorker Джошуа Яффі. Він розповів про причини й наслідки Курської операції і свій план перемоги. За даними британського видання The Sunday Times, у ньому є чотири ключових пункти: гарантії безпеки від Заходу на кшталт пакту про взаємну оборону членів НАТО, «конкретне» сучасне озброєння, міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України і можливість продовжити Курську операцію ЗСУ, щоб мати «територіальний козир» для переговорів. Президент також прокоментував підтримку Заходу і заяви Дональда Трампа та Джей Ді Венса про те, як швидко закінчити війну в Україні. Ми спростили його цитати, але зберегли їхню суть. Переказуємо інтерв’ю в одному абзаці.

Ми пропонуємо план, як закінчити війну. Є конкретні аргументи і кроки, які посилять Україну в жовтні-грудні [2024 року], і ми зможемо закінчити війну дипломатією. Сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів. План не вимагає співпраці з росіянами — він залежить лише від нас і наших партнерів. Він розрахований на підтримку [президента США Джо] Байдена. Я не можу його примусити, але якщо він відмовитися — це означатиме, що він не хоче закінчити війну поразкою Росії. І ми отримаємо дуже довгу війну, де загине багато людей. [Дональд] Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо йому так здається. Я бачив багатьох лідерів, які теж так думали. Але коли вони занурювалися в неї глибше, розуміли, що все не так просто. Ідея [кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса], що світ повинен закінчити війну за рахунок України [віддавши Росії частину території], неприйнятна. Я не сприймаю його слова серйозно, бо це спричинить глобальний конфлікт, у який буде втягнуто багато країн. Курська операція уповільнила росіян і змусила перекинути близько 40 тисяч солдатів до Курська. Наших бійців на сході рідше обстрілюють. Ми показали нашим партнерам, на що здатні. Коли росіяни перехопили ініціативу на сході, захопили частину Харківської області і збирались атакувати Суми, треба було зробити щось інакше, замість нескінченно просити партнерів про допомогу. У мене немає часу на аргументовані розмови та суперечки. Я не роблю цього зі своїми підлеглими і колегами в уряді. Якби я обговорював і обмірковував кожне рішення годинами, то ухвалював би лише два-три рішення на день. А мені доводиться ухвалювати двадцять-тридцять [рішень].



Не витрачайте години, щоб обміркувати ваш донат «Бабелю». Підтримайте нас просто зараз: https://babel.ua/donate