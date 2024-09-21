Що подивитися у вихідні. Кримінальний серіал «Пінгвін» у всесвіті Бетмена, анімоване фентезі від Зака Снайдера, серіал за коміксами Marvel «Це все Агата» та екранізація історії братів-вбивць
- Автори:
- Софія Коротуненко, Гліб Гусєв
- Дата:
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imdb.com / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»
Цього тижня на Netflix, HBO Max, Disney+ вийшли чотири цікаві релізи. Це кримінальний серіал «Пінгвін» у всесвіті Бетмена, анімоване фентезі «Сутінки богів» від Зака Снайдера, фентезі «Це все Агата» за коміксами Marvel та екранізація історії Лайла й Еріка Менендесів, які вбили своїх батьків. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.
Кримінальний серіал «Пінгвін»
Про що серіал. Дія серіалу відбувається після подій фільму «Бетмен» 2022 року. Злодій Загадник затопив Готем-Сіті й вбив тисячі людей. Злочинець Пінгвін — Освальд Кобблпот — вирішив скористатись хаосом і заволодіти владою у кримінальному світі Готема. Йому заважатиме серійна вбивця і донька колишнього злочинного боса Софія Фальконе, яка повернулась з Аркхема — лікарні для душевнохворих злочинців.
Що кажуть критики. NPR пише, що «Пінгвін» — одне з найкращих шоу 2024 року, яке особливо сподобається тим, хто втомився від супергероїв. Оглядачці Variety сподобались акторська гра і те, що персонажі написані правдоподібно.
Фентезі мультисеріал «Сутінки богів»
Про що серіал. Сіґрід — вправна воїтелька, яка під час однієї з битв у Скандинавії рятує короля Лейфа. Вони закохуються одне в одного і планують весілля. Несподівано це розлючує Тора, тому він вбиває більшість людей на святі. Сіґрід виживає і прагне помсти. Вона збирає команду, змовляється з Локі та починає полювання, щоб жорстоко вбити Тора та всіх його спільників.
Що кажуть критики. Collider пише, що анімація прекрасна, а шоуранери вдало додали в сюжет елементи скандинавської міфології, хоч іноді серіал здається поспішним. Оглядачка IGN каже, що «Сутінки богів» якісно передають скандинавський фольклор, але в його основі лише «безладна драма».
Фентезі «Це все Агата»
Про що серіал. Дія серіалу відбувається після подій в ситкомі «ВандаВіжн», де Ванда Максимофф забрала всі відьомські сили в Агати. За легендою вона зможе відновити власні чари, пройшовши небезпечною «дорогою відьом». Для цього Агата збирає ковен — відьми з різними силами допомагатимуть їй подолати цей шлях і знову стати впливовою відьмою.
Що кажуть критики. Оглядач The Guardian каже, що сценарій відшліфований до блиску і від серіалу неможливо відірвати очей. Collider пише, що акторська гра чудова, а головна таємниця інтригує.
Кримінальний серіал «Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів»
Про що серіал. Екранізація історії братів Лайла й Еріка Менендесів, які вбили своїх батьків. Протягом кількох місяців після вбивства вони успішно приховують докази і дурять поліцейських. Але з кожним днем Ерік все більше катує себе думками про власний злочин і зрештою зізнається в усьому своєму терапевту. Серіал розповідає не тільки про наслідки злочину, але й про його передумови. Наприклад, як батьки хлопців роками з них знущались.
Що кажуть критики. Decider пише, що шоуранери якісно і переконливо екранізували історію, а актори цікаво показали різницю між двома братами. Оглядачка Heaven of Horror пише, що серіал захоплює з першого епізоду.
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