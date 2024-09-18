Ізраїль підірвав сотні пейджерів у Лівані та Сирії. Ціллю були бойовики «Хезболли». Пояснюємо, як Моссаду це вдалось і чому хтось досі використовує пейджери

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Getty Images / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Сімнадцятого вересня близько 15:30 в багатьох містах Лівану та Сирії вибухнули сотні пейджерів. Протягом пів години від вибухів загинули 12 людей, поранень дістали майже три тисячі. Серед поранених — посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані та члени організації «Хезболла». Офіційні Ліван та Іран звинувачують в атаці Ізраїль та його спецслужби. Як і навіщо він спланував цю операцію? Чому вибухнули саме пейджери та чому «Хезболла» їх використовує? «Бабель» прочитав десятки іноземних текстів на цю тему і відповідає на головні запитання про нову сторінку конфлікту на Близькому Сході.

Повʼязана з ХАМАС «Хезболла» багато років користується низькотехнологічними й старомодними пейджерами. Утім, активно їх почали використовувати після 7 жовтня, коли ХАМАС вторгся в Ізраїль. Тоді ж почались і прикордонні сутички між «Хезболлою» і Ізраїлем, а останній став ще активніше полювати на командирів угруповання. Від початку вторгнення Ізраїль ліквідував у Лівані майже 470 людей, переважно бойовиків «Хезболли». Наприклад, у липні Ізраїль вбив командувача «Хезболли» Фуада Шукра. Багатьох бойовиків спецслужби вистежили через їхні смартфони.

Getty Images / «Бабель»

Через серію вбивств ще в лютому 2024 року лідер «Хезболли» Хасан Насралла закликав своїх бійців викинути телефони. Тоді багато бойовиків перейшли на пейджери, стаціонарні телефони або навіть почали використовувати курʼєрів, які особисто передають повідомлення. Головна перевага пейджерів — у них немає GPS, мікрофонів, камер, вони збирають мало даних, а текстові повідомлення — короткі. Тому принаймні теоретично пейджери складніше взломати. Їхній головний мінус — це технологічний мотлох і дістати їх непросто. Тому «Хезболла» закуповувала їх для Лівану великими партіями.



У 2024 році «Хезболла» замовила партію з 5 000 пейджерів. Ще на етапі виробництва у процес втрутилась зовнішня розвідка Ізраїлю Моссад. Вона заховала в пейджерах вибухівку. Про це Reuters розповідають джерела у службі безпеки Лівану. Спецслужба заклала вибухівку — ймовірно, біля батареї — і вже далі пристрої відправили в Ліван.



Пейджери, які вибухнули 17 вересня в Лівані, — це модель AR-924 тайванського бренду Gold Apollo Systems. Утім, виготовили їх не на Тайвані, а в Угорщині. Це робила компанія BAC Consulting. Їй Gold Apollo дозволила використовувати свій бренд, щоб продавати пейджери «в певних регіонах».

gapollo.com / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»



Характер вибуху свідчить, що заряд був завбільшки з олівцеву гумку, каже Шон Мурхаус, колишній офіцер британської армії та експерт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Виявити таку вибухівку було неможливо.



За свідченнями очевидців, перед вибухами на пейджери прийшли сповіщення — через це багато людей взяли їх у руки. Бельгійський воєнкор і аналітик політичних ризиків Елайджа Дж. Маньє уточнює, що перед вибухом на пейджери приходили повідомлення, через які пристрої вібрували. Щоб вимкнути вібрацію, треба було натиснути на кнопку — це і спрацювало як детонатор. Саме тому вибухнули не всі пейджери, які мали члени «Хезболли», додає Маньє. Також перед вибухом пейджери почали нагріватись, свідчили постраждалі.



Від вибуху загинули 12 людей, вісім з них належали до «Хезболли». Постраждали майже три тисячі людей, серед них бойовики й сини високопосадовців «Хезболли». У більшості — поранення обличчя, рук чи в районі стегна (у багатьох пейджери лежали в кишені).

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»





Атаку вже розкритикував головний представник ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Мовляв, одночасно атакували тисячі людей, а знати власників усіх пейджерів організатори атаки не могли. Такі невибіркові атаки порушують міжнародне право.



Ізраїль не планував підривати ці пейджери 17 вересня. Їх замінували на випадок повномасштабної війни з «Хезболлою». Про це Axios розповів колишній ізраїльський чиновник, обізнаний з операцією. За його словами, це мав бути перший несподіваний удар у великій війні. Однак Ізраїль підірвав пейджери достроково — спецслужби запідозрили, що «Хезболла» може розкрити їхній задум і виявити вибухівку.



Вибухи пейджерів — новий етап конфлікту між Ізраїлем і «Хезболлою». В останні місяці країни обмінювались ракетними чи дроновими ударами й вступали у прикордонні сутички. Офіційний Тель-Авів каже, що за кілька годин до вибухів пейджерів «Хезболла» спробувала вбити колишнього високопосадовця ізраїльської служби безпеки.



Утім, напередодні вибухів 17 вересня військовий кабінет Ізраїлю оновив список військових цілей у війні з ХАМАС. Новою метою стало повернути додому ізраїльтян, які через прикордонні сутички евакуювалися з міст поблизу ліванського кордону. Тоді премʼєр міністр Біньямін Нетаньягу підтримав рішення «повернути додому» 60 тисяч ізраїльтян, які переїхали з прикордонної з Ліваном зони. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант уже заявив, що тепер фокус конфлікту зміщується з Гази на північ Ізраїлю. Він додав, що час для дипломатичного вирішення проблеми з «Хезболлою» спливає.



Близько 17:30 18 вересня ліванські медіа повідомили про повторні вибухи в кількох містах країни. Імовірно, джерелом вибухів теж були пристрої звʼязку.

Getty Images / «Бабель»



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