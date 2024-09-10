Псевдополітолог Михайло Чаплига дуже популярний в YouTube. Він каже, що Путін не винуватий, а війна закінчиться в Антарктиці. Трохи конспірології вам у стрічку

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Анастасія Лисиця / Катерина Бандус / «Бабель»

Михайло Чаплига — відомий в Україні «політичний аналітик». З 2018 року він піарив Віктора Медведчука та Юлію Тимошенко, виправдовував анексію Криму і російську агресію на сході. На ефірах у відомих журналістів і маргінальних ютуб-каналів, як-от «Александр ШЕЛЕСТ», Politeca Online, UKRLIFE.TV, APASOV, Чаплига збирає мільйони переглядів. Він спекулює на темі мобілізації, звинувачує Україну в тероризмі та постійно вигадує пророцтва, які не справджуються. Журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко переглянула чимало інтервʼю і блогів Чаплиги й розповідає про піарника Медведчука, який вірить у російський мир.

Хто такий Михайло Чаплига?

Михайлу Чаплизі 50 років. У 1997 році він закінчив факультет авіаційно-космічних систем, двічі навчався в Національній академії державного управління при президентові України, проходив стажування в польському парламенті та в інститутах у Канаді й Польщі.

У політиці Чаплига з 2002 року — тоді він безуспішно балотувався в парламент від Соціалістичної партії України. Після виборів став помічником народних депутатів Степана Гавриша від блоку «За єдину Україну!» та Юрія Луценка і Віталія Шибко від Соціалістичної партії України.

У 2004 році Чаплига був керівником у молодіжній організації «Центр прикладної політики Стратагема». Чим саме він у ній займався, невідомо — у центру немає сайту і про нього не згадували в медіа.

У 2012 році Чаплига став радником уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, у серпні його призначили одним з її представників. У 2014 році він знову безуспішно балотувався в парламент від партії «Громадянський рух України».

Чаплига на пресконференції уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, серпень 2012 року. Facebook

Після відставки Лутковської в березні 2018 року Чаплига пішов з Офісу омбудсмана і того ж року став одним із засновників громадської організації «Український інститут з прав людини». Разом із правозахисниками він закликав владу співпрацювати з активістами, захищав переселенців і критикував олігархізм.

Проросійські тези на YouTube і каналах Медведчука

У 2018 році Чаплига почав брати участь у різних шоу на каналах Віктора Медведчука ZIK, «112 Україна» та NewsOne, де його представляли як політолога. В ефірах піарив політиків. Наприклад, казав, що Медведчук — «гарант обміну полоненими на сході» і може бути «ключем до встановлення миру».

YouTube

YouTube

У 2018 році Чаплига також працював у передвиборчому штабі Юлії Тимошенко — агітував за неї в соцмережах і хвалив її ідеї. Наприклад, казав, що вона «новатор», «створює тренди» і стала «першим лідером, яка задала нову рамку політичної дискусії».

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Чаплига критикував новий уряд — заявляв, що «Зеленський хоче продати газові сховища на Захід», а угода про партнерство з Великою Британією — «торгівля Батьківщиною».

У 2020 році Михайло Чаплига створив однойменний канал на YouTube і регулярно публікував відео в рубрику «Чаплига без питань», де критикував уряд і президента. Наприклад, прогнозував, що Росія не нападе на Україну, бо вже немає що захоплювати — «усе вкрали й знищили «зелені».

Про те, що Україною керують «іззовні», Чаплига казав ще у 2020 році. На його думку, «громадянське суспільство в Україні штучно створене», а активісти — насправді «компрадори, які працюють в інтересах зовнішнього структурного диктату».

Він також намагався передбачити долю Зеленського. За пророцтвом Чаплиги, корона Зеленського сповзе з його голови — спершу закриє вуха й очі, так він опиниться «в руках поводирів». Зрештою корона зісковзне на шию і стане «нашийником у руках поводирів», які відведуть його на страту. У цього відео майже 240 тисяч переглядів.

Після того як у лютому 2021 року на канали Медведчука наклали санкції, Чаплига давав інтервʼю різним новинним каналам і розвивав свій блог. За даними руху «Чесно», у першій половині 2021 року Чаплига витратив на його рекламу $6,2 тисячі.

За словами Чаплиги, у 2024 році він «консультує практично всі фракції в парламенті та робить багато іншого». Підтверджень цій інформації немає.

Про Революцію гідності та російське вторгнення у 2014 році

В ефірах телеканалів Медведчука Чаплига заявляв, що сутички з «Беркутом» на Майдані спровокував саме «Правий сектор», а події після втечі Віктора Януковича назвав «антиконституційним переворотом у парламенті».

Чаплига також виправдовував анексію Криму — вона нібито сталась через плани України розмістити на півострові базу НАТО. «Експерт» неодноразово виступав проти членства України в Альянсі. Наприклад, казав, що Росія почне повномасштабну війну, якщо країни Східної Європи до нього долучаться.

На думку Чаплиги, Росія встановила мир після Мінських угод, але Україна не виконала свої частину домовленостей. Київ «не хоче нічого дипломатично вирішувати», тому «Росія відповідає танками» — так Чаплига виправдав російську агресію на сході. Він також натякав, що українські війська обстрілювали цивільних на окупованих територіях.

Конспірологія про коронавірус

У 2020 році Чаплига поширював конспірологічні теорії про коронавірус. Казав, що американці використовують українців для експериментів у біолабораторіях і поширюють COVID-19 у країні.

YouTube

Під час пандемії він просував російську вакцину — казав, що Медведчук вже домовився з Путіним про її поставки. Коли Україна не закупила «Супутник V», Чаплига звинуватив у цьому посольство США, «соросят» і глобалістів.

За його прогнозами, пандемія мала спровокувати «три хвилі кризи»: у травні 2020 року соціально-економічну, у вересні — кризу легітимності влади всіх рівнів, у листопаді — фінальну кризу державності.

Як Чаплига описував «кризу державності» Відновити економіку буде неможливо ані внутрішніми, ані зовнішніми ресурсами.

Захід відшиють або він відшиється сам.

Україну розшиють по лінії Керзона.

УНР відродиться і буде під геополітичним контролем Росії.

ЗУНР стане похмурим болотом — там не буде ані науки, ані виробництва.

Непідконтрольна нікому частина території страждатиме від швидкоплинних хунт, але не довше за три місяці. Зрештою вона буде під контролем РФ, ЄС або США.

З листопада 2020 року до лютого 2021-го буде «останнє вікно» для тих, хто хоче втекти. Після цього настане УРСР «з усіма плюсами й мінусами».

Восени 2020 року Чаплига не коментував пророцтво, яке не збулось. Але за два роки по тому, 24 лютого 2022-го, написав у телеграм-канал, що повномасштабне вторгнення він передбачив ще навесні 2020 року — «крок за кроком у трьох хвилях», але нових дат хвиль вже не називав.

Про повномасштабне вторгнення

Напередодні російського вторгнення Чаплига казав, що війна з Росією триватиме від 40 до 90 секунд, бо стан української армії «залишає бажати кращого». У лютому 2022 року він взяв участь у програмі Ольги Скабєєвої на державному каналі «Росія 1», де заявив, що «Путін з точки зору українців виглядає надлідером».

Чаплига в ефірі програми Скабєєвої «60 хвилин», лютий 2024 року.

У перші місяці вторгнення Чаплига ненадовго перестав критикувати уряд. Наприклад, в ток-шоу Наталії Мосійчук він казав, що Зеленський зірвав «глобальний договорняк між США, Євросоюзом та Росією» і тому росіяни не взяли Київ за три дні.

У вересні 2023 року Чаплига заявив, що «те, що ми робимо на території Росії, — тероризм», бо уряд не оголосив війну. А «те, що в Україні робить Росія, — це СВО». Як каже Чаплига, цей термін вперше придумали у США, які зараз разом з Росією воюють з Європою на території України.

Про мобілізацію

Чаплига любить спекулювати на темі мобілізації. Каже, що «мобілізація косих і кривих не допоможе військовим, а лише встановить закони диктатури та КНДР в Україні». Також він вважає, що 90% громадян хочуть відмовитись від українського громадянства.

У своєму телеграм-каналі «Миха Анархист Чаплыга» він часто поширює фото і відео, де нібито представники ТЦК бʼють цивільних, щоб насильно їх мобілізувати. На думку Чаплиги, працівники ТЦК «прикриваються нібито інвалідністю» і «десакралізують воїна-захисника і норму КУ, яка забороняє використовувати армію проти народу».

Прогноз про кінець війни

Коли закінчиться війна — Чаплига, звичайно, не знає, але постійно робить прогнози. Наприклад, у червні 2024 року він прогнозував, що це станеться восени 2024-го, а вибори «від голови сільради до президента» пройдуть навесні 2025-го.

За два місяці, у вересні 2024 року, Чаплига заявив, що війна буде нескінченною. «Світ уже входить в епоху хаосу, що триватиме ще 20—30 років. А війна в Україні — це «лише один із сотні ходів у цій грі».

Як каже Чаплига, Україна «помре першою», а за нею — Європа, Балкани, Ближній Схід, Африка та Азія. Закінчиться це все в Антарктиці, де проведуть «Ялту-2» і поділять території материків. Хто саме ділитиме світ — Чаплига не уточнює.

Реєстр зрадників країни

У 2022 році Михайло Чаплига включили в «Реєстр зрадників країни» руху «Чесно». За даними організації, у 2022 і 2023 роках він був у трійці людей, яких українці шукали в реєстрі найбільше.

У листопаді 2023 року рух надіслав запит до СБУ, щоб заблокувати ютуб-канал Чаплиги. На ньому «політолог» досі регулярно випускає відео, які збирають від десятків до сотень тисяч переглядів.

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