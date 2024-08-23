Про яскраве майбутнє України після перемоги мріють військовий, політик, ветеран, телеведуча, кураторка, ректор та кореспондентка «Бабеля». Малює AI

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«Бабель»

Завтра Україна святкує 33-й День Незалежності — вже десятий під час війни. Вторгнення Росії вдарило по економіці й демографії нашої країни, воно зруйнувало життя мільйонів і обірвало життя сотень тисяч. Однак воно не позбавило нас здатності мріяти. До річниці «Бабель» попросив назвати свої мрію про майбутнє України після перемоги сімох людей. Це Герой України полковник Євген Межевікін, пергий заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, директор з маркетингу «Укрпошти» Максим Колесніков, телеведуча Марічка Падалко, арткураторка Катерина Тейлор, ректор Київської школи економіки Тимофій Брік та наша кореспондентка Оксана Коваленко. Малювала мрії нейронна модель DALL-E, із якою вела діалог артдиректорка Катерина Бандус.

Мріє Герой України, голова зведеної тактичної групи, полковник Євген Межевікін. Уздовж усього кордону між Україною та Росією стоїть десятиметрова стіна. На верхівці стіни — прожектори. Над стіною висять українські аеростати з камерами спостереження. З українського боку смугу біля стіни патрулюють гігантські людиноподібні роботи.

Мріє заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. У недалекому майбутньому представниця України очолює Європейську комісію — головний виконавчий орган Європейського Союзу.

Мріє директор з маркетингу «Укрпошти», ветеран Максим Колесніков. Україна отримала двісті літаків F-16, які увійшли до складу Військово-повітряних сил.

Мріє телеведуча Марічка Падалко. Київ приймає Літні Олімпійські ігри.

Мріє арткураторка Катерина Тейлор. У Києві відкрився великий музей сучасного мистецтва, натхненний музеєм Гуггенхайма в Більбао. У музею нова будівля, її спроєктував архітектор Френк Гері у співпраці з Balbek Bureau.

Мріє ректор Київської школи економіки Тимофій Брік. У центрі Києва збудовано новий університет з великим кампусом, населеним українськими світлими головами, іноземними студентами та співробітниками. Він має власний майданчик для розробки та тестування дронів, чисті лабораторії факультету мікроелектроніки та окремий корпус-купол, де вирішуватимуться…