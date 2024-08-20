Суджа під контролем ЗСУ — у 14 фотографіях. Українські військові та російські цивільні у завмерлому місті

Тексти

Getty Images / «Бабель»

Приблизно 14 серпня Збройні сили України зайняли російське місто Суджа в Курській області. Зараз цей районний центр, де жило майже пʼять тисяч людей, — найбільший населений пункт, який Україна захопила за час Курської операції. За два тижні боїв Україна взяла під контроль понад 90 населених пунктів і більш як 1 250 квадратних кілометрів російської території. Більшість мешканців Суджі виїхала з міста водночас із приходом українських військових. Втім, там лишаються цивільні, родини з дітьми і тіла загиблих росіян. «Бабель» зібрав 14 знімків різних фотографів, щоб показати, яке нині це спорожніле місто під контролем України.

Блокпост ЗСУ в Суджі з написами українською мовою. З протилежного боку на блокпості — кілька написів «Україна». Getty Images / «Бабель»

Солдат 33 штурмового батальйону в Суджі. За ним на дорозі — тіло мертвого російського військового. Getty Images / «Бабель»

Накрите гілками тіло мертвого цивільного на одній з вулиць Суджі. Getty Images / «Бабель»

Мешканці Суджі ховаються в підвалі місцевої школи. Getty Images / «Бабель»

Ольга 93 років і 91-річний Михайло розмовляють у підвалі школи в Суджі. Getty Images / «Бабель»

13-річний Данило біля укриття в місцевій школі в Суджі. Getty Images / «Бабель»

Пошкоджений пам'ятник Володимиру Леніну в центрі Суджі на Радянській площі. Getty Images / «Бабель»

Розкидані по підлозі товари в розбитому супермаркеті Суджі. Getty Images / «Бабель»

Командир підрозділу БпЛА з позивним «Боксер» записує відео на тлі надпису «АТБ», який зробили на супермаркеті «Пятерочка» в Суджі. Getty Images / «Бабель»

Надпис «Тут живі люди, дитина 1 рік» на гаражі російського будинку в приватному секторі Суджі. Getty Images / «Бабель»

Солдат штурмового батальйону йде порожньою вулицею Суджі повз розбиті кафе і аптеку. Getty Images / «Бабель»

Центральний сквер Суджі. Getty Images / «Бабель»

Український військовий іде розбитою вулицею Суджі. Getty Images / «Бабель»

Ми віримо, що українські військові неодмінно повернуться в усі тимчасово окуповані міста. Щоб це наблизити, підтримайте фонд «Повернись живим».