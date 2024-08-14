Україна воює на території країни-агресора. Поясніть, це законно з погляду міжнародного права? Які закони діють на територіях під контролем ЗСУ? — Максимально коротко.

Тексти

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Вперше з часів Другої світової війни Україна воює за межами своєї території. Як повідомив генерал-полковник Олександр Сирський, ЗСУ контролюють 74 населених пункти в Курській області РФ на території близько тисячі квадратних кілометрів. Російська омбудсмен Тетяна Москалькова вже поскаржилася в Раду з прав людини при ООН, звинувативши Україну в тероризмі та порушенні прав людини. Чи має Україна право вести бойові дії на території Росії? Чи відповідає вона за порушення прав людини на російській території? Що потрібно робити українським військовим, щоб не порушувати «право війни»? На прохання «Бабеля» на ці запитання відповідає наукова дослідниця Женевської академії міжнародного гуманітарного права і прав людини Наталія Хендель.

Чи є дії України в Курській області тероризмом?

Ні. Вони абсолютно законні і до тероризму не мають стосунку взагалі. Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, Україна згідно з 51 статтею статуту ООН отримала право на самозахист. Вона може захищати своє населення і свої території від обстрілів і атак російських збройних сил, а також захищати свою політичну незалежність. Росія регулярно обстрілювала українську територію з Курської області. Згідно з міжнародним правом держава, яка обороняється, може вести оборонні бойові дії також на території країни-агресора. Обмежень щодо цього в міжнародному праві немає. За словами Наталії Хендель, коли країна вчиняє акт агресії, її територія може бути використана як театр бойових дій. «Росія мала усвідомлювати наслідки», ― додає Хендель.

Чи відповідає Україна за порушення прав людини під час військових дій в Курській області?

Поки що ні. Країна зобов’язана дотримуватись прав людини тоді, коли встановлює так званий загальний контроль над територією. Навіть якщо українські військові вивісили прапори України в якихось російських населених пунктах, це не означає, що такий контроль є. Контроль — це введення відповідних адміністрацій, налагоджене саморегулювання життя, служб контролю, безпеки, тощо. «Зараз Україна ще не може гарантувати здійснення всіх функцій, які має здійснювати влада. Наразі це, скажімо, тактичний контроль», — пояснює Хендель.

Тобто під час бойових дій там — повна анархія?

Теж ні. Поки це «буферна зона». До встановлення контролю на тих територіях діє міжнародне гуманітарне право («право війни») — це дві Гаазькі конвенції, чотири Женевські і протоколи до них.

Що рада з прав людини ООН буде робити із заявою Москалькової?

Управління верховного комісара ООН з прав людини попросило Москву надати доступ до Курської області, щоб перевірити заяву Москалькової. Але є нюанс. Від початку війни Росія не давала комісарам ООН доступу на окуповані нею території — так само, як вона не давала доступу місії ООН зі встановлення фактів обстрілу СІЗО в Оленівці.

Як мають поводитися українські військові на території Росії, щоб їх не звинуватили в порушенні міжнародного права?

У них такі самі зобов’язання, як у росіян. Вони мають мінімізувати втрати серед цивільних, а також пошкодження цивільних об’єктів. Вони мають захищати памʼятки культури і культурні цінності. Дотримуватися міжнародних конвенцій у поводженні з військовополоненими. Мінімізувати шкоду для енергетики регіону. Українська сторона, як і російська, має створювати умови для того, щоб цивільні могли евакуюватися на територію Росії.