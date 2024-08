Західні медіа пишуть про Курську операцію ЗСУ. Ось що їм розповідають українські бійці та високопосадовці у війську

Тексти

ЗСУ наступають у Курській області. В операції беруть участь підрозділи щонайменше чотирьох бригад, тобто кілька тисяч військових, пише британське видання The Sunday Times. Джерела Economist кажуть, що українці ведуть бої приблизно за 40 кілометрів від кордону. Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявляє, що ЗСУ захопили 28 населених пунктів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, що українські війська контролюють майже 1 000 кв. км території Росії. Українська сторона майже не коментує операцію, але кілька бійців і високопосадовців в українському війську поговорили з іноземними виданнями. Це джерело в Генштабі, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, старший аналітик «Повернись живим» Микола Бєлесков, бійці 103 бригади ТРО та 33 окремої механізованої бригади ЗСУ, високопосадовці «з питань безпеки» та джерела в «українській сфері оборони» і в «органах безпеки». «Бабель» переказує, що джерела Economist, The Atlantic, The Wall Street Journal, The Sunday Times та AFP розповідають про український наступ.

У наступі беруть участь і новобранці, і досвідчені військові, яких забрали з передових позицій на сході за добу до початку операції, розповідає боєць 103 бригади Територіальної оборони Іван. У перші три дні ЗСУ просунулись приблизно на 30 кілометрів, щоночі проводили ротації — замінювали передові підрозділи в нашвидкуруч виритих позиціях.

Російські пілоти атакували ЗСУ, щойно вони захопили перше село, каже піхотинець Микола, який одним із перших зайшов у Курську область. Він згадує, як українці збили один з гелікоптерів зенітною ракетою. Але деяким російським безпілотникам і пілотам вдалось обійти численні українські засоби РЕБ і ППО та обстріляти українські війська.

У наступі Україна використовує сучасну бронетехніку, наприклад, німецькі бойові машини піхоти Marder, пише The Atlantic. Голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер каже, що не бачить проблеми, якщо Україна використає в наступі зброю, яку передала Німеччина. Представниця Пентагону Сабріна Сінгх заявляє, що операція в Курській області «відповідає політиці США».

Джерела The Wall Street Journal кажуть, що українські підрозділи швидко просунулись углиб Росії завдяки засобам РЕБ, які вивели з ладу російські комунікації. Прорватись на швидкохідній бронетехніці допомогли удари безпілотниками та системи ППО.

Укріпившись на захоплених територіях, Україна відправляє розвідувальні групи, які шукають слабкі місця в російській обороні. Наприклад, 9 серпня ЗСУ розбили реактивною артилерією колону російської техніки неподалік Рильська.

Джерело Economist у Генштабі каже — «найбільш боєздатні підрозділи відправили до найслабшого місця на російському кордоні». Українська операція була ретельно спланована — через несподіваний напад більшість російських строковиків просто здались у полон, каже джерело.

Росіяни тікають «так швидко, як можуть», залишаючи техніку і боєприпаси на полі бою, підтверджує десантник 33 механізованої бригади Ангол. Просунувшись на 30 кілометрів углиб Росії, він отримав поранення. Можливо, від артилерії, бомби або дружнього вогню, який трапляється часто, каже боєць.

The Altantic пише, що російські війська, ймовірно, не були готові до українського наступу. Одна з можливих причин — західні партнери заборонили українцям воювати їхньою зброєю на території Росії. Саме тому росіяни відправили майже всі війська в Україну та залишили на кордоні непідготовлені підрозділи.

«Між країнами, що воюють, немає кордонів — є лише фронт. Росіяни про це забули, а українці — ні», — каже старший аналітик «Повернись живим» Микола Бєлесков у коментарі The Atlantic.

Джерело в Генштабі навпаки каже, що російська армія воює «більш серйозно» й українські військові можуть «потрапити в пастку». Однак операція в Курській області значно покращила бойовий дух бійців — поранені військові кажуть, що взяли б участь у наступі знову, попри загибель десятків побратимів.

Імовірні причини українського наступу в Курській області:

Високопоставлений український чиновник з питань безпеки каже AFP, що атака має «розтягнути позиції ворога, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон».

Джерело The Sunday Times в українській сфері оборони вважає, що ціль ЗСУ — «переконати наших людей, а також європейців і американців, що українська армія досі має досить великий потенціал, аби знищити росіян».

Підполковник армії США у відставці Джон Нагл каже WSJ, що українці планують порушити російську логістику на Харківщині та захопити десятки полонених, щоб обміняти їх на українських військових.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк у коментарі The Atlantic назвав одразу пʼять можливих причин наступу: відволікти росіян від інших напрямків, зокрема від Харківського; забрати ініціативу в російської сторони; показати решті світу, що російська армія слабша, ніж здається; випробувати нову військову тактику; запобігти російському наступу через кордон на нових напрямках.

Не варто багато очікувати від наступу на Курську область, застерігає джерело Economist в українських органах безпеки. ЗСУ планує щонайменше змусити росіян вивести війська з Харківського і Донецького напрямків, де вони успішно наступають.

«Вони перекидають війська не так швидко, як нам хотілось би. Вони знають, що ми не зможемо розширити фронт і протягнути логістику [в Курській області] на 80—100 кілометрів», — каже джерело в Генштабі.

Військові аналітики сумніваються в тому, чи варто було залучати українських військових зі сходу для наступу на Курську область. Командир батальйону, який служить біля Покровська, каже The Wall Street Journal, що Росія просувається на сході, а йому не вистачає бійців. Офіцер бригади, яка перебуває під Часовим Яром, вважає, що ситуація на фронті поки що не змінилась і Росія навряд перекине війська зі сходу на Курськ.

Передбачити, як триватиме українська операція, важко. Віденський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді каже, що наступ залежить від кількості бійців в українському та російському резервах. Росія, ймовірно, швидко контратакуватиме, наприклад, обстрілюватиме КАБами. Щоб зберегти динаміку наступу, Україні потрібно більше бійців та зброї, каже експерт.

Український уряд готується до російського удару у відповідь. Наприклад, до масованого обстрілу дронами, крилатими та балістичними ракетами урядових будівель у столиці, каже високопоставлене джерело The Sunday Times в українській сфері оборони.

